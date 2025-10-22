Novità e trend 15 10

Warner Bros. è in vendita - e Netflix potrebbe colpire

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 22.10.2025

Le voci di corridoio avevano ragione: Warner Bros. Discovery è ufficialmente in vendita. Si prospetta un potenziale rifacimento da miliardi di dollari dell'intera industria dell'intrattenimento, ma Paramount e Netflix vogliono avere voce in capitolo.

È da tempo che si parla di Hollywood, ma ora è ufficiale: Warner Bros. Discovery (WBD) è attivamente alla ricerca di un acquirente. Questo significa che uno degli studios più tradizionali della storia del cinema è in procinto di fare il prossimo mega-affare nell'industria dell'intrattenimento.

Queste sono le cinque domande e risposte più importanti sulla vendita prevista.

Cosa sta succedendo esattamente?

Secondo l'amministratore delegato di WBD David Zaslav, «ha sentito l'interesse di diverse parti per tutto o parte del Gruppo». Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione sta esaminando varie opzioni, tra cui la divisione del Gruppo originariamente prevista in due società («Warner Bros.» e «Discovery Global»). Sono in discussione anche una vendita completa o singole vendite parziali.

Chi viene indicato come potenziale acquirente?

La fusione tra WBD e Paramount Skydance Corporation è un'operazione di grande interesse.

Una fusione tra WBD e Paramount Skydance rappresenterebbe un altro enorme passo avanti nel consolidamento del panorama mediatico statunitense. Questo porterebbe marchi come HBO, CNN, DC, Nickelodeon, Paramount Pictures e MTV sotto lo stesso tetto. Si tratta di un portafoglio enorme, ma anche di un potenziale mostro di integrazione e di indebitamento.

Tuttavia, secondo le stime dell'azienda, non è possibile che il gruppo sia in grado di gestire il proprio portafoglio.

Secondo Collider, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos e il capo di WBD David Zaslav si sono incontrati di recente a Las Vegas durante un incontro di boxe, alimentando ulteriormente le speculazioni su un possibile interesse. Un'offerta con Netflix sarebbe un terremoto per Hollywood: metterebbe uno dei più vecchi nomi di studio del settore direttamente nelle mani di un gigante dello streaming che finora ha fatto concorrenza al sistema degli studios dall'esterno.

Come si è arrivati a questo punto ?

Per Zaslav, quindi, un'acquisizione potrebbe essere non tanto una fuga in avanti quanto un'ancora di salvezza. O, in altre parole, un'opportunità per chiudere definitivamente il capitolo Warner Bros. Discovery e consegnare la responsabilità al prossimo golia dei media.

Quando dovrebbe essere finalizzata la vendita?

WBD sottolinea che non esiste un calendario fisso o un obbligo di vendita. Tuttavia, la mossa è stata formulata in modo straordinariamente aperto: Le porte sono spalancate e la tempistica non è una coincidenza. Lo spin-off di Warner Bros. e Discovery Global dovrebbe essere finalizzato entro la metà del 2026 e questa potrebbe essere l'occasione perfetta per un acquirente come Paramount Skydance o Netflix per colpire.

E cosa significa questo per l'universo DC di James Gunn?

Se la WBD venisse venduta, Gunn potrebbe perdere il posto se la WBD venisse venduta.

Se la WBD verrà venduta, il futuro di Gunn dipenderà molto dal nuovo proprietario. Paramount Skydance, ad esempio, potrebbe voler essere più coinvolta a livello creativo e controllare i progetti più da vicino; Netflix, invece, probabilmente si concentrerà sulla velocità e sulla quantità - due cose che sono solo parzialmente compatibili con l'approccio attento di Gunn «story-first».

In breve: il DCU di James Gunn non è né sull'orlo dell'estinzione né intoccabile. Molto dipende dal fatto che «Supergirl», «Lanterns» e i prossimi progetti DC catturino davvero il pubblico. Dopotutto, se il nuovo universo DC dimostra di colpire al cuore e al botteghino allo stesso tempo, anche un nuovo proprietario dovrebbe avere pochi motivi per scuoterlo.

Immagine di copertina: Illustrazione AI, creata con DALL-E (OpenAI)

