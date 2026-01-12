WhatsApp nel mirino dell'UE: rischio di essere classificato come VLOP?

Novità e trend
di Florian Bodoky
Altroché la crescente portata dei canali pubblici, la Commissione UE sta valutando se in futuro WhatsApp debba essere regolamentato in modo più rigoroso. Tuttavia, questo potrebbe essere tecnicamente complicato.
La Commissione Europea sta attualmente indagando se il servizio di messaggistica WhatsApp deve essere regolamentato in modo più rigoroso in futuro. Lo sfondo è la crescente importanza del servizio al di là della comunicazione privata, grazie alla funzione di canale. L'attenzione si concentra su una possibile categorizzazione come piattaforma online di dimensioni particolari (VLOP).
Il Digital Services Act (DSA) prevede obblighi speciali per le cosiddette Very Large Online Platforms (VLOP). Si tratta dei servizi digitali che raggiungono più di 45 milioni di utenti attivi al mese nell'Unione Europea. Tra le altre cose, queste piattaforme devono presentare valutazioni periodiche dei rischi, implementare misure contro i contenuti illegali e manipolativi, fornire informazioni più trasparenti sui loro sistemi e sottoporsi a verifiche esterne.
WhatsApp è stato finora in grado di evitare la classificazione definitiva come VLOP, in quanto la DSA ha collegato questa classificazione principalmente ai servizi online pubblici e di formazione dell'opinione su cui i contenuti possono essere ampiamente diffusi (ad esempio i social media). Le comunicazioni private non rientrano esplicitamente nella soglia VLOP prevista dal DSA. Tuttavia, WhatsApp ora riporta il numero di utenti corrispondenti ai suoi canali pubblici. La Commissione UE sta quindi esaminando se le funzioni di trasmissione pubblica del servizio in particolare - come i cosiddetti canali - debbano essere classificate come VLOP.
Sarebbe interessante vedere come vengono attuati gli obblighi di moderazione. Il contenuto dei canali è visibile solo se li si cerca e li si apre. A differenza dei social media, ad esempio, non esiste un algoritmo che mostri agli utenti i contenuti che non hanno esplicitamente selezionato di loro iniziativa durante lo scorrimento.
L'impatto specifico sugli utenti sarà probabilmente minimo. A differenza della classificazione come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act. Non è ancora stato deciso se e in quale forma verranno implementati i corrispondenti regolamenti UE. Tuttavia, è probabile che i prossimi mesi indichino la strada da seguire; anche le relazioni attualmente fragili con il governo degli Stati Uniti potrebbero influenzare la decisione.
