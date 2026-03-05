Novità e trend 3 4

Unihertz presenta anche uno smartphone con tastiera

Gli smartphone con tastiera in stile Blackberry sono in voga: Unihertz lo ha riconosciuto già nel 2019 e ora lancia la quinta versione del Titan.

Il bisogno di tastiere aptiche sembra non arrestarsi, anche se i pionieri del settore, come Nokia e Blackberry, hanno smesso da tempo di produrre questi modelli. Il produttore Unihertz presenta al MWC un degno successore. Il Titan 2 Elite ricorda i bei tempi andati con una tastiera fisica.

Anche le reazioni all'annuncio di Clicks all'inizio dell'anno dimostrano che molti utenti sono nostalgici. Anche la start-up inglese ha intenzione di lanciare sul mercato uno smartphone con tastiera e ha ricevuto un'enorme risposta da parte della Community.

Quello che Clicks sta pianificando, tuttavia, è un vecchio modello. Il produttore cinese Unihertz, che da dieci anni immette sul mercato insoliti smartphone di nicchia, ha lanciato nel 2019 un robusto telefono da esterno con tastiera QWERTY. Il Titan è stato seguito due anni dopo dal più compatto Titan Pocket, poi dal Titan Slim con il classico design Blackberry e l'anno scorso dal Titan 2.

La tastiera è anche un touchpad

A Barcellona, Unihertz ha presentato il suo quinto modello di tastiera, la Titan 2 Elite. Verrà lanciata su Kickstarter a marzo e porterà con sé alcune interessanti novità.

Il luminoso schermo da 4 pollici con la tastiera.

Lo smartphone ha uno schermo touchscreen da 4 pollici con tecnologia Amoled e 120 Hertz, che appare più grande per via del design quadrato. Al di sotto di esso si trova la tastiera, che funge anche da touchpad.

Ho potuto scrivere un po' su un dispositivo di pre-produzione al MWC. E anche se ho dimenticato come si scrive velocemente con due pollici, la sensazione ritorna rapidamente. I tasti sono piacevoli e hanno un buon punto di pressione. Ma la tastiera è piuttosto piccola, il che può rappresentare una sfida a seconda delle dimensioni delle tue dita.

Posso scorrere siti web o documenti passando il dito sulla tastiera. La combinazione di tasti, touchpad e touchscreen è particolarmente divertente. Il dispositivo ha una sensazione di alta qualità, ma i materiali non sono di classe come quelli di un dispositivo di punta di Apple, Samsung o Google. Anche il retro è realizzato solo in plastica, mentre il telaio è in alluminio.

La tastiera sembra solida e funge anche da touchpad.

Per la prima volta, una promessa di aggiornamento seria

Al MWC si possono vedere dispositivi nei colori nero e arancione. Quest'ultimo in particolare sembra davvero bello. Non si sa se ci saranno altri colori, così come non si conosce il prezzo e le specifiche esatte. Queste saranno note solo al lancio della campagna Kickstarter, per la quale è già possibile registrarsi.

In nero, il dispositivo assomiglia molto a Blackberry.

Unihertz si comporta sempre in questo modo: il prodotto effettivamente finito viene lanciato come prevendita su Kickstarter e poi viene messo in vendita normalmente, ad esempio nel nostro negozio.

Quello che Unihertz ha già rivelato, tuttavia, è che garantisce cinque anni di aggiornamenti per il Titan 2 Elite. Lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 2031 e il sistema operativo sarà aggiornato ad Android 20.

Questo è un grande passo per il piccolo produttore. Fino ad ora, uno dei problemi maggiori era che al momento dell'acquisto non era chiaro per quanto tempo sarebbero stati disponibili gli aggiornamenti.

Il retro in plastica con le fotocamere. Non si sa ancora esattamente quali siano quelle installate.

