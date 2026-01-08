Ixi sviluppa occhiali con autofocus

Novità e trend 20 3

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 8.1.2026

L'azienda finlandese Ixi sta lavorando a un paio di occhiali con messa a fuoco automatica. Il lancio sul mercato è previsto per il 2027.

Ixi Eyewear Oy, così si chiama l'azienda, sta sviluppando un nuovo tipo di tecnologia per gli occhiali dal 2021. Sono dotati di lenti a cristalli liquidi che regolano la messa a fuoco in tempo reale. Per fare ciò, l'occhio viene monitorato con l'aiuto di fotodiodi.

I vantaggi di questi occhiali con messa a fuoco automatica sono evidenti. Se indosso i miei occhiali da lettura, riesco a vedere bene a breve distanza, ma solo in modo sfocato in lontananza. Le lenti varifocali risolvono questo problema, ma non in modo ottimale: la distanza focale dipende dal fatto che si guardi in alto o in basso. Con la messa a fuoco automatica, invece, si potrebbe sfruttare l'intero campo visivo per ogni distanza. Ixi sostiene che ciò richiede anche un minor tempo di familiarizzazione.

L'autofocus dell'occhio Sinistra: Il punto focale è sulla retina e la persona ha una visione nitida. A destra: la lente non può essere compressa a sufficienza, la persona è presbite.

Fonte: Ixi L'occhio umano ha naturalmente un autofocus: un muscolo anulare comprime la lente, cambiando il punto focale. Con l'età, tuttavia, la mobilità del cristallino diminuisce e ciò significa che non è più possibile comprimere il cristallino a sufficienza per la visione da vicino. Questo si nota nella vita quotidiana a partire dai 40 anni. Gli occhiali da lettura spostano la messa a fuoco in modo che la visione da vicino sia di nuovo nitida. Quando si guarda in lontananza, il muscolo anulare si rilassa completamente e la lente si espande al massimo. Il problema degli occhiali da lettura è che la lente deve essere allungata ancora di più, ma gli esseri umani non hanno i muscoli per farlo. Pertanto, la visione in lontananza rimane inevitabilmente sfocata.

Progetto promettente

Il prossimo anno, Ixi vuole lanciare sul mercato degli occhiali con la nuova tecnologia. Esiste già un prototipo che pesa solo 22 grammi senza lenti e sembra un normale paio di occhiali. Impressionante se si considera che l'elettronica e la batteria sono integrate.

Il prototipo del novembre 2025.

Fonte: Ixi

Secondo Ixi, gli occhiali saranno inizialmente disponibili in Europa in «due o tre forme» e in diverse dimensioni. Secondo Ixi, i prototipi vengono già realizzati con le stesse modalità della produzione di massa, per cui il passaggio a volumi elevati non dovrebbe essere un problema.

Il denaro necessario è stato stanziato.

Il denaro necessario è anche disponibile. Secondo Techcrunch, Amazon e altri hanno investito un totale di 36,5 milioni di dollari in Ixi per portare avanti il progetto. Secondo la CNN, la cifra ha superato i 40 milioni. Ixi ha anche annunciato una partnership con il produttore svizzero di occhiali Optiswiss.

Domande e sfide aperte

Sono ancora necessarie diverse prove e ci sono ancora domande senza risposta. Ad esempio, gli occhiali devono funzionare in modo affidabile per essere adatti alla circolazione stradale. In caso di malfunzionamento, gli occhiali devono entrare automaticamente in una modalità di sicurezza in cui la visione è impostata a grande distanza. Non è chiaro se l'autofocus funzionerà perfettamente anche al buio e quanto sarà ampio il campo visivo. Infine, ma non meno importante, c'è la questione del prezzo. Si tratterà sicuramente di un occhiale di fascia alta - Ixi non ha ancora fornito dettagli più precisi.

Immagine di copertina: Ixi

