Tech-telmechtel Folge 274: «Baldur’s Gate 3»-Jubiläum, neue Pixel-Hardware, «Tron: Ares», «Battlefield 6»

Wie wurde «Baldur’s Gate 3» zum Massenphänomen und warum wird es wohl einzigartig bleiben? Was taugen die Pixel Watch 4 und das Pixel 10 Pro Fold? Lohnt sich der Gang ins Kino für «Tron: Ares» und kehrt «Battlefield 6» zur alten Grösse zurück? Eine Folge voller Fragen.

Fünf Jahre ist es her, seit «Baldur’s Gate 3» in den Early Access startete. Über 15 Millionen verkaufte Exemplare später ist unbestritten, dass das Spiel ein Ausnahmeerfolg ist. Wir reden über unsere wildesten Abenteuer, warum das Spiel ein Hit war und warum der Erfolg kaum reproduzierbar ist.

Michelle und ich haben zwei neue Geräte getestet: die Pixel Watch 4 und das Pixel 10 Pro Fold. Beide haben jede Menge Upgrades erhalten, Skeptiker werden sie wohl weiterhin nicht überzeugen können.

Im Kino hat sich Luca «Tron: Ares» angeschaut. Im dritten Teil der Sci-Fi-Reihe treten die lebendig gewordenen Computerprogramme in unsere Welt über. Leider ist der Film mehr Schein als Sein.

Bei «Battlefield 6» hingegen bekommst du genau das, was du erwartest. Epische Massenschlachten, spektakuläre Zerstörungen und sogar eine Kampagne – die zwar nicht vollends überzeugt, aber hey: Es gibt endlich wieder eine Kampagne. Zum Schluss reden wir noch über «Angry Video Game Nerd 8-bit». Ein spassiges Retro-Game, das aussieht wie ein NES-Game und sogar dafür erscheint.

