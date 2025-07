Novità e trend 11 6

YouTube abolisce la pagina "Trending": Le cose stanno cambiando

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 11.7.2025

YouTube sta riorganizzando il suo sistema di tendenze. Al posto di un elenco centrale, in futuro verranno presentate delle panoramiche specializzate che mostreranno cosa è richiesto nelle singole aree tematiche.

YouTube sta per dire addio a una delle sue funzioni più conosciute: la pagina «trending». Dal 2015 ti mostra ogni giorno quali sono i video che stanno diventando virali: Ora verrà abolita nelle prossime settimane. La piattaforma sta reagendo secondo le sue stesse dichiarazioni al cambiamento delle abitudini di utilizzo e sta riorganizzando radicalmente il suo sistema di trending.

Perché YouTube sta cancellando la pagina «trending»

La decisione si basa su una chiara tendenza. In passato erano soprattutto i singoli video virali a caratterizzare le tendenze su YouTube. Oggi, secondo l'azienda, numerose tendenze più piccole stanno emergendo simultaneamente all'interno di varie Community. Gli utenti non sono più in grado di visualizzare i trend su YouTube.

Gli utenti non scoprono più queste tendenze in un'unica posizione centrale, ma sempre più spesso attraverso raccomandazioni personalizzate, suggerimenti di ricerca, short, commenti o post della Community. Inoltre, secondo YouTube, il numero di visualizzazioni della pagina «Trending» è diminuito significativamente negli ultimi cinque anni.

In futuro, YouTube si occuperà di scoprire questi trend in un'unica posizione centrale.

In futuro, YouTube utilizzerà grafici specifici per categoria invece di una panoramica generale. In futuro, troverai i contenuti più popolari separati per argomenti come video musicali, podcast, trailer di film o giochi. Questi ultimi rimarranno per il momento nella nota pagina «Gaming Explore».

Cosa ti aspetta in futuro

I nuovi grafici sono progettati per aiutarti a scoprire contenuti rilevanti in modo più mirato. La piattaforma rimarrà a due livelli: da un lato, YouTube aumenterà le raccomandazioni personalizzate attraverso il tuo feed iniziale, mentre dall'altro, i contenuti non personalizzati rimarranno accessibili attraverso il menu Esplora, i canali e il feed delle iscrizioni.

Il cambiamento porta anche nuove funzionalità per i creatori. La scheda «Inspiration» di YouTube Studio rimarrà. YouTube introduce anche la nuova funzione «Hype»: Questa funzione ti permette di contrassegnare i video che ritieni meritino maggiore attenzione. I noti programmi «Creators on the Rise» e «Artist on the Rise» saranno ampliati e dotati di aree proprie sulla piattaforma.

Immagine di copertina: YouTube

