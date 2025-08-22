Novità e trend 2 0

Tablet, anelli e occhiali Pixel: Questo non è ciò a cui Google sta lavorando in questo momento

Google sta valutando quale scopo abbiano ancora i tablet e sta discutendo degli occhiali intelligenti. Al momento l'azienda non è interessata agli anelli intelligenti o agli smartphone pieghevoli.

Nell'ambito della presentazione del Pixel 10, il responsabile hardware di Google Rick Osterloh ha condotto un'intervista con Bloomberg. È particolarmente interessante vedere in quali categorie di prodotti l'azienda si sta attualmente trattenendo, anche se sta lavorando su software adatti.

Alla ricerca del significato e dello scopo dei tablet

Il tablet Pixel di Google ha ormai quasi due anni. Non c'è ancora un successore e praticamente non si parla di un Pixel Tablet 2. Il primo Pixel Tablet, con il suo supporto per l'altoparlante, era principalmente un centro di controllo per le case intelligenti. La mia valutazione precedente «Google offre un buon tablet con il Pixel Tablet, ma non è all'altezza del suo ruolo di tablet Android di punta.» Osterloh lo conferma indirettamente in un'intervista a Bloomberg.

La riprogettazione del tablet Pixel è stata messa in pausa. L'azienda sta cercando di capire quale ruolo potranno avere i tablet in futuro. Non si tratta ancora di una cancellazione definitiva, ma ci sarà un altro tablet Pixel solo se avrà senso per Google. Fino ad allora, altri produttori - soprattutto Samsung, leader in questo settore - potranno beneficiare dei miglioramenti apportati ad Android per gli schermi di grandi dimensioni.

Rick Osterloh è responsabile dell'hardware di Google.

Google ha appena presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, il Pixel 10 Fold /page/es-pixelt-zum-10-mal-das-sindie-vier-neue-smartphones-von-google-39020. Nel segmento degli smartphone pieghevoli più piccoli, che comprende ad esempio il Galaxy Z Flip 7 o il Razr Ultra 60, ma Google al momento non ha alcuna ambizione.

Google Glass ha un impatto

Con Android XR, Google ha annunciato al suo La conferenza degli sviluppatori I/O del maggio 2025 ha presentato un sistema operativo per cuffie VR e occhiali intelligenti. Tuttavia, l'hardware proveniva da altri produttori. Il disastro che ha coinvolto i Google Glass sembra avere un effetto anche in questo caso. I dibattiti sulla protezione dei dati dell'epoca non sono più un problema. Tuttavia, secondo Osterloh, Google sta ancora discutendo internamente se l'azienda debba produrre i propri occhiali intelligenti. L'alternativa, come Meta, sarebbe quella di affidarsi esclusivamente a partner che utilizzano l'hardware dell'azienda.

In un altro ambito, la questione è più chiara: Osterloh ha negato categoricamente che Google stia attualmente lavorando a un anello intelligente.

