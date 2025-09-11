Tech-telmechtel Folge 270: iPhone 17, RGB-LED-TV, «KPop Demon Hunters», «Hollow Knight Silksong»

News & Trends
Tech-telmechtel Folge 269: Chrome bleibt bei Google, «Hollow Knight»-Hype, «Peacemaker»
von Philipp Rüegg
Die neuen iPhones sind da – eins davon ist luftig leicht und dünn. An der IFA wurde möglicherweise die Display-Zukunft für TVs enthüllt. Und wir reiten die Hypewelle von «KPop Demon Hunters» und «Hollow Knight Silksong».
Apple hat die neueste Serie der iPhones, Air Pods Pro und Watches vorgestellt. Die grösste Aufmerksamkeit galt dem ultradünnen iPhone Air. Trotz rekordverdächtiger Dicke soll es weder bei der Leistung noch beim Akku Kompromisse machen. Kompromisslos gut könnten auch die neuen Fernseher mit RGB-LEDs sein. Gegen diese zukunftsträchtige Technologie soll sogar OLED verblassen. Luca konnte an der IFA in Berlin ein Auge voll nehmen.
Nicht nur ein Auge, sondern besonders ein Ohr voll nahmen wir von «KPop Demon Hunters». Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten verzückt auch uns – zumindest die meisten.
Und noch ein weiteres Hype-Train-Ticket haben wir gelöst, nämlich für «Hollow Knight Silksong». Das wunderschöne Metroidvania verzaubert uns, bringt uns manchmal aber auch zur Verzweiflung.
