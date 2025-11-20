Novità e trend 0 1

"Chevron 7 attivato": il cult di fantascienza "Stargate" riceve una nuova serie

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 20.11.2025

Nel 2022, Amazon ha rilevato lo storico studio MGM e con esso i diritti del cult fantascientifico "Stargate". Prime Video produrrà per la prima volta una nuova serie del franchise.

Amazon MGM Studios sta riportando sugli schermi «Stargate». La nuova serie è stata creata sotto la direzione di Martin Gero, che è responsabile come creatore, showrunner e produttore esecutivo. Prime Video ha ufficialmente ordinato il progetto e lo sta posizionando come un nuovo capitolo visionario del noto universo fantascientifico.

Un franchise con una storia e un nome familiare al timone

Nato a Ginevra, in Svizzera, Gero («Blindspot») torna al cosmo che ha plasmato in modo significativo la sua carriera. L'autore e produttore ha partecipato a tutte e tre le precedenti «serie di Stargate»- da «SG-1» a «Atlantis» e «Universe». Ripensandoci, descrive il lavoro su questo universo come fondamentale per la sua carriera televisiva. Tuttavia, la nuova produzione non vuole essere né un reboot né un sequel diretto, ma un capitolo a sé stante nel canone esistente del franchise.

Scena del film «Stargate» del 1994, che ha gettato le basi per l'universo della serie successiva.

Fonte: MGM Studios

Le origini di «Stargate» risalgono al film del 1994 di Roland Emmerich e Dean Devlin. A questo sono seguite serie di successo come «Stargate SG-1», «Atlantis» e «Universe», che insieme hanno reso l'universo uno dei franchise di fantascienza più longevi della televisione.

Di cosa parla «Stargate»

«Stargate» racconta la storia di una rete intergalattica di antichi cancelli che sono collegati da uno speciale sistema di indirizzi e permettono di viaggiare in mondi lontani. La serie è solitamente incentrata su squadre militari e scientifiche che utilizzano questi portali per esplorare nuovi pianeti, incontrare culture aliene e combattere conflitti politici e tecnologici.

La squadra delle prime stagioni di «Stargate SG-1»: Teal'c, Samantha Carter, Jack O'Neill e Daniel Jackson.

Fonte: MGM Studios

Il franchise combina elementi di fantascienza classica con motivi di avventura e uno stile narrativo episodico che ha dato vita negli anni a un'ampia visione del mondo con una propria mitologia. Soprattutto, «Stargate SG-1» ha caratterizzato questo cosmo per dieci stagioni e ha ancorato il franchise come parte integrante della moderna fantascienza televisiva.

Produzione con personaggi familiari

La nuova serie non è stata creata nel vuoto. Oltre a Gero, anche Emmerich e Devlin sono coinvolti come produttori esecutivi. Nel frattempo, voci creative di lunga data come Brad Wright e Joe Mallozzi sono coinvolte in qualità di consulenti. Il coinvolgimento di questi nomi suggerisce che Prime Video si sta concentrando su un equilibrio tra modernizzazione e rispetto dell'architettura della serie precedente.

Il ginevrino Martin Gero, qui ritratto insieme a Jaimie Alexander, ha contribuito a dare forma all'universo di «Stargate» negli anni 2000.

Fonte: Warner Bros. TV / Pinterest

Cosa si sa e cosa non si sa fino ad ora

La trama rimane per il momento segreta. Anche le questioni relative al cast non sono state risolte. Ma una cosa è certa: La serie sarà distribuita in tutto il mondo tramite Prime Video, in oltre 240 paesi.

Al momento non è chiaro se torneranno i personaggi delle serie precedenti o se la nuova serie si concentrerà maggiormente su nuovi personaggi. Inoltre non ci sono ancora dettagli sulla produzione prevista, sul budget e sulla data di uscita.

Perché il ritorno è arrivato adesso

Il tempismo non è una coincidenza. Prime Video detiene i diritti del franchise di Stargate da quando Amazon ha acquisito MGM nel 2022. Nonostante le ripetute speculazioni, per molto tempo non è stato chiaro se e in quale forma l'universo sarebbe stato portato avanti. La produzione della serie, ora confermata, fa chiarezza per la prima volta e segna il punto di partenza concreto per un nuovo capitolo del marchio.

Come fan del franchise, non vedo l'ora di vedere il progetto della nuova serie. L'ultimo segno di vita - la serie web «Stargate Origins» (2018) - non era affatto convincente in termini di qualità e non aveva praticamente alcun ruolo nel canone. Questo rende il rilancio su Prime Video ancora più entusiasmante.

