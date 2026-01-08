Ixi sviluppa occhiali con autofocus
L'azienda finlandese Ixi sta lavorando a un paio di occhiali con messa a fuoco automatica. Il lancio sul mercato è previsto per il 2027.
Ixi Eyewear Oy, così si chiama l'azienda, sta sviluppando un nuovo tipo di tecnologia per gli occhiali dal 2021. Sono dotati di lenti a cristalli liquidi che regolano la messa a fuoco in tempo reale. Per fare ciò, l'occhio viene monitorato con l'aiuto di fotodiodi.
I vantaggi di questi occhiali con messa a fuoco automatica sono evidenti. Se indosso i miei occhiali da lettura, riesco a vedere bene a breve distanza, ma solo in modo sfocato in lontananza. Le lenti varifocali risolvono questo problema, ma non in modo ottimale: la distanza focale dipende dal fatto che si guardi in alto o in basso. Con la messa a fuoco automatica, invece, si potrebbe sfruttare l'intero campo visivo per ogni distanza. Ixi sostiene che ciò richiede anche un minor tempo di familiarizzazione.
Progetto promettente
Il prossimo anno, Ixi vuole lanciare sul mercato degli occhiali con la nuova tecnologia. Esiste già un prototipo che pesa solo 22 grammi senza lenti e sembra un normale paio di occhiali. Impressionante se si considera che l'elettronica e la batteria sono integrate.
Secondo Ixi, gli occhiali saranno inizialmente disponibili in Europa in «due o tre forme» e in diverse dimensioni. Secondo Ixi, i prototipi vengono già realizzati con le stesse modalità della produzione di massa, per cui il passaggio a volumi elevati non dovrebbe essere un problema.
Il denaro necessario è stato stanziato.
Il denaro necessario è anche disponibile. Secondo Techcrunch, Amazon e altri hanno investito un totale di 36,5 milioni di dollari in Ixi per portare avanti il progetto. Secondo la CNN, la cifra ha superato i 40 milioni. Ixi ha anche annunciato una partnership con il produttore svizzero di occhiali Optiswiss.
Domande e sfide aperte
Sono ancora necessarie diverse prove e ci sono ancora domande senza risposta. Ad esempio, gli occhiali devono funzionare in modo affidabile per essere adatti alla circolazione stradale. In caso di malfunzionamento, gli occhiali devono entrare automaticamente in una modalità di sicurezza in cui la visione è impostata a grande distanza. Non è chiaro se l'autofocus funzionerà perfettamente anche al buio e quanto sarà ampio il campo visivo. Infine, ma non meno importante, c'è la questione del prezzo. Si tratterà sicuramente di un occhiale di fascia alta - Ixi non ha ancora fornito dettagli più precisi.
Il mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo.
