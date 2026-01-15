Novità e trend 14 3

VLC ottiene la modalità scura e il supporto per ARM64

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 15.1.2026

Con la versione 3.0.23, VLC introduce per la prima volta una modalità scura e una versione nativa ARM64 per Windows. Ciò significa che il player funziona in modo più efficiente anche sui dispositivi con chip Snapdragon.

VLC è disponibile nella versione 3.0.23. Le principali novità sono una modalità scura ufficiale per Windows e Linux e una versione ARM64 nativa per Windows on Arm (WoA). Quest'ultima non solo funziona con l'ultimo Windows 11, ma anche con Windows 10 per ARM64 a partire dalla versione 1809, che esiste da oltre sette anni.

L'opzione per la modalità scura è nascosta nelle impostazioni avanzate alla voce Interfaccia > Interfacce principali > Qt. Dopo averla attivata, è necessario riavviare VLC.

Fonte: Martin Jud

Molti programmi, a parte Office e i browser, non sono ancora disponibili in modo nativo per WoA, motivo per cui il rilascio dell'ultima versione di VLC è decisamente rilevante. Sebbene i software non disponibili in modo nativo funzionino anche attraverso l'emulazione x86 integrata di WoA, richiedono una maggiore potenza di calcolo rispetto ai software ottimizzati per Arm.

Chiaro esempio di ciò è il fatto che il software non è ancora disponibile per WoA.

Un chiaro esempio di ciò è Adobe, che da tempo lavora per ottimizzare gradualmente i suoi programmi per Arm. Photoshop, Lightroom e Fresco sono già disponibili in modo nativo. Acrobat Pro e Premiere sono emulati. Altri prodotti di Arm, come After Effects, non possono essere utilizzati. windowsonarm.org mostra quali software funzionano in modo nativo, emulato o non funzionano affatto con WoA.

Oltre alle due funzioni principali, VLC 3.0.23 migliora la stabilità, aggiorna i codec e risolve le vulnerabilità di sicurezza.

Immagine di copertina: VideoLAN

