Undici canali audio: Samsung mostra i suoi muscoli con le soundbar

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 5.1.2026

Al CES 2026, Samsung porterà un'armatura audio pesante: soundbar e altoparlanti distribuiscono il suono fino a undici direzioni, automaticamente e in linea con la stanza.

Samsung lancerà un quartetto audio al CES 2026: due soundbar della serie Q e due nuovi altoparlanti wireless con il nome di «Music Studio». L'attenzione è rivolta alle configurazioni multicanale, alle soluzioni integrate per i bassi e a un sistema di sensori che riconosce il posizionamento dei diffusori e distribuisce i canali di conseguenza.

HW-Q990H: soundbar di punta con 15 elementi

La nuova HW-Q990H si basa su un sistema 11.1.4. Samsung divide la configurazione in una barra principale da 7.0.2, altoparlanti posteriori da 4.0.2 e un subwoofer attivo. Il subwoofer ha due altoparlanti integrati da 8 pollici che si occupano delle basse frequenze. Ci sono anche dei driver «up-firing», che hanno lo scopo di integrare i canali delle alte frequenze per ottenere effetti spaziali.

Ci sono anche due nuove funzioni audio, Sound Elevation e Auto Volume. Sound Elevation allinea la riproduzione del parlato in modo che il dialogo provenga acusticamente dal centro dello schermo. L'Auto Volume compensa i salti di volume tra la musica e i suoni e il dialogo e ha lo scopo di rendere il livello più costante tra i canali.

HW-QS90H: Tutto in uno per il salotto più piccolo

Con il modello HW-QS90H, Samsung amplia la serie Q con una soundbar all-in-one che non richiede un subwoofer separato. Il sistema funziona con una configurazione a 7.1.2 canali e un totale di 13 altoparlanti. Secondo Samsung, ci sono nove altoparlanti full-range e quattro driver aggiuntivi per i canali rimanenti. Al posto del subwoofer, nell'alloggiamento c'è il cosiddetto sistema «Quad Bass Woofer». Una caratteristica speciale è chiamata Quad Bass Woofer .

Una caratteristica speciale si chiama «Convertible Fit»: la soundbar può essere montata a parete o posizionata davanti alla TV. Un sensore giroscopico integrato riconosce l'orientamento e distribuisce automaticamente i canali in base alla posizione.

Music Studio 7: altoparlante multi-room con configurazione 3.1.1

Samsung apre una nuova strada e lancia gli altoparlanti wireless «Music Studio 7» (LS70H) e «Music Studio 5» (LS50H). L'LS70H è un altoparlante indipendente con audio surround da un singolo lettore. Il diffusore consiste in una configurazione 3.1.1 con canale sinistro/frontale/destro e un canale rivolto verso l'alto. Samsung combina questo con il cosiddetto Audio Lab Pattern Control, una tecnologia che impedisce la sovrapposizione dei segnali in modo che il suono non cambi.

Per il controllo dei bassi, Samsung chiama «AI Dynamic Bass Control». Questo sistema è progettato per riprodurre le basse frequenze senza distorsioni. Il modello LS70H supporta anche l'audio Hi-Res fino a 24 bit/96 kHz. Secondo Samsung, un super tweeter «» estende la gamma delle alte frequenze fino a 35 kHz.

Music Studio 5: altoparlante WLAN compatto con woofer da 4 pollici e guida d'onda

Il più piccolo LS50H si affida a una disposizione dei driver più classica: un woofer da 4 pollici e due tweeter. Samsung ha aggiunto un design a guida d'onda integrato, che ha lo scopo di distribuire gli alti in modo più uniforme in tutta la stanza. Il dispositivo supporta il Wi-Fi, la connessione streaming, il controllo vocale e il Bluetooth.

Audio multi-dispositivo: Q-Symphony accoppia fino a cinque dispositivi

Infine, Samsung vuole integrare gli altoparlanti nell'ecosistema Samsung. Quest'anno, la tecnologia audio interna Q-Symphony sarà in grado di combinare fino a cinque dispositivi audio in un'unica configurazione. Il sistema sarà controllato tramite lo standard Smart Things. Tra le altre cose, il sistema tiene conto delle dimensioni della stanza e della posizione del dispositivo per armonizzare i canali e i livelli.

Non si conoscono ancora le date di uscita e i prezzi esatti.

Immagine di copertina: Samsung

