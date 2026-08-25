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Fenster ins Feuchtgebiet

«Was guckst Du?» Diese Libelle überzeugte die Jury des Fotowettbewerbs «BMC Ecology and Evolution and BMC Zoology» 2026. Das Bild hat gewonnen.

Mit diesem Bild der Libellenart Ceriagrion cerinorubellum hat der indische Student Sritam Kumar Sethy die Juroren des Fotowettbewerbs 2026 «BMC Ecology and Evolution and BMC Zoology» gewonnen. Genau im richtigen Moment hatte der angehende Wissenschaftler den Auslöser gedrückt, als das Insekt durch ein Loch im Blatt eines Feuchtgebiets im indischen Bundesstaat Odisha geblickt hat. Mit seinem Foto möchte Sethy mehr Aufmerksamkeit auf den «oft übersehenen Zustand» der Artenvielfalt von Süsswasserökosystemen lenken. Im Gegensatz etwa zu Wäldern schenken ihnen viele Menschen wenig Beachtung. Dabei werden sie oft verschmutzt, zugeschüttet oder entwässert und damit zerstört.

Hier das Bild noch in seiner ganzen Pracht:

Sritam Kumar Sethy / Window to the Wetlands / CC BY 4.0

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Titelbild: Sritam Kumar Sethy / Window to the Wetlands / CC BY 4.0

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