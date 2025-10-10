Luca Fontana
Ogni anno di nuovo - Netflix cambia il prezzo

Luca Fontana
10.10.2025
Il gigante dello streaming Netflix sta aumentando i suoi prezzi in Svizzera con effetto immediato. Non si tratta del primo (e probabilmente nemmeno dell'ultimo) aumento.

Ogni anno non arriva solo il Bambin Gesù, ma anche l'aumento dei prezzi di Netflix. Questa volta è toccato alla Svizzera: l'abbonamento base con pubblicità costa ora 14,90 invece di 12,90 franchi al mese, l'abbonamento standard salirà a 22,90 franchi e l'abbonamento premium a 29,90 franchi.

Luca Fontana
