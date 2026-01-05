Novità e trend 22 5

Withings Body Scan 2: molte misurazioni, lunghi tempi di attesa

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 5.1.2026

La Body Scan 2 mira a superare i limiti delle classiche bilance intelligenti. Misura valori corporei dettagliati e visualizza i risultati in tempo reale. Non è ancora chiaro quanto le funzioni avanzate siano adatte e precise per l'uso quotidiano.

Withings ha presentato al CES 2026 Body Scan 2, il successore della sua bilancia intelligente già ampiamente equipaggiata. Il dispositivo aggiunge numerosi indicatori di salute alla classica analisi del corpo con l'obiettivo di registrare più del semplice peso e grasso corporeo.

La nuova Body Scan 2 utilizza una maniglia con display integrato per un'analisi corporea avanzata.

Fonte: Withings

Analisi avanzata con dodici elettrodi

Il Body Scan 2 funziona con dodici elettrodi, installati nella base e in una maniglia estensibile. Durante la misurazione, il sistema registra più di 60 cosiddetti biomarcatori attraverso l'impedenza bioelettrica, la velocità delle onde di polso e altri processi elettrici. Questi includono valori classici come il grasso corporeo, la massa muscolare e la frequenza cardiaca, ma anche indicatori derivati per la rigidità vascolare, la gittata cardiaca e il metabolismo.

A differenza delle bilance intelligenti tradizionali, il dispositivo analizza singole aree del corpo. Braccia, gambe e busto vengono analizzati separatamente. L'intera misurazione richiede circa 90 secondi.

Il display a colori è stato aggiornato con l'introduzione di un nuovo sistema di misurazione.

Il display a colori si trova ora nell'impugnatura, permettendo di leggere i primi valori direttamente durante la misurazione. La bilancia sincronizza i suoi dati con l'app Withings tramite Wi-Fi o Bluetooth. L'app analizza i dati automaticamente e li visualizza in una panoramica per effettuare confronti su periodi di tempo più lunghi. Secondo il produttore, la batteria integrata dura fino a 15 mesi.

L'app Withings visualizza numerosi indicatori di salute, il cui significato è basato su modelli.

Fonte: Withings

Valore informativo limitato dei dati sulla salute

La maggior parte dei valori si basa sull'impedenza bioelettrica. Questo metodo è adatto per osservare le tendenze, ma non è paragonabile ai metodi di riferimento clinici come le scansioni DEXA o le analisi di laboratorio. I risultati si basano su modelli statistici, la cui accuratezza varia a seconda del tipo di corpo, dell'idratazione e di altri fattori.

Anche i parametri avanzati come l'età vascolare, l'efficienza metabolica o le indicazioni di pressione alta sono stime basate su modelli. Essi forniscono un orientamento, ma non sostituiscono il chiarimento medico. Le funzioni con potenziale rilevanza medica, come le derivazioni dell'ECG o le indicazioni di rischio, sono inoltre soggette a restrizioni normative in molte regioni.

La durata della misurazione come ostacolo pratico

La misurazione completa richiede circa un minuto e mezzo. Si tratta di un tempo significativamente più lungo rispetto alle classiche bilance intelligenti. Durante questo tempo, devi stare a piedi nudi, il più possibile immobile e con entrambe le mani sul manico.

Il modello precedente ha già dimostrato che questa procedura riduce la volontà di utilizzarla regolarmente. Per un dispositivo progettato per il monitoraggio dei trend a lungo termine, questo solleva la questione di quanto sia effettivamente utilizzato nella vita di tutti i giorni. Personalmente, non sarei molto propenso ad aspettare così a lungo i risultati.

Il mio collega Stephan ci fornirà una prova dettagliata del precedente modello di Body Scan. L'uscita del Body Scan 2 è prevista per il secondo trimestre del 2026.

Immagine di copertina: Withings

