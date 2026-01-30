News & Trends 3 1

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (23.01. bis 30.01.) gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Way of the Hunter 2», «Dragon Ball Age 1000», «High on Life 2»

Diese Woche hat vor allem Bandai Namco für Furore gesorgt mit diversen Ankündigungen zum «Dragon Ball»-Spieleuniversum. Aber auch Nintendo war nicht untätig und hat zu zwei kommenden Veröffentlichungen detaillierter informiert.

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Dragon Ball Age 1000» Bereits 2027 soll ein neues «Dragon Ball»-Game erscheinen. Der Projekttitel «Age 1000» weist darauf hin, dass das Spiel in der Zeitlinie deutlich nach den Geschehnissen rund um Son Goku und seine Freunde spielt. Viele Designs sollen gar noch aus der Feder des 2024 verstorbenen Akira Toriyama stammen.

Datum: irgendwann 2027

Erscheint für: PC, Playstation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2

«Reigns: The Witcher» Geralt kehrt zurück, aber nicht so, wie du das vielleicht erwartet hättest. Bei «Reigns: The Witcher» handelt es sich um ein «Swipe 'em up». Gespielt wird durch das schlichte Wischen nach links oder rechts, mit entsprechend unterschiedlichem Ausgang für den Spielfortschritt. Die Geschichte wird durch die Erzählung des Barden Rittersporns vorangetrieben.

Datum: 25. Februar 2026

Erscheint für: PC, iOS, Android

«Inky Blinky Bob» In «Inky Blinky Bob» steuerst du einen bewaffneten Heissluftballon durch eine absurde, düstere Welt. Im Action-Survival-Spiel kämpfst du gegen ein okkultes Biotech-Unternehmen. Das Spiel verbindet surreale Horror-Elemente mit schwarzem Humor. Sieht schräg aus.

Datum: 20. März 2026

Erscheint für: PC

«Way of the Hunter 2» Die Jagd geht weiter, dieses Mal mit Hund. In «Way of the Hunter 2» erkundest du mit deinem Fellfreund die Kanadische Wildnis. Dort jagst du Elche, Wapitis, Bären und Bisons sowie kleinere Tiere wie Kaninchen, Truthähne und eine Vielzahl anderer Vogelarten.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Darkhaven» Mit «Darkhaven» melden sich die Ex-«Diablo»-Entwickler Philip Shenk, Peter Hu und Erich Schaefer zurück. Das Spiel verspricht eine Rückkehr zu den düsteren Wurzeln des Genres. Im Action-Rollenspiel steuerst du deine Helden durch eine Welt, die nach dem Zusammenbruch der Zivilisation von übernatürlichen Mächten überrannt wird.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Genigods: Nezha» Im Action-RPG spielst du als Spirit Pearl – das erste Leben, das von Nüwa, der Göttin des Lebens, aus Erde, Wasser und Feuer erschaffen wurde. Diese Spirit Pearl wird als Nezha wiedergeboren. Im Spiel tauchst du in berühmte Geschichten aus chinesischen Schöpfungsmythen ein, kämpfst gegen riesige Götter und erlernst mächtige Kampftechniken, die von himmlischen Schlachten im chinesischen Stil inspiriert sind.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PS5, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Crimson Desert» Das kommende Open-World-Spiel von Pearl Abyss sieht fantastisch aus. Der neue Trailer bietet umfangreiche Einblicke in Story, Spielwelt und Gameplay. Bislang war nur Kliff als spielbarer Protagonist bekannt. Nun stellen die Entwickler zwei neue spielbare Charaktere vor.

Datum: 19. März 2026

Erscheint für: macOS, PS 5, PC Xbox Series

«Tomodachi Life: Das Leben träumt» Mit «Tomodachi Life: Das Leben träumt» kommt die beliebte 3DS-Serie auf die Switch 2. Das Konzept basiert auf dem Alltag von Mii-Charakteren, die du erstellst und in einer geschlossenen Welt miteinander interagieren lässt. Das Gameplay konzentriert sich auf einfache Aktivitäten, Mini-Spiele und lockere soziale Events, ohne komplexe Handlung.

Datum: 16. April 2026

Erscheint für: Switch 2

«Battlestar Galactica: Scattered Hopes» «Battlestar Galactica: Scattered Hopes» soll noch im ersten Quartal 2026 erscheinen. Im neuen Trailer geht es um die Grundlagen des Flottenmanagements und des Kampfes.

Datum: Q1 2026

Erscheint für: PC

Virtual Boy Hast du ein Nintendo Switch Online Konto, kommst du bald in den «Genuss» von Virtual-Boy-Spielen. «Genuss», weil das Virtual-Reality-Headset kaum auf lange Dauer spielbar war. Der Virtual Boy war in den 90ern einer der grössten Flops von Nintendo.

Datum: 17. Februar 2026

Erscheint für: Switch 1 und 2

«Bubsy 4D» Die «Bubsy»-Spiele gelten als legendär schlecht. Damit nicht genug, gilt auch Charakter Bubsy als einer der nervigsten der Game-Geschichte. Auf diesem Ruf will «Bubsy 4D» aufbauen. Das Spiel hat nun einen Release-Termin.

Datum: 22. Mai 2026

Erscheint für: PS 4 und 5, Switch 1 und 2, Xbox One, Xbox Series, PC

«Screamer» Die klassische Rennspielserie «Screamer» feiert später in diesem Jahr ihr Comeback. Um sich von anderen Arcade-Rennspielen abzuheben, möchte Entwickler Milestone SRL eine düstere Geschichte erzählen, die direkt aus einem Old-School-Anime stammen könnte. Vor der Veröffentlichung hat das Studio einen Trailer hochgeladen, in dem neue Charaktere und mehrere Spielmodi vorgestellt werden

Datum: 26. März 2026

Erscheint für: PS 5, Xbox Series, PC

«High on Life 2» Die Entwickler des Spiels geben einen Deep Dive zum Spiel. Unter anderem gibt es einen Einblick in die Story, zu bekannten Gesichtern und mehr. Die Fortsetzung des 2022 erschienen First Person Shooters erscheint schon in zwei Wochen.

Datum: 13. Februar 2026

Erscheint für: PS 5, Xbox Series, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Dragon Ball: Sparking! Zero» Das Spiel erhält dieses Jahr einen neuen DLC. Der kommt mit neuen Charakteren, darunter Super 17, Bardock (Super Saiyajin) und Oberteufel Piccolo sowie weitere, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden. Auch neue Kostüme, Arenen und Modi sollen dabei sein.

«Ball x Pit» Neue Charaktere, neue Bälle, neue Passiv-Fähigkeiten und ein neuer Unendlichkeits-Modus: Das Breakout-Roguelite wird mit dem Regal-Update mächtig erweitert.

«ARC Raiders» Das «Headwinds»-Update bringt mehrere Änderungen. Etwa eine neue Matchmaking-Option. Mit der kannst du ab Level 40 alleine gegen komplette Teams an den Start gehen, was mit Bonus-Erfahrungspunkten belohnt wird. Aber auch neue Kosmetik-Sets und mehr Komfort soll das Update bringen.

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel







