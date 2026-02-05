News & Trends 1 0

Diese neuen Switch-2-Games hat Nintendo gerade vorgestellt

Nintendo verrät in einer «Direct»-Präsentation, welche neuen Games demnächst auf der Switch und Switch 2 erscheinen.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Turok: Origins», «Final Fantasy 7 Rebirth», «Indiana Jones and the Great Circle».

Lust auf neue Switch-2-Games? In einer neuen «Nintendo Direct»-Präsentation zeigt das japanische Unternehmen eine Reihe frischer Games für die Konsole. Auch Switch-1-Besitzer gehen nicht leer aus.

Da es sich um einen «Partner Showcase» handelt, stehen Games von Drittherstellern im Fokus – inklusive vieler bereits erschienener Games, die erstmals den Sprung auf eine Nintendo-Plattform schaffen.

«Final Fantasy 7 Rebirth»

Eigentlich logisch, dass nach dem ersten auch der zweite Teil von Square Enix' Remake-Trilogie auf der Switch 2 erscheint. «Final Fantasy 7 Rebirth» scheint wieder ein hervorragender Port zu sein. Das Spiel sieht auf Nintendos Tablet-Konsole wunderhübsch aus. Ob das Game auch in den herausfordernderen Open-World-Sektionen gut performt? Ich bin gespannt.

Den Test zum Spiel von JRPG-Experte Kevin liest du hier nach:

Kritik «Final Fantasy VII Rebirth» ist alles, was ich mir gewünscht habe von Kevin Hofer

Datum: 3. Juni

Erscheint für: Switch 2 und Xbox Series X/S, bereits erhältlich für PS5 und PC

«Fallout 4: Anniversary Edition»

An der Präsentation gibt sich auch Todd Howard von Bethesda die Ehre und kündigt gleich mehrere Ports für die Switch 2 an. So viel vorweg: «Starfield» ist (noch) nicht dabei.

Dafür können sich Switch-2-User über die «Anniversary Edition» von «Fallout 4» freuen. Diese beinhaltet alle DLCs sowie über 150 Mods aus der Community. Optisch überzeugt der Trailer mit niedrig aufgelösten Schatten und viel Flimmern nicht. Komm schon, Bethesda! «Fallout 4» ist über zehn Jahre alt, da muss doch mehr drinliegen.

Datum: 24. Februar

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Indiana Jones and the Great Circle»

Das zweite Bethesda-Game im Bunde. Und siehe da, Indy sieht deutlich hübscher aus als «Fallout 4». Na, geht doch!

Was unser Archäologe Phil zur PC-Version meint, liest du in seinem Test nach:

Kritik «Indiana Jones and the Great Circle» übertrifft all meine Erwartungen von Philipp Rüegg

Datum: 12. Mai

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»

Auch das Remake/Remaster des Rollenspielklassikers «Oblivion» schafft den Sprung auf die Switch 2. Da bin ich gespannt, ob das Spiel auf Nintendos Konsole anständig läuft. Die letztjährigen Konsolen- und PC-Versionen haben immer noch mit schwerwiegenden und nervigen Performance-Problemen zu kämpfen.

Meinung Das «Oblivion»-Remake ist unspielbar von Simon Balissat

Datum: 2026

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC

«Resident Evil Requiem»

Das meist erwartete Horrorspiel 2026 gibt sich auch auf der Switch 2 die Ehre. Erstaunlich, was Capcom grafisch mit diesem Port aus der Switch 2 herauskitzelt. Wieso du dir den Titel unbedingt vormerken solltest, liest du in meinem Anspielbericht:

Hintergrund «Resident Evil Requiem» Vorschau: Alles andere als ein Meisterwerk wäre überraschend von Domagoj Belancic

Nintendo kündigt zudem an, dass es Amiibo-Figuren von Grace und Leon geben wird (jedoch erst im Sommer):

Zudem erscheint eine Spezialedition des Switch-2-Pro-Controllers:

Ebenfalls cool: Auch «Resident Evil 7: Biohazard» und «Resident Evil 8: Village» erscheinen am gleichen Tag für Nintendos Konsole. Jetzt fehlen nur noch die Remakes.

Datum: 27. Februar

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Pragmata»

Ein Sci-Fi-Shooter mit einem genialen Twist. Du kämpfst mit einem futuristischen Waffenarsenal gegen blutrünstige Killerroboter. Während du die Blechbüchsen niederballerst, hackst du sie gleichzeitig in einem Minispiel, das auf der rechten Bildschirmseite eingeblendet wird.

Du möchtest dir selbst ein Bild vom Multitasking-Gameplay machen? Eine Demo erscheint heute im Nintendo eShop.

Datum: 24. April

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Orbitals»

Vom Spielprinzip her ähnlich wie unser Spiel des Jahres «Split Fiction» – nur in einer unglaublich coolen Achtzigerjahre-Anime-Ästhetik. Würd ich am liebsten sofort spielen.

Datum: Sommer

Erscheint für: Switch 2

«Paranormasight: The Mermaid Curse»

Sieht nach einem richtig coolen Visual-Novel-Mysteryspiel mit japanischem Setting aus. Ein Taucher entdeckt in den Tiefen des Meeres seinen Doppelgänger. Eine Frau ohne Erinnerungen taucht auf einer kleinen Insel auf. Menschen ertrinken im Meer und verschwinden. All diese mysteriösen Vorfälle haben anscheinend mit einer alten Legende rund um magische Meerjungfrauen zu tun. Wieso hab ich von dem Titel bisher noch nichts gehört? Ab auf die Wunschliste!

Datum: 19. Februar

Erscheint für: Switch 2

«Captain Tsubasa 2: World Fighters»

Du willst noch mehr Anime? Kein Problem. Bandai Namco spendiert dem legendären Fussballspieler sein bisher grösstes Game – mit 22 Nationalteams, über 100 spielbaren Charakteren und über 150 Spezialattacken.

Datum: 2026

Erscheint für: Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hollow Knight»

Das knallharte Metroidvania erhält eine grafisch überarbeitete Switch-2-Version mit höherer Auflösung und Bildwiederholrate. Besitzt du das Game für die Switch 1, ist das Upgrade kostenlos.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Turok: Origins»

Der legendäre Dinojäger kommt auf die Switch 2. In «Turok: Origins» kämpfst du zusammen mit anderen Jägerinnen und Jägern gegen allerlei Dinos und Monster – wahlweise in einer First-Person- oder Third-Person-Perspektive. Sieht besser aus als erwartet.

Datum: Herbst

Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tokyo Scramble»

Apropos Dinos. Schon gewusst? Im Untergrund der Millionenstadt Tokyo leben Dinosaurier. Entdecken dich diese, fressen sie dich sofort auf. Du kannst dich nicht wehren, sondern lediglich schleichen und die blutrünstigen Viecher ablenken. Das Stealth-Game sieht interessant aus – wirkt aber auch wie ein Spiel aus der PS3-Generation. Ich weiss nicht so recht.

Datum: 11. Februar

Erscheint für: Switch 2

«Valheim»

Der PC-Survival-Hit schafft den Sprung auf die Switch 2. Wikinger Phil war schon 2021 vom Early-Access-Release begeistert:

Video Meinung Dank «Valheim» verstehe ich endlich die Faszination von Survival Games von Philipp Rüegg

Datum: 2026

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für Xbox Series X/S, PC

«Kyoto Xanadu»

Ein neues Spiel vom japanischen Kult-Studio Falcom. Kyoto wird von Monstern aus einer anderen Welt überrannt. Du musst in bester Metroidvania-Manier ein riesiges Labyrinth (Xanadu) untersuchen, um die Ursache zu finden. Zwischendurch gibt's actionreiche 3D-Kämpfe gegen riesige Monster. Und ausserhalb des Labyrinths verwandelt sich das Game in eine Life-Sim à la «Persona». Ein wilder Genre-Mix!

Datum: Sommer

Erscheint für: Switch, Switch 2

Diese Games wurden auch vorgestellt

Neben den grossen Highlights wurden auch Trailer zu bereits vorgestellten Games, kleineren Titeln oder Ports von zuvor veröffentlichten Titeln gezeigt. Alle weiteren Spiele findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

