Audeze Maxwell 2: le cuffie da gioco ora dovrebbero essere più comode

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 6.1.2026

Le cuffie da gioco con requisiti audiofili sono disponibili in una seconda versione migliorata. Anche se ora è ancora più pesante, potrebbe essere più comoda da indossare.

Audeze presenterà le Maxwell 2 al CES 2026. Si tratta di una cuffia da gioco e si rivolge a chi apprezza l'alta qualità del suono.

Le persone di Audeze hanno sempre saputo come costruire cuffie dal buon suono. Sony ha acquistato Audeze nel 2023 e nello stesso anno il tradizionale produttore di fascia alta ha lanciato una nuova cuffia da gioco con le Audeze Maxwell 1. Secondo le varie recensioni, ha anche un suono eccellente, ma presenta alcuni problemi. Pesa quasi mezzo chilo e il peso è distribuito in modo sfavorevole su una cinghia di pelle sotto l'imbottitura - scomoda per ore di gioco.

Audeze sostiene che le cuffie Maxwell 1 sono state progettate per essere utilizzate in modo sicuro.

Audeze sostiene di aver migliorato il comfort di indossamento del nuovo Maxwell 2. Sebbene il nuovo modello sia ancora più pesante (560 grammi), la cinghia di trasporto è più ampia, presenta fori di ventilazione e anche l'imbottitura è stata ridisegnata. Il microfono staccabile è dotato di cancellazione del rumore supportata dall'AI e anche questo è stato migliorato. Tuttavia, il Maxwell non ha la cancellazione attiva del rumore nemmeno nella nuova versione.

Audeze sostiene di aver migliorato ulteriormente il suono: Il driver da 90 millimetri «planar-magnetic Flux-Kompensator Fluxor» si dice che offra bassi migliori. Il produttore ha completamente riprogettato l'applicazione associata.

L'Audeze Maxwell 2 può essere utilizzato in modalità wireless tramite Bluetooth o un dongle USB-C. Oltre al jack audio, supporta anche l'audio USB-C cablato. I codec Auracast, LE Audio, LDAC e AAC sono disponibili in modalità Bluetooth.

Come il suo predecessore, il Maxwell 2 è disponibile in due versioni. La versione Xbox è leggermente più costosa di quella PlayStation e funziona solo su Xbox. Entrambe le versioni funzionano su Mac, Windows e dispositivi mobili.

La versione Xbox è leggermente più costosa della versione PlayStation e funziona solo su Xbox.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle nuove cuffie sulla pagina del prodotto del produttore. È già possibile ordinarle, quindi non dovrebbe passare molto tempo prima che siano disponibili anche qui.

Immagine di copertina: Audeze

