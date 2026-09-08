Novità e trend 0 0

Un decagono polare su Saturno

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2026

Nelle immagini del telescopio spaziale Hubble è stato scoperto un decagono di nubi attorno al polo sud di Saturno, formatosi solo a partire dal 2023 e tuttora presente. Esso assomiglia all'esagono polare del polo nord, noto da oltre 40 anni.

Sin dai sorvoli delle due sonde spaziali Voyager negli anni 1980 e 1981, è noto l'esagono polare al polo nord di Saturno, una struttura stabile da decenni nella copertura nuvolosa del gigante gassoso. Ora, nell'emisfero meridionale del pianeta, è stata individuata una struttura simile in alcune immagini del telescopio spaziale Hubble: un decagono. Anche questa è una struttura nuvolosa, ma a differenza dell'esagono del polo nord, si è sviluppata solo a partire dal 2023 ed è ancora visibile. Potrebbe evolversi ulteriormente.

Un decagono su Saturno | Qui è visibile il decagono attorno al polo sud del pianeta Saturno, che in questo mosaico di immagini del telescopio spaziale Hubble del 29 agosto 2025 si trova ancora nell'oscurità della notte polare. Il mosaico è composto da immagini scattate in quella data nell'arco di diverse ore e proiettate sul polo. Il decagono si trova al margine dell'area scura.

Fonte: NASA, ESA, A. Sánchez-Lavega (Basque Country University, EHU)

Presumibilmente, entrambe le strutture sono nate a causa di onde stazionarie negli strati più profondi dell'atmosfera del gigante gassoso. Gli angoli del decagono sembrano oscillare con un periodo di 32 giorni attorno ai rispettivi meridiani, con variazioni da 4,6 a 8,4 gradi. Si estende tra i 58 e i 63 gradi di latitudine sud e si muove verso est a una velocità di 2,5 metri al secondo (9 chilometri orari), molto più lentamente di una corrente a getto a una latitudine di 60,5 gradi sud, che soffia a 116 metri al secondo (418 chilometri orari). Il decagono potrebbe essere causato dalla corrente a getto e mantenuto sulla sua latitudine meridionale, oppure da un vortice di tempesta situato più a nord. Ulteriori osservazioni con Hubble dovranno chiarirlo.

Nei prossimi mesi e anni, il polo sud di Saturno, inclinato di 27 gradi rispetto alla sua orbita, sarà sempre più rivolto verso il Sole, rendendo il decagono meridionale sempre meglio illuminato e più chiaramente visibile. Con telescopi spaziali adeguati come Hubble o James Webb, sarà possibile ottenere ulteriori immagini del nuovo fenomeno nell'atmosfera del pianeta con gli anelli, qualora dovesse persistere. Nonostante l'aspetto apparentemente calmo di Saturno al telescopio, i fenomeni meteorologici locali sono molto dinamici. Tuttavia, a causa dei bassi contrasti, non sono affatto facili da seguire come sul pianeta vicino, Giove, con i suoi colori vivaci.

Il polo nord di Saturno | Una combinazione di immagini in luce visibile e nel vicino infrarosso fa risaltare particolarmente bene le strutture al polo nord di Saturno in questa rappresentazione a falsi colori. Esattamente al centro dell'immagine si trova il vortice polare, che qui appare rossastro, con un diametro di circa 2000 chilometri. È circondato dall'esagono polare con un diametro di circa 20 000 chilometri. Sul bordo superiore destro dell'immagine è visibile in blu una parte degli anelli di Saturno.

Fonte: NASA, JPL / Caltech / ssI

Spektrum der Wissenschaft

Siamo partner di Spektrum der Wissenschaft e desideriamo rendere le informazioni fondate più accessibili. Segui Spektrum der Wissenschaft se ti piacciono gli articoli.

Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: Enrico Enzmann

Mi piace questo articolo! Questo articolo non piace ancora a nessuno.







