«Palworld» bekommt eigenes Sammelkartenspiel: Start für Juli 2026 geplant

«Palworld» steigt in den Sammelkartenspiel-Markt ein. Pocketpair und Bushiroad kündigen ein offizielles Trading Card Game für Sommer 2026 an, das bekannte Pals, Basisbau und Ressourcenverwaltung in ein physisches Format überträgt.

«Palworld» hat sich seit seinem Early-Access-Start einen Ruf als «Pokémon mit Waffen» erarbeitet. Genau dieser Vergleich sorgte inzwischen bereits für juristische Konsequenzen. Das Studio musste Spielmechaniken anpassen, weil sie zu nah an «Pokémon» liegen.

Trotzdem geht das japanische Entwicklerstudio Pocketpair in die Offensive: Statt sich zurückzuziehen, erweitert das Unternehmen seine Marke und bringt «Palworld» vom Bildschirm auf den Spieltisch. Am 30. Juli 2026 erscheint das «Palworld Official Card Game».

Wenn du «Palworld» noch nicht kennst oder den Hype einordnen willst: In einem Angespielt von Kollege Phil zeigt er, warum das Spiel gleichzeitig zu den erfolgreichsten und umstrittensten Releases der letzten Jahre zählt.

Vom Survival-Game zum Sammelkartenspiel

Das Kartenspiel entsteht in Zusammenarbeit mit Bushiroad, einem erfahrenen Publisher für Trading Card Games (TCG) wie «Cardfight!! Vanguard» und «Weiß Schwarz».

Es richtet sich an zwei Spieler und überträgt zentrale Mechaniken aus dem Videospiel in ein klassisches TCG-Format. Du setzt deine Pals, die tierartigen Begleiter, gezielt ein, verwaltest Ressourcen und baust deine Basis auf, um dir taktische Vorteile zu verschaffen.

Der erste Trailer zeigt bekannte Figuren wie Lamball, Chillet, Anubis und Grizzbolt. In weiteren visuellen Eindrücken waren auch Pals wie Lifmunk, Rooby und Jormuntide zu sehen, die für das Kartenspiel neu interpretiert wurden. Finale Kartendesigns oder ein vollständiges Regelwerk liegen bislang nicht vor.

Bushiroad betont zudem die Sammleraspekte des Spiels: Alle Karten des ersten Sets sollen mit neuen Illustrationen erscheinen und nicht auf wiederverwendete Assets aus dem Videospiel zurückgreifen.

Eine der ersten gezeigten Pal-Karten aus dem neuen Sammelkartenspiel.

Quelle: Pocketpair

Pocketpair betont, dass das «Palworld Official Card Game» nicht als reines Sammlerprodukt gedacht ist. Zentrale Systeme aus dem Videospiel – darunter Ressourcenmanagement, Basisbau und individuelle Pal-Fähigkeiten – sollen systematisch in die Kartenmechanik übertragen werden. Im Mittelpunkt stehen strategische Planung, Timing und das Zusammenspiel verschiedener Effekte.

Mehr als ein Klon?

Der «Pokémon»-Vergleich wird «Palworld» auch im Kartenspiel begleiten. Pocketpair versucht jedoch, eigene Akzente zu setzen: Basisbau und Ressourcenverwaltung sind im klassischen TCG-Umfeld ungewöhnlich und könnten dem Spiel eine klar erkennbare Eigenständigkeit verleihen. Bushiroads Erfahrung spricht dafür, dass die Mechaniken komplexer werden als ein simples «Monster gegen Monster».

Konkrete Details zu Regelwerk, Kartentypen, Preisgestaltung oder Produktumfang fehlen bislang. Diese Informationen dürften erst in den kommenden Monaten folgen. Bis dahin setzt Pocketpair vor allem ein Zeichen: «Palworld» soll sich nicht nur als Spiel, sondern als langfristig angelegte Marke auch jenseits des Bildschirms etablieren.

Einordnung im aktuellen TCG-Markt

Die Ankündigung fällt in eine Phase, in der Sammelkartenspiele wieder deutlich an Aufmerksamkeit gewinnen. Das seit Jahrzehnten dominierende «Pokémon»-TCG verzeichnet weiterhin hohe Nachfrage und teils stark steigende Preise auf dem Zweitmarkt. Für neue Anbieter wird der Einstieg dadurch zwar anspruchsvoller, zugleich aber auch wirtschaftlich attraktiv.

Titelbild: Pocketpair

