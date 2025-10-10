Ogni anno di nuovo - Netflix cambia il prezzo

UE Boom 4
15 h, Batteria ricaricabile
Il gigante dello streaming Netflix sta aumentando i suoi prezzi in Svizzera con effetto immediato. Non si tratta del primo (e probabilmente nemmeno dell'ultimo) aumento.
Ogni anno non arriva solo il Bambin Gesù, ma anche l'aumento dei prezzi di Netflix. Questa volta è toccato alla Svizzera: l'abbonamento base con pubblicità costa ora 14,90 invece di 12,90 franchi al mese, l'abbonamento standard salirà a 22,90 franchi e l'abbonamento premium a 29,90 franchi.
La mia zona di comfort consiste in avventure nella natura e sport che mi spingono al limite. Per compensare mi godo anche momenti tranquilli leggendo un libro su intrighi pericolosi e oscuri assassinii di re. Sono un appassionato di colonne sonore dei film e ciò si sposa perfettamente con la mia passione per il cinema. Una cosa che voglio dire da sempre: «Io sono Groot».
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
UE Boom 4
15 h, Batteria ricaricabile