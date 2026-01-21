News & Trends 2 2

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Januar und Februar 2026

Horror oder Hochkonzept: Mit «Resident Evil Village» und «Death Stranding: Director’s Cut» bringt Microsoft zwei starke Kontraste in den Game Pass, flankiert von weiteren Neuheiten bis in den Februar.

Microsoft hat am 20. Januar 2026 die zweite Welle der Xbox Game Pass-Neuheiten für den Januar bekanntgegeben. Nachdem bereits zwei Titel am 20. Januar live gegangen sind, folgen über den Monat verteilt weitere große und kleinere Spiele. Auch im Februar warten bereits zwei Spiele auf dich.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für PC. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Resident Evil Village»

Wann: 20. Januar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Resident Evil Village» bringt dich zurück in die Survival-Horror-Reihe von Capcom und lässt dich erneut in die Rolle von Ethan Winters schlüpfen. Nach den dramatischen Ereignissen von «Resident Evil 7» führt dich dieser achte Hauptteil in ein abgelegenes, düsteres Dorf, das von übernatürlichen Kreaturen und bizarren Geheimnissen durchzogen ist. Du kämpfst ums Überleben, löst Rätsel und begegnest ikonischen Gegnern in einer packend inszenierten Welt.

«MIO: Memories in Orbit»

Wann: 20. Januar 2026

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«MIO: Memories in Orbit» ist ein kunstvolles Metroidvania-Abenteuer mit starker erzählerischer Komponente. Du steuerst einen agilen Roboter durch verwinkelte Umgebungen und entschlüsselst die Geheimnisse eines verlassenen Raumschiffs, das in den Weiten des Alls treibt.

Das Spiel setzt auf eine handgezeichnete Grafik, flüssige Animationen und eine erkundungsorientierte Struktur. Währenddessen begegnest du Gegnern, entdeckst alternative Routen und stößt auf versteckte Inhalte wie Erinnerungsfragmente. Themen wie Erinnerung, Identität und Einsamkeit werden subtil durch Spielmechaniken und visuelles Design vermittelt.

«Death Stranding: Director’s Cut»

Wann: 21. Januar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Der «Death Stranding: Director’s Cut» erweitert das originelle Open-World-Spiel von Hideo Kojima um zusätzliche Inhalte, verbesserte Mechaniken und neue Missionen. Du übernimmst die Rolle von Sam Porter Bridges und navigierst durch ein postapokalyptisches Amerika, in dem du als Porter lebenswichtige Lieferungen zustellen musst.

Das Spiel verbindet konventionelles Open-World-Gameplay mit ungewöhnlichen sozialen Mechaniken, bei denen die Handlungen anderer Spieler indirekt deine Welt beeinflussen können. Die visuelle Inszenierung und die eindringliche Klangwelt tragen stark zur einzigartigen Stimmung bei.

«RoadCraft»

Wann: 21. Januar

Wo: PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«RoadCraft» ist eine kreative Mischung aus Sandbox-Abenteuer und strategischer Erkundung. In einer offenen Welt nutzt du physikbasierte Mechaniken, um Wege, Fahrzeuge und Strukturen zu bauen, die dir beim Vorankommen helfen. Das Spiel fordert dich heraus, Ressourcen sinnvoll zu verwalten, Umgebungen taktisch zu nutzen und mit unerwarteten Hindernissen umzugehen. Deine Entscheidungen haben direkten Einfluss auf Effizienz und Fortschritt, was ein hohes Maß an Freiheit und Experimentierfreude erlaubt.

«Ninja Gaiden: Ragebound»

Wann: 21. Januar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Hohe Geschwindigkeit, eine direkt reagierende Steuerung und gnadenlose Gegner prägen dieses Action-Spiel. «Ninja Gaiden: Ragebound» knüpft an die Tradition der Serie an und setzt auf ein anspruchsvolles Kampfsystem mit klarer Lernkurve. Jede Begegnung verlangt Aufmerksamkeit, Timing und den gezielten Einsatz von Fähigkeiten. Fehler werden kaum verziehen, Fortschritt fühlt sich dafür umso befriedigender an. Der Fokus liegt auf direkter Action ohne Ablenkung durch Nebenmechaniken.

«The Talos Principle 2»

Wann: 27. Januar. Dezember

Wo: Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Philosophische Fragestellungen bilden das Fundament dieses Puzzle-Spiels. «The Talos Principle 2» konfrontiert dich mit komplexen Denkaufgaben, die in offene, weitläufige Areale eingebettet sind. Gleichzeitig entwickelt sich eine Geschichte über künstliches Bewusstsein, Ethik und Fortschritt. Die Rätsel verlangen logisches Denken und Geduld, ohne auf Zeitdruck zu setzen.

«Anno: Mutationem»

Wann: 28. Januar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Anno: Mutationem» ist ein Action-RPG, das klassische 2D-Spielmechaniken mit moderner 3D-Inszenierung verbindet und in einer dystopischen Cyberpunk-Welt spielt. Du übernimmst die Rolle von Ann Flores, einer kampferprobten Einzelgängerin, die in der riesigen Metropole Noctis Town lebt und zunehmend in politische Intrigen, Konzernmacht und persönliche Geheimnisse verstrickt wird.

Das Spiel kombiniert schnelle, direkte Kämpfe mit Erkundung, Dialogen und Rollenspiel-Elementen. Visuell setzt «Anno: Mutationem» auf einen markanten Mix aus Pixelgrafik und dreidimensionalen Umgebungen, der klassische Retro-Ästhetik mit zeitgemäßer Präsentation verbindet.

«Drop Duchy»

Wann: 28. Januar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Drop Duchy» ist ein kreativer Sandbox-Titel, in dem du deine eigene Welt baust, gestaltest und erweiterst. Mit unterschiedlichen Werkzeugen und Mechaniken erschaffst du Landschaften, Strukturen und Systeme, die sich deinen Ideen anpassen. Das Ziel ist weniger wettbewerbsorientiert als vielmehr explorativ: Du setzt deiner Fantasie keine Grenzen und nutzt physikbasierte Interaktionen und Ressourcen, um einzigartige Spielumgebungen zu schaffen.

«MySims: Cozy Bundle»

Wann: 29. Januar

Wo: PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



Das «MySims: Cozy Bundle» ist eine entschleunigte Neuauflage zweier Wii-Spin-offs aus dem Sims-Universum. Die Sammlung vereint «MySims» (2007) und «MySims Kingdom» (2008) in technisch angepasster Form für moderne Plattformen. Inhaltlich bleibt das Bundle eng an den Originalen, ergänzt durch kleinere Komfortverbesserungen und eine stabilere Performance, ohne grundlegende Spielmechaniken zu verändern.

In «MySims» übernimmst du den Wiederaufbau einer verlassenen Kleinstadt. Durch das Bauen von Häusern, Möbeln und Dekorationen ziehst du neue Bewohner an und erfüllst deren individuelle Wünsche. Materialien sammelst du in der Umgebung und kombinierst sie frei zu Objekten.

«MySims Kingdom» erweitert dieses Prinzip um eine Abenteuerstruktur. Du reist zwischen thematisch unterschiedlichen Inseln, löst einfache Rätsel und setzt größere Bauprojekte um, um ein märchenhaftes Königreich wieder aufzubauen.

«Warhammer 40,000: Space Marine II»

Wann: 29. Januar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



Mit «Warhammer 40,000: Space Marine II» kehrt kompromisslose Action in das düstere Science-Fiction-Universum zurück. Du schlüpfst in die Rolle eines Space Marines, einer genetisch optimierten Elitekrieger-Einheit, die an vorderster Front gegen überwältigende Feindmassen kämpft.

Das Spiel setzt auf eine Third-Person-Perspektive und verbindet schnelle Schusswechsel mit brutalen Nahkampfattacken. Im Zentrum steht ein klar strukturiertes Kampfsystem, das Wucht und Direktheit betont und kaum Raum für taktisches Zögern lässt. Gegner treten häufig in großen Gruppen auf, wodurch sich die Gefechte intensiv und bedrohlich anfühlen.

«Indika»

Wann: 02. Februar

Wo: Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Indika» ist ein ungewöhnliches, erzählerisch geprägtes Adventure, das sich bewusst von klassischen Genre-Konventionen entfernt. Du schlüpfst in die Rolle einer jungen Nonne im Russland des 19. Jahrhunderts, die von inneren Zweifeln, religiösen Dogmen und einer verstörenden Stimme begleitet wird.

Das Spiel verbindet lineare Erzählpassagen mit surrealen Sequenzen, leichten Puzzle-Elementen und bewusst reduzierter Interaktion. Im Mittelpunkt steht nicht das Gameplay im klassischen Sinne, sondern die Auseinandersetzung mit Schuld, Glauben, Moral und persönlicher Freiheit. Indika arbeitet stark mit Symbolik, visuellen Brüchen und unerwarteten Tonwechseln, die zwischen Ernst, Absurdität und schwarzem Humor pendeln.

«Final Fantasy II»

**Wann:**03. Februar

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Final Fantasy II» bringt einen der ungewöhnlichsten Teile der traditionsreichen JRPG-Reihe in den Xbox Game Pass. Anders als viele Genrevertreter verzichtet das Spiel auf ein klassisches Level-System und setzt stattdessen auf eine progressionbasierte Charakterentwicklung: Attribute und Waffenfähigkeiten verbessern sich durch aktive Nutzung im Kampf.

Erzählerisch folgt Final Fantasy II einer deutlich ernsteren Geschichte als sein Vorgänger und stellt den Widerstand gegen ein tyrannisches Imperium in den Mittelpunkt. Du begleitest eine Gruppe junger Protagonisten, die Verluste, Verrat und Krieg unmittelbar erleben.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Zum Ende des Monats müssen zudem wieder einige Titel die Game Pass-Bibliothek verlassen. Diese Spiele werden am 31. Januar 2026 aus dem Abo-Dienst entfernt: «Shady Part of Me»

«Starbound»

«Lonely Mountains: Snow Riders»

«Paw Patrol World»

«Citizen Sleeper 2: Starward Vector»

«Orcs Must Die! Deathtrap»

