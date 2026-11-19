Nouveautés + tendances 16 5

Anthropic lève 107 milliards de dollars – la plus grande introduction en bourse de tous les temps

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 19/11/2026

Le fournisseur d'IA de premier plan fait son entrée en bourse ce jeudi après-midi. La demande d'actions en amont a dépassé l'offre par sept. À l'ouverture du marché, Anthropic aura une valeur comparable à celle de Tesla ou de Meta.

À partir du 19 novembre à 16h00, heure d'Europe centrale, Anthropic sera cotée en bourse. Le fournisseur d'IA de premier plan a fixé le prix d'émission de ses actions à 83 dollars américains. C'est plus que la fourchette initialement visée de 70 à 78 dollars. En raison de la forte demande, il a également augmenté l'offre : au lieu de 825 millions, 980 millions d'actions ont été vendues. Cela rapporte environ 81,3 milliards de dollars.

À cela s'ajoutent environ 26 milliards de dollars provenant d'accords directs, notamment avec Google, Microsoft, Nvidia et AMD. Ceux-ci paient le même prix que les investisseurs en bourse. Au total, cela représente 107,3 milliards de dollars américains – la plus grande introduction en bourse de tous les temps. Anthropic bat ainsi le record de SpaceX d'Elon Musk, qui a levé environ 75 milliards de dollars en juin.

En coulisse Les géants de l’IA prennent la bourse d’assaut, et vous avec Samuel Buchmann 108 likes 108 35 commentaires 35

La majeure partie de l'argent va directement à Anthropic. «Seuls» deux milliards vont directement aux sept cofondateurs, qui vendent 23,6 millions de leurs parts privées. La valorisation totale de l'entreprise au prix d'émission est d'environ 1,5 billion de dollars américains. Cela fait de la startup, âgée de seulement cinq ans, la douzième entreprise la plus valorisée au monde actuellement.

La demande d'actions a apparemment dépassé l'offre par sept. Selon «CNBC», des ordres d'environ 500 milliards de dollars ont été passés. C'est pourquoi Anthropic a augmenté à la fois le prix et le nombre d'actions émises. Selon «Bloomberg», les dérivés sur le marché gris laissent supposer que l'action fera un nouveau bond de plus de 20 pour cent au début des transactions.

Derrière cette ruée se cache l'espoir de bénéfices futurs. Jusqu'à présent, Anthropic brûle le capital-risque de ses investisseurs pour financer sa croissance rapide. Au cours des neuf premiers mois de 2026, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 33,2 milliards de dollars, soit 13 fois plus qu'à la même période l'année précédente. Cependant, ces chiffres ne permettent pas nécessairement de tirer des conclusions sur l'avenir. Au dernier trimestre, la croissance a ralenti à nouveau.

Modèle économique controversé, coûts élevés

Le cours de l'action d'Anthropic à long terme dépendra du succès de son modèle économique. La question de savoir si celui-ci fonctionne reste controversée. La demande actuelle pour les modèles d'IA est fortement subventionnée. Une partie ne provient d'ailleurs pas des clients finaux, mais d'autres startups. Elles achètent l'accès à l'IA d'Anthropic, l'intègrent dans des applications spécifiques et tentent de les revendre. La plupart de ces startups ne sont cependant pas rentables elles-mêmes et brûlent, de leur côté, du capital-risque.

Il reste à voir si la clientèle finale paiera un jour les prix réels des produits d'IA. De plus, la position dominante d'Anthropic est fragile. La clientèle peut facilement passer de Claude à ChatGPT ou à d'autres modèles. Contrairement aux services cloud de Microsoft, Google ou Amazon, elle n'est guère liée. L'IA générale pourrait devenir une marchandise interchangeable. Bien qu'Anthropic vende également ses propres produits pour des applications spécifiques, ceux-ci ne constituent pas la majeure partie des revenus.

En coulisse La bombe à 500 milliards d’Anthropic Samuel Buchmann 330 likes 330 117 commentaires 117

Un autre risque réside dans les énormes engagements financiers. Anthropic a signé des contrats pour 895 milliards de dollars de puissance de calcul. Environ 70 milliards de ceux-ci arrivent à échéance dans un délai d'un an. Fin septembre, l'entreprise disposait d'environ 132 milliards de dollars en liquidités et placements à court terme. Le premier bénéfice opérationnel au deuxième trimestre n'a pas duré. Au troisième trimestre, Anthropic a de nouveau enregistré des pertes.

Indicateur pour le secteur

Anthropic est le premier des principaux fournisseurs d'IA à entrer en bourse. L'évolution du cours est donc considérée comme un indicateur pour l'ensemble du secteur. L'ambiance est tendue. L'inquiétude grandit quant au fait que les investissements de plusieurs milliards ne seront finalement pas rentables. Les hyperscalers comme Google et Amazon en financent une part croissante par la dette plutôt que par leurs propres moyens. Cela augmente le risque. Le rejet de nouveaux centres de données par la population américaine et le changement brutal de direction chez Nvidia rendent également Wall Street nerveuse.

Nouveautés + tendances Jensen Huang démissionne Samuel Buchmann 45 likes 45 71 commentaires 71

Le concurrent OpenAI a reporté sa propre introduction en bourse à l'année prochaine, notamment en raison de l'ambiance négative à l'égard de l'IA. La forte demande pour les actions d'Anthropic montre cependant que le marché des capitaux semble actuellement toujours prêt à financer le développement de l'IA à grande échelle. Avec l'introduction en bourse, le secteur devient toutefois plus transparent. Anthropic doit désormais présenter régulièrement des chiffres. Pour la première fois, il est possible de vérifier publiquement la rentabilité d'un laboratoire de pointe.

Le financement circulaire, présent dans les accords privés avec Google, Microsoft et Nvidia, est également remarquable. Tous trois sont de grands actionnaires et, en même temps, des fournisseurs importants de puissance de calcul ou de puces. Les critiques mettent en garde depuis longtemps contre de tels cycles sur le marché de l'IA. En fin de compte, ceux-ci transforment les réserves de capital en chiffre d'affaires à court terme, embellissant ainsi les comptes de résultat des hyperscalers et des fabricants de puces. Cela fait grimper les cours boursiers.

Parallèlement, les chiffres se découplent cependant de plus en plus de la demande réelle des clients finaux pour les produits d'IA. Si celle-ci reste en deçà des attentes, le secteur aura, dans le pire des cas, investi des billions de dollars américains dans la construction de centres de données inutiles. La facture sera payée par le grand public. D'une part, sous forme d'actions dans des portefeuilles privés et des caisses de pension qui pourraient perdre de leur valeur. D'autre part, par des prix plus élevés pour le matériel ordinaire, car les fabricants préfèrent actuellement utiliser leur capacité pour les puces d'IA.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 16 personne(s)







