YouTube si aggiudica i diritti esclusivi per la cerimonia degli Oscar

18.12.2025

Il più importante premio cinematografico sta voltando le spalle alla televisione lineare. Dal 2029, gli Oscar saranno trasmessi esclusivamente su YouTube in tutto il mondo.

Google si è assicurato i diritti esclusivi di streaming per gli Oscar. A partire dal 2029, la presentazione del più importante premio cinematografico sarà trasmessa in diretta su YouTube. Negli Stati Uniti, il tutto sarà trasmesso tramite YouTube TV, un sostituto televisivo a pagamento. In tutti gli altri paesi, il live streaming è previsto gratuitamente sulla normale piattaforma.

«La partnership con l'Academy ispirerà una nuova generazione di creatori e di appassionati di cinema, rimanendo al contempo fedele alla ricca eredità degli Oscar», ha dichiarato Neal Mohan, CEO di YouTube, nel comunicato stampa. Oltre alla cerimonia di premiazione, la copertura includerà anche il red carpet, il dietro le quinte e il Governors Ball.

L'offerta è valida per cinque anni, fino al 2033, e lo show continuerà a essere trasmesso negli Stati Uniti dalla ABC fino al suo centenario nel 2028. L'anniversario segnerà la fine temporanea della decennale collaborazione tra l'Academy e l'emittente statunitense. In Svizzera, gli Oscar sono stati trasmessi da SRF1 e ProSieben. La collaborazione terminerà probabilmente nel 2029.

Sempre più eventi live sulle piattaforme di streaming

YouTube sta apparentemente scavando a fondo per assicurarsi i diritti. Disney/ABC ha recentemente pagato circa 100 milioni all'anno. Altroché il calo degli spettatori, il gruppo ha voluto abbassare il prezzo nelle rinegoziazioni ed è stato prontamente superato dalla filiale di Google, che a quanto pare continua a pagare una somma a nove zeri.

Oltre ai vantaggi finanziari, la nuova sede offre anche opportunità per gli Oscar. Potrebbero raggiungere nuovamente un pubblico più giovane tramite YouTube, con il quale la televisione lineare è sempre più impopolare. Quest'anno, poco meno di 20 milioni di spettatori hanno seguito la cerimonia di premiazione. Si tratta di un numero leggermente superiore a quello dell'anno scorso, ma dieci anni fa erano più di 40 milioni.

La mossa degli Oscar è l'ultimo esempio del passaggio dalla televisione lineare ai servizi di streaming. A settembre, per la prima volta, una partita di football americano è stata trasmessa su YouTube. Dal prossimo anno, le gare di Formula 1 saranno disponibili su Apple TV. e presto mostrerà le partite di calcio della Premier League.

Immagine di copertina: Shutterstock

