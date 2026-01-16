News & Trends 0 0

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Januar 2026

Horror-Fans bekommen mit «Resident Evil Village» den prominentesten Zugang im Januar. Gleichzeitig füllt Sony den Katalog mit einem großen Yakuza-Rollenspiel, mehreren Indies und einem Arcade-Klassiker aus den 1990er-Jahren

Sony ergänzt Playstation Plus im Januar 2026 erneut um neue Spiele für alle drei Abo-Stufen. Die Titel für Premium und Extra werden am 20. Januar freigeschaltet und stehen dann im jeweiligen Spielekatalog zur Verfügung. Die Essential-Spiele sind bereits seit dem 6. Januar verfügbar und können noch bis zum 2. Februar 2026 der Bibliothek hinzugefügt werden.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Neu für die Premium-Mitgliedschaft

«Ridge Racer»

Wann: 20. Januar

Wo: PS5

Jahrgang: 1993



«Ridge Racer» erinnert daran, wo die DNA moderner Arcade-Rennspiele herkommt. Der Klassiker verzichtet auf Realismus und setzt stattdessen auf driftlastige Kurven, hohes Tempo und ein sofort zugängliches Fahrgefühl. Du lernst Strecken nicht durch Trial and Error, sondern durch Rhythmus und Präzision, was dem Spiel bis heute eine besondere Eleganz verleiht.

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten

«Resident Evil Village»

Wann: 20. Januar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2021



«Resident Evil Village» verbindet klassische Survival-Horror-Elemente mit moderner Actioninszenierung, ohne seine Wurzeln aufzugeben. Du bewegst dich durch ein abgeschiedenes Dorf, das räumlich logisch aufgebaut ist und dir durchgehend das Gefühl gibt, beobachtet zu werden.

Capcom inszeniert Bedrohung weniger über Schockmomente als über Atmosphäre, Sounddesign und Levelarchitektur. Ressourcen bleiben knapp, Entscheidungen haben Gewicht, und jeder Raum fordert vorsichtiges Vorgehen. Gleichzeitig integriert Village stärkere Shooter-Elemente als frühere Serienteile, was das Tempo erhöht, ohne die Spannung zu stören.

«Like a Dragon: Infinite Wealth»

Wann: 20. Januar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2024



«Infinite Wealth» erweitert das Yakuza-Universum zu einem ungewöhnlich breit angelegten Rollenspiel. Du reist zwischen Honolulu und Kamurocho hin und her: zwei Schauplätze mit völlig unterschiedlicher Stimmung, Kultur und Struktur.

Die Geschichte verknüpft persönliche Dramen mit gesellschaftlichen Themen, ohne den humorvollen Kern zu verlieren. Kämpfe bleiben rundenbasiert, wirken aber durch Positionssysteme, Klassenmechaniken und Umgebungseinflüsse dynamischer als frühere Teile. Nebenmissionen, Minispiele und Nebenaktivitäten sind keine Füller, sondern prägen den Charakter der Welt.

«Expeditions: A MudRunner Game»

Wann: 20. Januar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2024



«Expeditions» verlagert den Fokus vom reinen Off-Road-Fahren hin zu logistischer Planung und Geländemanagement. Du steuerst schwere Fahrzeuge durch unwegsame Landschaften, analysierst Bodenbeschaffenheit, wählst Routen und kalkulierst Risiken.

Geschwindigkeit ist selten das Ziel. Kontrolle, Vorbereitung und Geduld entscheiden über Erfolg oder Scheitern. Die Physikmodelle simulieren Traktion, Gewicht und Widerstand überzeugend, was jede Entscheidung spürbar macht.

«A Quiet Place: The Road Ahead»

Wann: 20. Januar

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



Stille wird in diesem Spiel zur wichtigsten Ressource und zur größten Gefahr. Geräusche bilden wie in der Filmreihe die zentrale Spielmechanik: Jeder Schritt, jedes Stolpern oder jedes unbedachte Geräusch kann tödliche Konsequenzen haben. Statt Gegner frontal zu bekämpfen, bewegst du dich vorsichtig, beobachtest Muster und planst Fluchtwege. Die Level sind so gestaltet, dass Spannung aus Unsicherheit entsteht und nicht aus Gegnerdichte.

«Darkest Dungeon II»

Wann: 20. Januar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



«Darkest Dungeon II» bleibt kompromisslos in seiner Mechanik und Atmosphäre. Du führst ein Team durch eine düstere Welt, in der nicht nur Lebenspunkte, sondern auch die psychische Stabilität deiner Figuren zählt. Konflikte, Stress und moralische Entscheidungen beeinflussen den Spielverlauf spürbar.

Das Kampfsystem ist taktisch, langsam und fehlerintolerant, während das Roguelike-Design jeden Durchlauf einzigartig macht. Fortschritt entsteht weniger durch Grinding als durch kluge Planung und Risikobewertung.

«The Exit 8»

Wann: 20. Januar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



Minimalismus kann im Horror erstaunlich wirkungsvoll sein. Das beweist dieser ungewöhnliche Titel eindrücklich. Du bewegst dich durch scheinbar endlose, nahezu identische Korridore und musst kleinste Abweichungen erkennen, um voranzukommen.

Statt Monsterjagden setzt das Spiel auf subtile Irritationen, Wiederholung und steigende Paranoia. Mit jeder Schleife wächst die Unsicherheit, ob du wirklich die Kontrolle hast.

«Art of Rally»

Wann: 20. Januar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2020



Rallyesport erscheint hier nicht als spektakuläres Motorsport-Event, sondern als konzentrierte Fahrprüfung mit starkem Sinn für Ästhetik. «Art of Rally» verzichtet bewusst auf fotorealistische Grafik und setzt stattdessen auf klare Formen, reduzierte Landschaften und eine ruhige Farbpalette, die den Blick auf das Wesentliche lenkt.

Unter dieser stilisierten Oberfläche steckt jedoch ein präzises Fahrmodell, das sauberes Driften, kontrolliertes Bremsen und vorausschauendes Lenken verlangt. Du fährst durch verschiedene Regionen der Welt, lernst Streckenverläufe kennen und verbesserst dein Timing mit jeder Kurve.

«A Little to the Left»

Wann: 20. Januar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2022



«A Little to the Left» ist ein ruhiges, ordnungsbasiertes Puzzlespiel ohne Zeitdruck oder Wettbewerb. Du sortierst Gegenstände, ordnest Strukturen neu und erkennst Muster, die zunächst unscheinbar wirken. Jede Aufgabe fühlt sich logisch, aber selten trivial an. Das Spiel lebt von seiner charmanten Präsentation, cleveren Rätseln und entspannenden Atmosphäre

Neu für Essential-Abonnenten

Die Playstation-Plus-Essential-Titel stehen schon seit dem 6. Januar zum Download bereit. Du kannst sie dir noch bis zum 2. Februar 2026 sichern.

«Need for Speed Unbound»

Wann: 6. Januar

Wo: PS5

Jahrgang: 2022



Street-Racing erhält in diesem Teil einen auffällig stilisierten Look, der aus dem Genre heraussticht. In Lakeshore City nimmst du an illegalen Rennen teil, entgehst der Polizei und baust deinen Ruf auf. Das Spiel verbindet Arcade-Tempo mit taktischen Entscheidungen: Du musst abwägen, wann du alles riskierst und wann du Gewinne sicherst.

«Disney Epic Mickey: Rebrushed»

Wann: 6. Januar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: Remaster 2024 (Original 2010)



Das Wasteland als Schauplatz macht deutlich, dass Disney-Plattformer auch düster und nachdenklich sein können. Du erkundest eine Welt vergessener Disney-Figuren und nutzt Pinselmechaniken, um Umgebungen aktiv zu verändern. Statt klassischer Jump-’n’-Run-Hürden stehen Rätsel und Entscheidungen im Vordergrund. Deine Eingriffe beeinflussen die Welt sichtbar und geben dem Spiel eine eigene Identität.

«Core Keeper»

Wann: 6. Januar

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2022



Core Keeper verbindet Survival, Crafting und Erkundung in einer unterirdischen Sandbox-Welt. Du sammelst Ressourcen, baust Basen, entwickelst Ausrüstung und triffst auf immer stärkere Kreaturen. Der Koop-Modus für bis zu acht Spieler erweitert das Erlebnis erheblich, da Aufgaben verteilt und Strategien gemeinsam entwickelt werden.

Titelbild: Capcom

