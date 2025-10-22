Warner Bros. è in vendita - e Netflix potrebbe colpire

Novità e trend
di Ramon Schneider
Le voci di corridoio avevano ragione: Warner Bros. Discovery è ufficialmente in vendita. Si prospetta un potenziale rifacimento da miliardi di dollari dell'intera industria dell'intrattenimento, ma Paramount e Netflix vogliono avere voce in capitolo.
È da tempo che si parla di Hollywood, ma ora è ufficiale: Warner Bros. Discovery (WBD) è attivamente alla ricerca di un acquirente. Questo significa che uno degli studios più tradizionali della storia del cinema è in procinto di fare il prossimo mega-affare nell'industria dell'intrattenimento.
Queste sono le cinque domande e risposte più importanti sulla vendita prevista.
Secondo l'amministratore delegato di WBD David Zaslav, «ha sentito l'interesse di diverse parti per tutto o parte del Gruppo». Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione sta esaminando varie opzioni, tra cui la divisione del Gruppo originariamente prevista in due società («Warner Bros.» e «Discovery Global»). Sono in discussione anche una vendita completa o singole vendite parziali.
La fusione tra WBD e Paramount Skydance Corporation è un'operazione di grande interesse.
Una fusione tra WBD e Paramount Skydance rappresenterebbe un altro enorme passo avanti nel consolidamento del panorama mediatico statunitense. Questo porterebbe marchi come HBO, CNN, DC, Nickelodeon, Paramount Pictures e MTV sotto lo stesso tetto. Si tratta di un portafoglio enorme, ma anche di un potenziale mostro di integrazione e di indebitamento.
Tuttavia, secondo le stime dell'azienda, non è possibile che il gruppo sia in grado di gestire il proprio portafoglio.
Secondo Collider, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos e il capo di WBD David Zaslav si sono incontrati di recente a Las Vegas durante un incontro di boxe, alimentando ulteriormente le speculazioni su un possibile interesse. Un'offerta con Netflix sarebbe un terremoto per Hollywood: metterebbe uno dei più vecchi nomi di studio del settore direttamente nelle mani di un gigante dello streaming che finora ha fatto concorrenza al sistema degli studios dall'esterno.
Per Zaslav, quindi, un'acquisizione potrebbe essere non tanto una fuga in avanti quanto un'ancora di salvezza. O, in altre parole, un'opportunità per chiudere definitivamente il capitolo Warner Bros. Discovery e consegnare la responsabilità al prossimo golia dei media.
WBD sottolinea che non esiste un calendario fisso o un obbligo di vendita. Tuttavia, la mossa è stata formulata in modo straordinariamente aperto: Le porte sono spalancate e la tempistica non è una coincidenza. Lo spin-off di Warner Bros. e Discovery Global dovrebbe essere finalizzato entro la metà del 2026 e questa potrebbe essere l'occasione perfetta per un acquirente come Paramount Skydance o Netflix per colpire.
Se la WBD venisse venduta, Gunn potrebbe perdere il posto se la WBD venisse venduta.
Se la WBD verrà venduta, il futuro di Gunn dipenderà molto dal nuovo proprietario. Paramount Skydance, ad esempio, potrebbe voler essere più coinvolta a livello creativo e controllare i progetti più da vicino; Netflix, invece, probabilmente si concentrerà sulla velocità e sulla quantità - due cose che sono solo parzialmente compatibili con l'approccio attento di Gunn «story-first».
In breve: il DCU di James Gunn non è né sull'orlo dell'estinzione né intoccabile. Molto dipende dal fatto che «Supergirl», «Lanterns» e i prossimi progetti DC catturino davvero il pubblico. Dopotutto, se il nuovo universo DC dimostra di colpire al cuore e al botteghino allo stesso tempo, anche un nuovo proprietario dovrebbe avere pochi motivi per scuoterlo.
In un comunicato stampa del 21 ottobre, WBD ha annunciato di aver avviato una « revisione delle alternative strategiche per massimizzare il valore per gli azionisti». Dietro questa formulazione tipicamente sobria, si nasconde in realtà un passo chiaro: l'azienda è aperta alle offerte di acquisto.
Come riporta The Verge, la neo-fondata Paramount Skydance Corporation (sotto l'amministratore delegato David Ellison) avrebbe mostrato un forte interesse. Secondo il rapporto, Ellison ha offerto 20 dollari per azione, che corrisponderebbero a un valore totale di circa 48 miliardi di dollari - un'offerta che WBD ha inizialmente rifiutato, ma che ora starebbe rivalutando.
Tuttavia, secondo un rapporto di Collider, un altro gigante potrebbe entrare in gioco: Netflix. Secondo il rapporto, il gigante dello streaming starebbe pensando di fare un'offerta per la stessa Warner Bros, non per l'intero gruppo, ma in particolare per lo studio cinematografico e la divisione streaming. E chissà, forse l'ultimo aumento di prezzo non era destinato solo allo streaming, ma anche allo shopping.
Il fatto che WBD si sia trovata in questa posizione non sorprende gli esperti del settore. Dopo la controversa fusione di WarnerMedia e Discovery nel 2022, la società ha dovuto affrontare una montagna di debiti per un totale di oltre 30 miliardi di dollari. Zaslav ha cercato di riportare il gruppo in carreggiata con dure misure di riduzione dei costi, dalla cancellazione di serie a curiosi storni fiscali. Ma la pressione sta crescendo.
Al momento sta emergendo un quadro contrastante. « Superman» di Gunn ha registrato una performance solida ma non eccezionale nell'estate del 2025: Con circa 615 milioni di dollari in tutto il mondo, il film è stato inferiore alle aspettative per il lancio di un franchise di questa portata. «La seconda stagione di Peacemaker», invece, è partita bene su HBO Max, ma è scomparsa rapidamente dalle classifiche di streaming.
Questa percezione contraddittoria spiega il motivo per cui le voci sul futuro del capo dei DC Studios si fanno sempre più insistenti. Secondo Pirates &; Princesses, Gunn potrebbe perdere il suo lavoro in caso di vendita della WBD - presumibilmente perché il DCU «ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative». CBR, invece, dipinge un quadro più positivo: il nuovo DCU è visto come un solido reboot che ha portato alla Warner Bros. una serie di discreti successi.
