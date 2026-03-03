News & Trends 10 0

Tagesgültigkeit bei Angeboten: Die Herausforderung der Hardware-Planung

Hardwarepreise sind aktuell extrem volatil. Deshalb können wir Konditionen oft nur noch tagesaktuell garantieren. Wir nennen die Gründe dafür und zeigen dir, wie du deine Beschaffung trotzdem wirtschaftlich absichern kannst.

Wer heute Hardware plant, stellt fest: Die Preise von gestern sind Geschichte. Aufgrund der extremen Preisdynamik im Speichersegment können wir Konditionen derzeit oft nur noch auf Tagesbasis garantieren. Was heute kalkuliert wird, kann morgen deutlich teurer sein. Wir beleuchten die Ursachen und geben konkrete Empfehlungen, wie du Beschaffungen trotz täglicher Preisschwankungen noch wirtschaftlich absichern kannst.

Marktanalyse: Hintergründe der Preisexplosion

In den letzten Monaten haben wir über die Ursachen der drastischen Preisentwicklungen informiert. Der globale KI-Boom zwingt Hersteller, ihre Produktion massiv umzustellen. Das führt zu einer gefährlichen Verknappung bei Standardkomponenten.

Diese Hardware-Segmente stehen unter massivem Preisdruck

Die aktuelle Marktsituation wirkt sich auf die Beschaffungskosten dieser Infrastruktur-Bereiche aus:

Client-Hardware: Notebooks und PCs

PC-Komponenten: Grafikkarten

Speichermedien: SSDs und Festplatten

Systemkomponenten: RAM-Module für Desktop-Systeme (DDR4/DDR5)

Infrastruktur: Server

Weitere Segmente können betroffen sein.

Theorie vs Praxis: Wenn Stunden über das Budget entscheiden

Ein Firmenkunde fragte bei uns mehrere Business-Notebooks an. Zum Zeitpunkt der Angebotserstellung konnten wir einen attraktiven Projektpreis kalkulieren. Doch 24 Stunden später folgte die Ernüchterung: Wegen sprunghaft gestiegener Einkaufspreise für die verbauten Speicherkomponenten kosten die Notebooks plötzlich 400 CHF mehr pro Gerät.

Warum auch uns das ärgert: Für uns als Partner ist es unangenehm, ein Angebot am Folgetag revidieren zu müssen. Wir legen grossen Wert auf Planungssicherheit und verlässliche Kalkulationen. In der aktuellen Marktlage sind diese Preissprünge alternativlos. Wir müssen die massiven Preissprünge der Vorlieferanten unmittelbar weitergeben, um lieferfähig zu bleiben.

Unsere Erfahrung aus der Praxis: «Bedenkzeit» kostet derzeit Geld. Wir empfehlen unseren Kunden, bei vorliegenden Angeboten so schnell wie möglich die Freigabe zu erteilen, um sich gegen diese kurzfristigen Preisausschläge abzusichern.

Wichtige Hinweise zu unseren Angeboten

Aufgrund der extremen Volatilität am Speichermarkt (RAM / SSD) können wir derzeit keine verbindlichen Preisgarantien über den Tag der Angebotserstellung hinaus gewähren.

Tagesaktuelle Preise: Alle genannten Konditionen sind freibleibend.

Eingeschränkte Gültigkeit: Angebote gelten vorbehaltlich der Zwischenverfügbarkeit und täglicher Preisanpassungen durch die Lieferanten.

Hinweis zur Preisstabilität: Die Preise variieren täglich. Sichere dir die aktuellen Konditionen durch sofortigen Projektabschluss. Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.

Strategische Empfehlungen für deinen Einkauf

Angesichts dieser Marktlage raten wir unseren Firmenkunden so vorzugehen, um Planungssicherheit bestmöglich zu wahren.

Bedarfsplanung vorziehen: Prüfe geplante Hardware-Rollouts für 2026 sofort und gib Beschaffungsprozesse frühzeitig frei.

Lagerbestände sichern: Sichere dir aktuelle Konditionen für Ersatzteile oder geplante Aufrüstungen, bevor die nächsten Preisanpassungen der Hersteller greifen.

Budget-Puffer einplanen: Kalkuliere für laufende Projekte mit realistischem Puffer für Speicherkomponenten, um kurzfristige Nachforderungen zu vermeiden.

Jetzt handeln und Konditionen sichern

Die Preisentwicklung bei Arbeitsspeicher und SSDs erreichte Dimensionen, die ursprünglich weit unterschätzt wurden. Um deine Beschaffungen wirtschaftlich abzusichern, raten wir dir zu zeitnaher Kalkulation.

Benötigst du ein Angebot? Nutze unser Offerten-Tool für Firmenkunden

Firmenneuigkeiten Unser Offerten-Tool für Firmenkunden von Mohamad Karadaghi

Durch die Nutzung unseres Tools erhältst du umgehend eine aktuelle Preisübersicht basierend auf den derzeit verfügbaren Kontingenten.

Bitte beachte aber: Aufgrund der unvorhersehbaren Marktdynamik sind alle Angebote unverbindlich. Wir müssen uns ausdrücklich vorbehalten, Anfragen im Einzelfall abzulehnen, sofern die benötigten Mengen nicht mehr verfügbar sind oder die Preisbasis der Lieferanten zwischenzeitlich zusammenbrach.

