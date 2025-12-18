Novità e trend 14 8

Vlog o pubblicità? Uno studio dimostra l'effetto della pubblicità nascosta degli influencer

Uno studio dell'UE ha dimostrato che molti video di influencer sono pubblicità, ma mal etichettata o non etichettata affatto. Questo è particolarmente problematico per i giovani. Ora è necessaria una legge severa.

Una nuova crema, un nuovo outfit, uno snack di prova: I contenuti degli influencer fanno parte della vita quotidiana. Tuttavia, secondo un recente studio europeo, quello che spesso sembra un vlog spesso si rivela essere pubblicità - anche se in modo inadeguato o non riconoscibile come tale.

Tra marzo e settembre 2025, l'organizzazione europea dei consumatori BEUC ha analizzato circa 650 articoli su Instagram e TikTok in 12 paesi diversi, compresa la Svizzera. L'attenzione si è concentrata sugli articoli riguardanti il fast fashion e i cibi ricchi di zuccheri e grassi. Il risultato: un'ampia percentuale dei post analizzati conteneva contenuti commerciali senza che fossero chiaramente identificati come pubblicità. In altre parole, contenuti video chiaramente prodotti per conto del produttore.

«Consigliato dagli amici» strategia di successo

Gli articoli appaiono solitamente come raccomandazioni personali o scene di vita quotidiana. Riferimenti come «Sponsored» o «Paid Partnership» spesso mancano o si perdono nel design. Secondo l'organizzazione svizzera dei consumatori FRC, questa messa in scena rende particolarmente difficile per i bambini e i giovani riconoscere la pubblicità come tale. La vicinanza emotiva con gli influencer intensifica ulteriormente l'effetto.

Un formato comune è quello dei video haul, in cui vengono presentati diversi prodotti in una sola volta, come risultato di una spesa. Le clip pubblicitarie di bibite o dolci funzionano in modo simile, spesso confezionate come «sfide» - senza un'adeguata etichettatura.

I cosiddetti bottini fanno pensare a un giro di shopping con gli amici, ma in realtà si tratta di pubblicità ad effetto.

L'influencer marketing è un mercato da miliardi di dollari

L'influencer marketing è da tempo una strategia pubblicitaria fondamentale - e di grande successo. Secondo uno studio, negli ultimi dieci anni il mercato globale è cresciuto da 1,5 miliardi di franchi a circa 28 miliardi. Sebbene questa forma di pubblicità sia anche soggetta alla Legge contro la concorrenza sleale, è difficile da controllare. Da un lato, ciò è dovuto alla natura effimera dei contenuti e alla parziale mancanza di cooperazione tra le piattaforme. Inoltre, la definizione giuridica della legge attuale non è sufficientemente chiara per queste moderne forme di pubblicità.

È inoltre difficile stabilire una causalità diretta tra l'influencer advertising e l'acquisto di un prodotto, come dimostra uno studio svizzero: Secondo questo studio, solo il cinque percento circa delle persone intervistate ha dichiarato di aver effettuato un acquisto specifico negli ultimi tre mesi sulla base di una raccomandazione di un influencer. L'effetto della pubblicità non risiede tanto negli acquisti diretti quanto nella conoscenza a lungo termine di un prodotto o di un marchio.

La legge deve essere rafforzata, dicono i sostenitori dei consumatori

Gli esperti chiedono quindi requisiti di etichettatura chiari e standardizzati, sanzioni più severe per le violazioni e una maggiore responsabilità per le piattaforme. Questo vale in particolare per i contenuti rivolti specificamente ai minori. Nell'UE, la Commissione sta già discutendo il Digital Fairness Act, che intende regolamentare nuove norme contro la pubblicità digitale ingannevole. In Svizzera, ci sono state diverse iniziative parlamentari fino ad oggi, ma si attendono ancora modifiche legislative concrete. Le organizzazioni dei consumatori chiedono ora che le norme esistenti vengano adattate e applicate in modo più coerente.

