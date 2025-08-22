Novità e trend 11 6

"Come guardare 9 secondi di TV" - un corno: Google sorvola sull'utilizzo delle risorse dell'intelligenza artificiale

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 22.8.2025

Le query AI non costano molto, sostiene Google in un nuovo studio autopubblicato. Tuttavia, gli esperti accusano l'azienda di aver calcolato cifre irrealistiche.

Le conversazioni con i chatbot AI sembrano banali. Ma dietro di loro ci sono enormi centri dati che richiedono, tra le altre cose, molta energia per funzionare. I fornitori di modelli di IA si trovano più volte a dover affrontare l'accusa che i loro chatbot di IA consumano troppe risorse. La risposta popolare è che i modelli di IA stanno diventando sempre più efficienti e richiedono meno energia. Tuttavia, l'utilizzo globale è in rapido aumento.

vuole contrastare queste voci critiche con un nuovo studio. Secondo lo studio, una richiesta a Gemini costa tanta energia quanto nove secondi di televisione (0,24 Wh) e cinque gocce d'acqua per raffreddare i processori (0,26 millilitri). Allo stesso tempo, vengono emessi gas serra pari a 0,03 grammi di CO2.

Mancanza di contesto e nessun giudizio scientifico

Non sembra molto. Ma con più di 500 milioni di visitatori al sito web di Gemini al mese - il che significa molte volte più richieste individuali al bot - i piccoli valori si sommano enormemente.

Sarebbe anche interessante sapere quanto costa una normale richiesta al motore di ricerca di Google senza il coinvolgimento dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, lo studio non risponde a questa domanda. Per contestualizzare: una stima del febbraio 2025, che confronta le ricerche su Google con le interrogazioni a ChatGPT, concorrente di Gemini, parla di un fabbisogno energetico circa dieci volte superiore (0,0003 kWh contro 0,0029 kWh) per le interrogazioni dell'IA.

Lo studio, inoltre, non è stato sottoposto al processo di revisione scientifica. In questo processo, ricercatori indipendenti mettono alla prova il documento e possono formulare obiezioni prima che la ricerca venga pubblicata. E secondo The Verge, ci sono molte obiezioni, in quanto Google apparentemente omette importanti cifre chiave e calcola con valori abbelliti.

Inoltre, lo studio è stato condotto da Google stessa, non da un istituto indipendente. L'azienda afferma che i valori calcolati «sono significativamente inferiori alle stime pubbliche»: Google ha tutto l'interesse a ridurre significativamente le stime pubbliche. «Abbiamo calcolato noi stessi», scrive l'azienda nel titolo del suo comunicato stampa - e questo dimostra dove sta il problema.

Modellare piuttosto che calcolare

Su The Verge, esperti come Shaolei Ren e Alex de Vries, che stanno entrambi conducendo ricerche sul consumo energetico dei modelli di IA, si sono pronunciati.

I due criticano il fatto che Google utilizzi valori mediani per calcolare il consumo di energia e acqua, mentre altre ricerche pertinenti si basano su valori medi. I valori mediani non tengono conto dei valori anomali, mentre i valori medi includono il consumo totale. Google, inoltre, non fornisce dettagli su quali siano i prompt su cui si basano i dati mediani.

Inoltre, secondo Ren, Google non include il consumo indiretto di acqua: Secondo Ren, viene presa in considerazione solo l'acqua necessaria per raffreddare i server. Tuttavia, il maggior consumo di acqua si ha nella produzione di energia elettrica, ad esempio per il raffreddamento delle centrali nucleari. Lo stesso Ren calcola 50 millilitri di consumo d'acqua per ogni richiesta a un chatbot - la cifra di Google è di gran lunga inferiore, pari a 0,26 millilitri.

Secondo i due esperti, Google utilizza anche dati non realistici per quanto riguarda le emissioni di carbonio. Lo studio di Google fa riferimento ai dati generali sulle emissioni del mercato, che tengono conto anche degli impegni per la promozione delle energie rinnovabili. Tuttavia, i dati basati sul sito, cioè quelli che riflettono l'effettivo mix energetico utilizzato dai data center, sono più realistici. Google dichiara che le emissioni di carbonio sono state calcolate in base ai dati di mercato.

Google dichiara i fattori di localizzazione, ma non li utilizza nel calcolo. Quest'anno, ad esempio, Meta è stata criticata perché l'azienda vuole costruire nuove centrali a gas per coprire il fabbisogno energetico dei suoi centri dati. Google sostiene la costruzione di centrali nucleari, la cui costruzione è costosa e ad alta intensità energetica, così come lo smaltimento del combustibile utilizzato.

Il nuovo studio di Google dovrebbe quindi essere visto come una trovata di marketing pseudo-scientifica piuttosto che come un serio tentativo di affrontare i problemi che ha causato.

Immagine di copertina: Shutterstock/JHVEPhoto

