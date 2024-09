Nintendo verklagt «Palworld»-Studio

Das «Pokémon mit Knarren»-Spiel «Palworld» soll Patente verletzt haben. Nintendo zieht zusammen mit The Pokémon Company vor Gericht.

Nun also doch. Nintendo reicht zusammen mit The Pokémon Company Klage gegen Pocketpairein. Das japanische Studio hinter «Palworld» sah sich bereits zum Launch des Überraschungshits mit Kopie-Vorwürfen konfrontiert. Das Multiplayer-Survival-Game, in dem du Fantasie-Kreaturen fangen, auf ihnen reiten und sie sogar mit Waffen ausrüsten kannst, wird von vielen als «Pokémon mit Knarren» beschrieben. Bei genauerer Betrachtung haben die beiden Spiele inhaltlich zwar wenig gemeinsam, beim Design scheint die Inspiration hingegen klar.

Ein Gericht in Tokio, wo die Klage eingereicht wurde, muss nun entscheiden, ob Pocketpair Patentrechtsverletzung begangen hat oder ob sich das ganze im gesetzlichen Rahmen befindet. Anfang des Jahres äusserte sich The Pokémon Company noch zurückhaltend über mögliche Patentrechtsverletzung durch «ein Spiel einer anderen Firma». Nintendo ist zusammen mit Creatures und Game-Freak Mitbesitzer von The Pokémon Company. Pocketpair wiederum sagte in einem Interview im Juni, dass sie nie etwas von Nintendo und Co. gehört hätten.

Das hat sich nun geändert. Nintendo und «The Pokémon Company» fordern in einer Mitteilung eine einstweilige Verfügung wegen Rechtsverletzung sowie Schadensersatz. Pocketpair hat sich mittlerweile zur Klage geäussert. Auf dem Firmenblog heisst es, man wisse nicht, welche Patente verletzt worden seien. Man werde entsprechende juristische Massnahmen ergreifen, um der Klage entgegenzutreten.

«Palworld» ist im Januar dieses Jahres auf PC, Xbox Series X/S und im Game Pass erschienen. Das Spiel verzeichnet seither über 25 Millionen Downloads. Mit einem Spitzenwert von 2.1 Millionen gleichzeitiger Spieler belegt es Steam den dritten Platz hinter «PUBG» und «Black Myth Wukong».

Update: Text um Stellungnahme von Pocketpair ergänzt