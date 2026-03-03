Novità e trend 18 4

Il fotografo di guerra Nick Ut fa causa a Netflix

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2026

Il documentario di Netflix "The Stringer" mette in dubbio la paternità di una famosa foto di guerra. Ora il fotografo in questione ha citato in giudizio il servizio di streaming per diffamazione.

Il fotoreporter Nick Ut ha presentato una denuncia penale in Francia contro Netflix e la VII Foundation per altroché diffamazione. Questo è riportato dalla rivista di settore «PetaPixel». Il motivo della causa è il documentario «The Stringer». Il documentario mette in dubbio la paternità di Ut della famosissima foto di guerra «The Terror of War» e la attribuisce a un freelance precedentemente sconosciuto.

Con la causa in Francia, il conflitto si sposta dal dibattito pubblico alle aule di tribunale. Ut accusa Netflix France e la VII Foundation di averlo dipinto come un «bugiardo spudorato» che ha costruito la sua carriera su un'immagine «rubata». I suoi avvocati sostengono che la combinazione di inquadratura investigativa ed escalation drammaturgica di «The Stringer» distrugga in modo permanente la reputazione, l'integrità e l'eredità umanitaria di Ut.

La Francia è stata scelta come foro competente da un lato perché alcune parti del film sono state prodotte lì, il documentario è disponibile in francese e la VII Foundation ha una sede nel sud del paese. D'altra parte, il diritto penale francese consente a una persona interessata di citare i presunti colpevoli davanti a un tribunale penale senza un'indagine preliminare. Ut chiede 100.000 euro di danni e 20.000 euro per coprire le spese legali.

Gary Knight, CEO della VII Foundation e protagonista del documentario di Netflix.

Il film ha provocato forti reazioni

«The Terror of War» è stato realizzato nel 1972 e mostra l'allora bambina di nove anni Phan Thi Kim Phuc nuda e urlante in una strada. L'immagine divenne il simbolo della crudeltà della guerra del Vietnam, facendo guadagnare a Ut il Premio Pulitzer e il World Press Photo Award e lanciando la sua carriera di fotografo di successo. Per oltre cinque decenni, la sua paternità è stata indiscussa.

«The Stringer» è disponibile su Netflix dal novembre 2025 e dipinge un quadro diverso. L'ex direttore dell'AP Carl Robinson sostiene che il suo capo Horst Faas gli abbia dato istruzioni di cambiare la paternità nel 1972. Il vero autore è un libero professionista di nome Nguyen Thanh Nghe. Le analisi forensi e una ricostruzione in 3D dimostrerebbero che Ut non si trovava nella posizione corretta al momento dello scatto. Inoltre, l'immagine è stata scattata con una fotocamera Pentax e non con la Leica di Ut.

Un fermo immagine tratto dal filmato mostra il presunto vero autore Nguyen Thanh Nghe.

Le reazioni al film sono state feroci già dopo la sua anteprima al Sundance Festival nel gennaio 2025. L'agenzia di stampa AP ha fatto indagare il caso internamente. L'analisi è giunta alla conclusione che vi erano indizi ma non prove sufficienti per negare la paternità di Ut. AP continua quindi a rispettarla. World Press Photo ha invece sospeso la paternità e al momento non la attribuisce a nessuno.

Il film è stato ampiamente criticato.

Il film è stato ampiamente criticato nel settore per la sua argomentazione unilaterale, non permettendo ai testimoni contemporanei chiave di dire la loro e affidandosi a una messa in scena emotiva. Molte delle persone coinvolte sono morte nel frattempo e non possono quindi fornire una smentita. Nell'ambito di una campagna di solidarietà, centinaia di fotogiornalisti hanno inviato una lettera aperta a World Press Photo chiedendo il ripristino della paternità di Nick Ut.

