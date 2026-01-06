TDM
151

TMD Neo: cuffie e altoparlante Bluetooth in un unico prodotto

David Lee
6.1.2026
Traduzione: tradotto automaticamente

Queste cuffie possono essere trasformate in un altoparlante Bluetooth ripiegandole. Sono inoltre dotate di una batteria sostituibile e di un'eccellente durata.

Il TMD Neo è dotato di quattro altoparlanti: due all'interno da utilizzare come cuffie e due all'esterno da utilizzare come boombox. Gli altoparlanti esterni sono alimentati da amplificatori separati e sono progettati per riempire la stanza di volume.

Ruota il tuo altoparlante

Quando sono ripiegate, i padiglioni delle cuffie sono attorcigliati l'uno all'altro e l'archetto si arrotola completamente. Questo meccanismo, che sembra incredibilmente semplice sul sito web del prodotto, può essere utilizzato anche per spegnere il dispositivo o mettere in pausa la riproduzione. A seconda delle tue esigenze.

La batteria di Neo dovrebbe durare 200 ore di riproduzione in modalità cuffia. In modalità altoparlante è di 10 ore. I primi cinque minuti di ricarica sono già sufficienti per otto ore di funzionamento in cuffia. Ma la cosa più interessante è che la batteria può essere sostituita autonomamente.

La cancellazione del rumore non è menzionata da nessuna parte; probabilmente le Neo non ne sono dotate. Questo spiega anche la lunghissima durata della batteria. Non ci sono nemmeno informazioni sui codec supportati. Almeno le cuffie sono dotate di Bluetooth 6 con accoppiamento multipoint.

Il progetto di crowdfunding di una start-up

E c'è una piccola fregatura: il TDM Neo deve prima essere lanciato sul mercato. TDM è una start-up e il Neo è il suo primo prodotto. Sembra quindi piuttosto ironico che TDM sia l'abbreviazione di «Tomorrow Doesn't Matter». La campagna di crowdfunding su Kickstarter inizierà a gennaio 2026. Gli interessati possono preordinare le cuffie in bianco o nero.

Immagine di copertina: TDM

David Lee
Senior Editor
David.Lee@digitecgalaxus.ch

Il mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo. 

