Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen gesammelt. Weil wir die Beiträge über Weihnachten und Neujahr 2025/2026 ausgesetzt haben, reichen wir auch alle verpassten Trailer-Highlights der vergangenen Wochen nach.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «The Blood of Dawnwalker», «Star Trek Voyager», «Exekiller».

Bist du bereit für das Gaming-Jahr 2026? Es ist das Jahr, in dem wir Unwürdigen endlich das gelobte «GTA 6» spielen dürfen – so Gott will. Bevor es so weit ist, erwarten uns jedoch noch eine Menge weiterer Höhepunkte.

In dieser Beitragsserie fasst die Redaktion wöchentlich die besten, spannendsten und absurdesten Trailer und Neuankündigungen der Woche zusammen. Wir wühlen uns durch die schier endlosen Videos und Pressemitteilungen und fischen mit grösster Vorsicht die Highlights für dich heraus.

Los geht's.

Neu angekündigte Games oder DLC

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Brekekekex» – hau den Frosch!

Ich würde gerne wissen, was für ein Problem der Entwickler «Nohost» mit Fröschen hat. Denn in seinem neuen Game «Brekekekex» vermöbelst du unzählige riesige Amphibien mit Nahkampfwaffen. Visuell besticht der Titel mit einer hübschen Cel-Shading-Optik im Anime-Stil und Stop-Motion-Effekten. Gemäss Entwickler gibt es keine RPG-Elemente, keine Skilltrees oder komplizierte Statistiken: «Alles was zählt, bist du, dein Skill und das Gewicht deiner Waffe».

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Palworld» – neu als Kartenspiel

Die dreiste «Pokémon»-Kopie liebevolle «Pokémon»-Hommage «Palworld» steigt ins Trading-Card-Business ein. Bereits im Sommer sollen Sammelkarten mit den süssen Monstern erscheinen.

Alle Details zur Ankündigung findest du im Beitrag von Kim

Datum: 30. Juli



Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«The Blood of Dawnwalker» – lasst uns feiern

Das polnische Entwicklerstudio Rebel Wolves feiert den Start ins neue Jahr mit einem neuen Video zu ihrem Action-RPG «The Blood of Dawnwalker» – und das hat es in sich. Das Team blickt zurück auf das vergangene Jahr, in dem das Game angekündigt wurde. Zudem siehst, beziehungsweise hörst du im Video das Main Theme des Spiels, vorgetragen von einem Live-Orchester. Zum Schluss gibt es neue Einblicke in das Game und die Boxart. Alles, was noch fehlt? Ein Release-Datum.

Phils Eindrücke von der Gamescom liest du in diesem Beitrag:

Hintergrund «The Blood of the Dawnwalker» in der Vorschau: kein blutleerer «The Witcher»-Klon von Philipp Rüegg

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Code Vein 2» – alles, was du wissen musst

Der Release des Anime-Soulslikes «Code Vein 2» rückt näher. Damit du weisst, was in diesem knallharten Spiel auf dich wartet, veröffentlicht Bandai Namco einen ausführlichen Übersichtstrailer. Zudem gibt es noch einen Walkthrough-Trailer eines Dungeons sowie einen Trailer zum unglaublich ausführlichen Charakter-Editor, der noch mehr Optionen verspricht als im ersten Teil.

Datum: 30. Januar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dragon Quest VII Reimagined» – so fängt alles an

Square Enix veröffentlicht als Einstimmung auf den Release von «Dragon Quest VII Reimagined» das Intro-Video des Spiels. Falls du es verpasst hast: Anfang Jahr wurde zudem eine Demo zur Neuauflage des JRPG-Klassikers veröffentlicht. Den Spielstand aus der Demo kannst du ins fertige Spiel übernehmen.

Datum: 5. Februar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Mario Tennis Fever» – das grösste «Mario Tennis» aller Zeiten

Marios Sportspiele sind «hit or miss». Das neue Tennis-Game mit dem Klempner scheint sich eher Richtung «hit» statt «miss» zu bewegen. Dies vor allem, weil der neue Übersichtstrailer viele spannende Inhalte und Spielmodi zeigt. Gemäss Nintendo gibt es 38 spielbare Charaktere – so viele wie in keinem «Mario Tennis»-Game zuvor.

Datum: 12. Februar

Erscheint für: Switch 2

«Exekiller» – Western und Cyberpunk in einem

Du bist ein Kopfgeldjäger in einem retro-futuristischen Ödland, irgendwo zwischen «Red Dead Redemption», «Fallout» und «Cyberpunk 2077». Was für eine Mischung, was für ein Game! Sieht fast zu gut aus, um wahr zu sein. Wo ist der Haken?

Datum: ???

Erscheint für: zunächst PC, dann Konsolen

«Marathon» – wie wirst du spielen?

Lust auf einen neuen Extraction-Shooter? Dann kannst du dir «Marathon» auf die Merkliste setzen. Im neuen Video stellt Entwicklerstudio Bungie («Halo», «Destiny») vor, auf welche unterschiedlichen Arten der Multiplayer-Titel gespielt werden kann.

Datum: März

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sand: Raiders of Sophie» – Kampf auf mechanischen Wüstenspinnen

Ein teambasierter Multiplayer-Shooter, in dem du riesige Mecha-Spinnen baust, um gegen andere Spieler und computergesteuerte Gegner in der Wüste anzutreten. Im neuen Trailer gibt's ein Releasedatum.

Datum: März

Erscheint für: PS5, PC

«Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» – so kämpft es sich als Bösewicht

Der dritte Teil der «Yakuza»-Reihe erhält ein Remake. Das japanische Kult-Entwicklerstudio RGG belässt es aber nicht bei einer Neuauflage, sondern spendiert dem Ganzen noch ein neues Game als Bonus. In «Dark Ties» übernimmst du die Rolle des «Yakuza 3»-Bösewichts Mine und erlebst seine Verwandlung zum Antagonisten hautnah mit. Der neue Trailer zeigt, wie dreckig der Yakuza-Boss kämpft.

Mein Kyoudai und Yakuza-Experte Rainer wird in einem Test herausfinden, ob sich der nostalgische Trip nach Okinawa lohnt.

Datum: 11. Februar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Star Trek Voyager» – so funktioniert das Kampfsystem

Das Entwicklerteam von «Star Trek Voyager» stellt im neuen Trailer das Kampfsystem des Strategiespiels im Detail vor. Lange musst du dich nicht mehr gedulden, um selbst Hand anzulegen.

Datum: 18. Februar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Styx: Blades of Greed»

Das Stealth-Game mit dem hässlichen Ork zeigt im neuen Trailer zehn Minuten Gameplay. Redaktionskollege und Meisterschleicher Kim freut sich schon auf das Fantasy-Spiel.

Datum: 19. Februar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«PUBG Blindspot» – Top-Down-Shooter mit «PUBG»-Branding

Ein Shooter, der ein wenig wie «Rainbow Six Siege» aus einer Top-Down-Perspektive aussieht. Was das Ganze mit «PUBG» zu tun hat? Unklar. Interessant sieht's trotzdem aus.

Datum: 5. Februar (Early Access)

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games wurden bereits veröffentlicht und erhalten Trailer zu neuen Inhalten oder Updates.

«Fortnite» – nach «Die Simpsons» kommt nun «South Park»

Nachdem sich «Die Simpsons» schon in «Fortnite» austoben konnten, sind nun die Jungs und Mädels aus «South Park» dran. Das Event dauert bis zum 5. Februar.

Datum: schon live

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, Mobile, PC

«Call of Duty x Fallout» – Moment mal...

Die Charaktere aus der «Fallout»-TV-Adaption stürmen «Call of Duty: Black Ops 7». Eigentlich cool. Aber... Moment mal.

Hat Activision nicht versprochen, dass sie im neuesten «CoD»-Ableger auf irre Skins und komische Kollaborationen verzichten? Im August letzten Jahres liess das Unternehmen noch verlauten, man habe eingesehen, dass sich die Spielreihe zu sehr von ihrem immersiven und intensiven Spielgefühl entfernt habe und wieder authentischer werden müsse. Ah ja, okay.

Datum: schon live

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

