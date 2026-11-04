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Affinity arrive gratuitement sur iPad et Linux, tandis qu'une vague de licenciements menace

Debora Pape Traduction : traduction automatique 4/11/2026

Le logiciel professionnel gratuit Affinity est désormais disponible sur iPad et Linux. L'entreprise accroît ainsi la pression sur Adobe. Parallèlement, sa propriétaire, Canva, annonce une restructuration profonde accompagnée de licenciements.

Commençons par la bonne nouvelle : la suite professionnelle Affinity Creative Suite est désormais disponible sur iPad. Jusqu'à présent, elle n'était proposée que sous forme d'application tout-en-un pour PC et MacOS. C'est ce qu'a annoncé Serif, l'entreprise britannique derrière le logiciel, dans un article de blog. Le logiciel est gratuit pour les particuliers ; les fonctionnalités premium sont payantes. Et ce n'est pas tout : dans une publication sur X, l'entreprise confirme, en réponse à une question, qu'une version Linux est également en cours de développement actif. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.

Affinity est un logiciel puissant qui permet de créer et de modifier des images, des graphiques vectoriels et des mises en page. Il constitue ainsi un concurrent direct des équivalents d'Adobe.

Un mariage de rêve : Serif et Canva Depuis deux ans, Serif appartient à l'entreprise de logiciels australienne Canva. Fondée en 2013, Canva a connu une croissance rapide. L'entreprise est connue pour sa suite de design basée sur navigateur, qui permet aux utilisateurs sans grandes connaissances préalables de créer rapidement des collages, des couvertures et des posts pour les réseaux sociaux. Jusqu'au rachat, Serif facturait ses différents progiciels à un prix à deux chiffres relativement modeste, sans abonnement obligatoire. Après le rachat, Canva et Serif ont combiné les paquets en un seul programme disponible gratuitement.

Et voici maintenant la mauvaise nouvelle. Pas pour vous, certes, mais pour les employés de Canva. Dans un e-mail adressé au personnel, Melanie Perkins, la directrice générale, a annoncé une restructuration touchant 1 271 employés. Cela correspond à 22 % des effectifs. Elle justifie cette décision par une croissance ralentie, une première en dix ans.

Tous les employés concernés ne doivent pas partir immédiatement : certaines personnes pourront occuper un nouveau poste ou conserver leur emploi en changeant de site, comme l'indique l'e-mail cité par le «Guardian».

Le nombre exact d'employés dont Canva se séparera n'est pas encore connu. Selon le «Guardian», ces personnes recevront une indemnité de départ équivalente à au moins six mois de salaire et bénéficieront d'une assurance maladie pendant douze mois. Elles pourront également conserver leur ordinateur portable professionnel.

Logiciel gratuit vs suppressions d'emplois ?

Canva a-t-elle eu les yeux plus gros que le ventre avec le rachat de Serif ? Pas nécessairement. Canva continue de proposer la suite Affinity gratuitement et travaille activement dessus. L'entreprise semble donc vouloir maintenir sa stratégie à long terme : attirer les utilisateurs via un modèle freemium et les fidéliser à son propre écosystème afin d'augmenter ses parts de marché.

Canva positionne Affinity comme une alternative à Adobe Creative Cloud et devrait ainsi séduire particulièrement les utilisateurs à la recherche d'une alternative à l'abonnement obligatoire. Le portage sur Linux ouvre en outre à Affinity une niche qu'Adobe ne dessert pas depuis des années.

Grâce au rachat de Serif, Canva s'est assuré un logiciel de création qui jouit d'une bonne réputation dans la communauté graphique et qui donne accès au marché professionnel. Le service de navigateur Canva est certes bon, mais offre des possibilités limitées par rapport à un logiciel de bureau. Avec Affinity, Canva couvre presque toute la chaîne créative, ce qui rend l'offre intéressante pour les entreprises clientes. Avec un abonnement optionnel payant, les utilisateurs accèdent à des fonctions d'IA avancées et à des modèles supplémentaires.

Avec ces licenciements, Canva s'aligne sur d'autres entreprises technologiques qui réduisent également leurs effectifs actuellement. Sous l'influence de l'IA, d'anciens rôles disparaissent, de nouveaux apparaissent et les processus changent. La croissance, qui reste en deçà des prévisions, ne devrait être qu'une raison supplémentaire pour une restructuration.

Photo d’en-tête : Serif

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