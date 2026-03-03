Novità e trend 13 1

"Terminator: Survivors" sopravvive: lo sviluppatore fornisce un aggiornamento dopo l'insolvenza di Nacon

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2026

Nonostante la sorprendente richiesta di insolvenza di Nacon, "Terminator: Survivors" continua a vivere. Lo studio milanese responsabile dà il via libera e fornisce nuovi dettagli.

L'insolvenza dell'editore francese Nacon ha causato agitazione nell'industria dei giochi negli ultimi giorni. Diversi progetti in corso sono sembrati improvvisamente in pericolo, tra cui «Terminator: Survivors», l'ambizioso gioco di sopravvivenza open-world di Nacon Studio Milan.

Ora lo studio milanese si esprime con un aggiornamento dettagliato su

Ora lo studio milanese si esprime con un aggiornamento dettagliato su Steam: lo sviluppo non solo continua. Il team fornisce nuovi contenuti e approfondimenti sul gioco e sul loro lavoro.

Cosa c'è dietro l'insolvenza di Nacon

La crisi è stata innescata dalla mancata promessa di rimborso di un'obbligazione da 43 milioni di euro della società madre Bigben Interactive. Un consorzio di banche si è rifiutato di fornire il proprio sostegno con breve preavviso, il che significa che Bigben non è stata in grado di rimborsare l'importo dovuto. Le difficoltà finanziarie che ne sono derivate hanno avuto un impatto enorme su Nacon.

Nacon ha ora riconosciuto ufficialmente di non poter più far fronte ai propri obblighi a breve termine. La procedura di insolvenza avviata pone l'azienda sotto tutela giudiziaria, mentre il tribunale commerciale di Lille deciderà il periodo massimo di osservazione di 18 mesi all'inizio di marzo. Durante questo periodo dovrà essere elaborato un piano di ristrutturazione il cui esito è ancora del tutto aperto.

Lo studio dà il via libera e si presenta

Nonostante le turbolenze economiche, Nacon Studio Milan è ottimista. Nel suo post su Steam, il team, attivo a Milano da nove anni e con tre titoli pubblicati, descrive la sua passione per il franchise «Terminator» e spiega cosa distingue «Terminator: Survivors» dagli altri adattamenti.

Un ambiente open-world devastato di «Terminator: Survivors». Secondo lo sviluppatore, il design credibile del mondo di gioco è fondamentale per l'atmosfera.

Fonte: Nacon Studio Milan

Il gioco si baserà su tre pilastri centrali: un mondo aperto realizzato artigianalmente, una nuova storia indipendente che rispetta la tradizione dei primi due film di «Terminator» e un design particolarmente curato del T-800 come nemico implacabile. Lo studio ha posto l'accento sul fatto che la minaccia rappresentata dalle macchine sia tangibile e coerente. Chiunque veda gli occhi rossi di un T-800 all'orizzonte non potrà che fuggire, nascondersi o morire.

L'aggiornamento si conclude con l'introduzione di una nuova versione del T-800.

L'aggiornamento si conclude con l'annuncio di ulteriori post per l'inizio di aprile, in cui il team approfondirà la costruzione del mondo e mostrerà i primi contenuti di gioco. È inoltre già possibile iscriversi ai playtest chiusi.

Cambio di rotta radicale: dal multiplayer al single player

Nel dicembre 2025, lo studio ha effettuato un cambio radicale di strategia. Dopo mesi di prove interne e discussioni con i giocatori, lo studio ha deciso di eliminare la modalità multigiocatore cooperativa.

Il motivo: Questo era l'unico modo per realizzare l'autentica sensazione di Terminator con il miglior gioco d'armi possibile e una struttura di esplorazione coerente. L'atmosfera e la creatività senza compromessi devono avere la precedenza sulle caratteristiche di tendenza «» .

Barricate, macerie e luci di emergenza: secondo gli sviluppatori, ogni ambiente deve catturare la sensazione dei primi «film di Terminator».

Fonte: Nacon Studio Milan

Nessuna data di uscita, ma una direzione chiara

Nacon Studio Milan non ha ancora fornito una data di uscita precisa. Originariamente, «Terminator: Survivors» avrebbe dovuto essere lanciato in Early Access su PC nel 2025 ed essere rilasciato anche per console in una data successiva. Alla fine del 2025, però, lo studio ha rinviato il titolo a una data non specificata e ha cancellato la fase di Early Access a favore di una beta chiusa.

Immagine di copertina: Nacon Studio Milano

Mi piace questo articolo! A 13 persone piace questo articolo







