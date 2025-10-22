Catan diventerà un film: Netflix progetta film e serie per il classico gioco da tavolo

Novità e trend
Il ritorno di 'Prison Break': Hulu osa il reboot senza le star originali
di Kim Muntinga
Netflix si assicura i diritti mondiali di Catan. Sono previsti adattamenti cinematografici, animazioni e altri formati. Per i fan che conoscono il gioco da anni, si pone la domanda se l'atmosfera del gioco possa essere trasformata in un film.
Sono previste storie di commercio, conflitti e comunità su un'isola con risorse scarse. La produzione è stata creata insieme a Guido e Benjamin Teuber, figli dell'autore scomparso Klaus Teuber, e a Catan Studio.
Il servizio di streaming ha come obiettivo quello di offrire una serie di contenuti che siano in grado di soddisfare le esigenze del pubblico.
Il servizio di streaming mira a catturare «la strategia, l'eccitazione e il dramma» del gioco. È proprio questa la difficoltà maggiore. Catan non parla di personaggi, ma di interazione al tavolo: negoziazione, bilanciamento e blocco. In un film, questo elemento rischia di andare perso non appena il gioco libero diventa una narrazione fissa.
Catan non è il primo gioco a conquistare lo schermo. Hasbro sta progettando da anni adattamenti cinematografici di Monopoly e Cluedo. Netflix sta già lavorando a una serie su Exploding Kittens. Gli adattamenti di videogiochi come Arcane o The Last of Us dimostrano che gli adattamenti possono funzionare, ma solo se offrono qualcosa di più del semplice fan service.
Questo è più difficile da realizzare.
Questo è più difficile con i giochi da tavolo. Essi prosperano sulla partecipazione e sull'esperienza condivisa. Se il film sostituisce questo elemento con una trama classica, nel peggiore dei casi rimane solo il marchio. Catan può benissimo diventare un'avventura potente o perdere completamente la sua anima ludica.
Per molti fan di Catan, l'annuncio rappresenta sia un'opportunità che un rischio. Apre nuovi orizzonti sulla nota isola, ma lascia aperta la questione se e come le tattiche e le negoziazioni funzionino nel film.
Per lo meno la collaborazione con i fratelli Teuber mostra rispetto per l'originale. Resta da vedere se questo si tradurrà in una serie che piacerà ai fan. Catan ha sicuramente il potenziale per creare buone storie, ma vive delle sue meccaniche, non dei suoi personaggi. Se gli adattamenti comprendono questo aspetto, possono funzionare. In caso contrario, il tavolo da gioco rimane il luogo migliore per costruire strade e commerciare risorse.
Cosa ne pensi: Catan può funzionare come film o serie o perde il suo fascino? Fatecelo sapere nei commenti.
Mi guadagno da vivere gingillando con i giocattoli da mattina a sera.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Dal 1995, Catan è uno dei giochi da tavolo più conosciuti al mondo. È sinonimo di commercio, strategia e interazione e ha venduto milioni di copie. Netflix si è ora assicurata i diritti globali per i film del marchio. Insieme ad Asmodee, il servizio di streaming sta pianificando diversi formati: Adattamenti di film reali, animazioni e persino progetti non fiction, qualunque cosa significhi.
Philips 50PUS8309/12
50", PUS8309, LED, 4K, 2024