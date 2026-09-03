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Fermi Explorer punta a lanciare la prima sonda verso Alpha Centauri entro la fine del 2029

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 3.9.2026

La missione Fermi Explorer mira a inviare la prima sonda spaziale mirata verso la stella vicina Alpha Centauri prima della fine del 2029. Il viaggio durerà circa 80.000 anni. La missione è pianificata con un budget previsto inferiore ai 15 milioni di dollari e offre almeno un chilogrammo di carico utile per oggetti personali come campioni di capelli o fotografie.

Un'organizzazione no-profit chiamata Fermi Explorer Mission ha un obiettivo ambizioso: inviare la prima sonda spaziale verso un'altra stella. La sonda dovrebbe costare meno di 15 milioni di dollari, pesare tra i 100 e i 110 chilogrammi, offrire spazio per almeno un chilogrammo di carico utile e partire prima della fine del 2029. Entro 79.800 anni, dovrebbe passare accanto ad Alpha Centauri entro una distanza di 2600 unità astronomiche (UA), ovvero circa 0,044 anni luce.

Sembra fantascienza, ma uno studio di fattibilità esterno della Physical Superintelligence PBC (PSI) del luglio 2026 giunge a una conclusione chiara: con la tecnologia odierna, la missione è possibile a determinate condizioni. Lo studio PSI è stato creato con l'ausilio di un'IA. A differenza delle sonde Voyager, che vanno alla deriva nello spazio, la Fermi Explorer sarà puntata deliberatamente verso la stella vicina.

Ecco come la sonda dovrebbe raggiungere Alpha Centauri

Dopo il lancio nel 2029, la sonda impiegherà circa dodici anni per lasciare il nostro sistema solare. Orbiterà attorno al Sole più volte, accendendo il propulsore ogni volta che si troverà particolarmente vicina ad esso. Lì l'irradiazione solare è più forte e la gravità del Sole assicura che ogni spinta sia particolarmente efficiente.

Lo studio PSI raccomanda a tal fine un motore a ioni, come quello già utilizzato dalla NASA nella missione Deep Space 1. Esso espelle particelle cariche elettricamente, generando così una spinta continua per mesi e anni, il che è ideale per lunghi viaggi nello spazio.

Lo studio ha anche calcolato la probabilità di successo: su 20.000 lanci simulati con fonti di errore realistiche, il 98,2 percento delle sonde dovrebbe arrivare entro l'area target. La maggiore incertezza è rappresentata dall'esatta potenza di propulsione. Se questa dovesse discostarsi anche solo leggermente dai calcoli, la probabilità di successo diminuirebbe significativamente.

Una capsula del tempo per il futuro

La Fermi Explorer Mission è anche una capsula del tempo. A bordo viaggerà una copia del Golden Record, il disco che è stato inviato nello spazio con le sonde Voyager. A questo si aggiungeranno strumenti scientifici e opere d'arte, per le quali saranno previsti dei bandi. I lavori non saranno più visti per circa 80.000 anni.

La parte probabilmente più emozionante è che ai bambini di ogni paese sarà permesso di scrivere 300 caratteri nella propria lingua sulla sonda. Si tratta di un omaggio agli allunaggi dell'Apollo, durante i quali furono inviati messaggi anche sulla Luna.

Perché Alpha Centauri e perché Fermi?

Alpha Centauri è il sistema stellare più vicino simile al Sole. Le due stelle principali irradiano circa 2000 volte più energia rispetto alla nana rossa Proxima Centauri. Questo rende il sistema più interessante per una futura colonizzazione.

L'obiettivo della missione: Alpha Centauri, la stella vicina al nostro sistema solare.

Fonte: The Fermi Explorer Mission

La sonda non punterà all'attuale posizione di Alpha Centauri, ma a quella che avrà al momento dell'arrivo. Allora la stella si troverà dove oggi è visibile la costellazione del Cancro.

La missione si chiama Fermi Explorer, dal nome del fisico Enrico Fermi. Egli pose la famosa domanda su dove fossero tutte le altre civiltà: il paradosso di Fermi. Con così tante stelle, dovrebbero esserci molte civiltà. Eppure non ne vediamo nessuna. La realizzazione del progetto dovrebbe dimostrare che è possibile volare verso altre stelle e che c'è almeno una specie che ci prova: la nostra.

Come puoi sostenere la missione e persino inviare una tua ciocca di capelli nel viaggio

L'organizzazione, registrata come no-profit negli Stati Uniti, finanzia la missione tramite donazioni. Chi dona 10 dollari vedrà il proprio nome sul sito web. Con 100 dollari, le iniziali verranno incise sulla sonda spaziale, con 1000 dollari il nome completo. Per 10.000 dollari verrà imbarcata un'immagine, per 100.000 dollari un piccolo oggetto come una ciocca di capelli e per un milione di dollari un oggetto più grande come una pietra preziosa. I dettagli sono disponibili sulla pagina delle donazioni. Chi vuole sostenere ulteriormente il progetto può acquistare tazze o magliette nel negozio di merchandising.

Immagine di copertina: La missione Fermi Explorer

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