YouTuber costruisce un mouse da gioco in miniatura

4.7.2025

Nel suo ultimo progetto fai da te, lo YouTuber "Juskim" mostra come un mouse da gioco utilizzi una tecnologia di alto livello nonostante il suo design minimalista.

I progetti di bricolage eccentrici che coinvolgono l'hardware di gioco sono il marchio di fabbrica dello YouTuber «Juskim». Nel suo ultimo video, si spinge un passo più in là, o meglio: più in piccolo. Costruisce un minuscolo mouse da gioco ridotto al minimo indispensabile. Due pulsanti, un sensore e una batteria. Questo è tutto ciò che serve, dice.

Il minimalismo incontra la funzionalità

Il mini mouse fa a meno di tutto il superfluo. Niente rotella del mouse, niente terzo pulsante, niente involucro ingombrante. Al contrario, «Juskim» si affida a un circuito stampato sviluppato in proprio che presenta solo due interruttori del mouse e un sensore PAW-3395 di Pixart. Questo sensore supporta una frequenza di campionamento fino a 8000 Hertz e una risoluzione massima di 26.000 dpi: valori che si possono trovare anche nei mouse da gioco di fascia alta.

YouTuber Juskim alla prova del suo mini mouse da gioco autocostruito.

Due batterie da 60 mAh collegate in parallelo forniscono l'alimentazione. Secondo «Juskim», questo dà al mouse un'autonomia di circa undici ore. L'alloggiamento proviene da una stampante 3D. Il mouse pesa in totale 15 grammi.

È necessaria l'acclimatazione

Tuttavia, il progetto non è privo di compromessi. Poiché il palmo della mano non ha alcun punto di contatto, all'inizio il mouse non è familiare a «Juskim». Il mouse lo costringe a usare la presa ad artiglio. È più abituato all'impugnatura a palmo.

Per questo motivo consiglia una fase di allenamento per abituarsi alla nuova impugnatura. Per le persone che, come lui, preferiscono giocare con il Palm Grip, ha progettato una custodia alternativa, più grande e aperta.

Tutti e tre i tipi di impugnatura su un mouse diverso a colpo d'occhio.

Più di un progetto artigianale?

Anche se si tratta di un progetto hobbistico, «Juskim» potrebbe immaginare un prodotto commerciale attraverso il crowdfunding, ad esempio tramite una campagna Kickstarter. La questione è ancora aperta, ma c'è interesse da parte della Community.

Inoltre, «Juskim» annuncia nel suo video la prossima fase del suo progetto. Vuole integrare una rotella di scorrimento funzionante in una versione futura del mini mouse.

