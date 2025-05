News & Trends 11 9

Nintendo-Klage hat Erfolg: «Palworld» muss Spielmechaniken anpassen

Pocketpair, das Entwicklerstudio von «Palworld», befindet sich in einem langwierigen Rechtsstreit, den Nintendo wegen einiger Ähnlichkeiten des Spiels zu «Pokémon» angestrengt hatte. Offenbar mit Erfolg. Pocketpair äußert sich nun dazu.

Wer klaut, muss mit Konsequenzen rechnen. Das spürt gerade das japanische Entwicklerstudio Pocketpair – und alle, die dessen Spiel «Palworld» zocken. Nach einer Klage durch Nintendo und das Studio The Pokémon Company, die hinter der «Pokémon»-Reihe stehen, musste Pocketpair einige Spielmechaniken anpassen. Das gab das Studio nun bekannt. «Palworld» hatte im Januar 2024 für Furore in der Gaming-Welt gesorgt. Zeitweise konnte das Game mehr als zwei Millionen Spieler gleichzeitig begeistern.

Hat «Palworld» bei «Pokémon» abgekupfert?

Mein Kollege Phil bezeichnet «Palworld» in seinem Test als «Pokémon mit Knarren». Und genau da liegt das Problem. Obwohl «Palword» als Survival-Game mit offener Welt und Base-Building in einem ganz anderen Genre unterwegs ist als «Pokémon», wirken einige Spielelemente wie aus der berühmten Nintendo-Reihe geklaut.

Zum Beispiel das Design und die Fähigkeiten der wilden Tierwesen, sogenannte Pals, die du auf deinen Streifzügen durch die Welt zähmen kannst. Noch deutlicher zeigt sich der geistige Vater des Spiels beim Einfangen und Freilassen der Pals mithilfe einer Kugel, genannt «Pal-Sphäre». Diese Mechanik wirkt wie ein Klon von Nintendos Pokéball-Mechanik. Hier sehen die Anwälte eine Patentrechtsverletzung.

Die Pokémon-Entwickler stören sich unter anderem an der Beschwörung der Tiere mittels Kugel.

Bereits im November 2024 entfernte Pocketpair das Beschwören der Pals mittels Kugel aus dem Spiel. Pals spawnen jetzt beim Beschwören direkt neben dem Benutzer, anstatt aus einer Pal-Sphäre freigelassen zu werden. Bisher hatte sich Pocketpair jedoch nicht zum Grund für die Änderungen geäußert. Anpassungen aufgrund der laufenden Klage In einem Statement gibt Pocketpair nun zu, dass diese und weitere Anpassungen der vergangenen Zeit aufgrund des laufenden Rechtsstreits erforderlich waren. Das Team sei diesen Kompromiss eingegangen, weil die nicht näher genannte Alternative «das Spielerlebnis noch weiter verschlechtert» hätte.

Der kommende Patch 0.5.5 wird eine weitere Gameplay-Änderung implementieren, die ein Resultat des Rechtsstreits ist: Du wirst deine Flug-Pals nicht mehr zum Fliegen nutzen können. Bislang kannst du dich an flugfähigen Pals festhalten, um die Welt von oben zu entdecken. Mit dem neuen Patch benötigst du zum Fliegen einen Gleiter. Flug-Pals werden dir aber weiterhin einen passiven Buff beim Gleiten verleihen.

Pocketpair beharrt auf «ungültigen Patenten»

Das Statement des Studios lässt durchblicken, dass der anhaltende Rechtsstreit die Stimmung drückt. Das Team bedauert demnach die Änderungen und entschuldigt sich für den entstandenen Frust bei der Spielerschaft.

Einsichtig ist Pocketpair aber nicht. Im Statement ist zu lesen: «Derzeit sind wir in langwierige rechtliche Verfahren wegen angeblicher Patentverletzungen verwickelt. Wir bestreiten diese Ansprüche weiterhin und behaupten die Ungültigkeit der betreffenden Patente.» Das Studio streitet also nicht ab, sich als Inspiration an «Pokémon» bedient zu haben, sondern verteidigt sich damit, dass die Patente «ungültig» seien. Das klingt nach langwierigen, juristischen Spitzfindigkeiten.

Man kann gespannt sein, ob weitere Mechaniken aus dem Spiel genommen werden und wie sich die beiden Seiten letztendlich einigen.

Titelbild: Pocketpair

