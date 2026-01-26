Novità e trend 6 3

"Super Mario Galaxy": Il simpatico Yoshi festeggia la sua prima apparizione attiva al cinema

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 26.1.2026

Nel nuovo film "Super Mario Galaxy", Yoshi fa la sua prima apparizione attiva sul grande schermo. Il trailer appena rilasciato mostra il piccolo dino accanto a Mario e Luigi.

I fan di Yoshi avranno un buon motivo per andare al cinema dal 1° aprile: In occasione dell'uscita del nuovo film di «Super Mario Galaxy», Yoshi farà il suo debutto sul grande schermo. In un nuovo la presentazione del Nintendo Direct, l'azienda ha mostrato il secondo trailer del sequel del successo «Super Mario» film del 2023. Il protagonista del trailer è il fedele compagno di Mario, il dinosauro Yoshi, che non compare nel primo film.

O almeno non fa la sua comparsa. Il fatto che Yoshi sia stato incluso non è una sorpresa assoluta: nei crediti del primo film, c'è una breve scena con un uovo di Yoshi che sta per aprirsi. Molti fan l'hanno interpretata come un riferimento a una maggiore apparizione del simpatico dinosauro nel nuovo film.

Il nuovo trailer mostra Mario e Luigi che, con le palle di fuoco pronte, entrano in una struttura nel deserto dove sospettano si nasconda un pericoloso mostro. Invece, incontrano uno Yoshi dorato e spaventato che si nasconde in un tubo. I fratelli idraulici prendono il piccolo con loro e il mini-dino gioca ovviamente un ruolo importante nel resto della storia, dato che un Toad esprime il suo fastidio per il fatto che lo Yoshi, prima sconosciuto, faccia ora parte dell'equipaggio.

Nel trailer, Yoshi è molto taciturno e dice solo il suo nome. Non si sa ancora se parlerà di più nel film e chi gli darà la voce.

Yoshi si presenta.

Fonte: Nintendo/Illumination Studios

Da un'idea fissa a un gioco amato dai fan

Dopo il trailer, la leggenda del game design di Nintendo, Shigeru Miyamoto, che come padre spirituale di «Super Mario» è anche coinvolto nei film come produttore, parla. «Yoshi è stato una parte importante delle avventure di Mario per più di 30 anni», riassume il ruolo di Yoshi. Il personaggio fu creato durante lo sviluppo di «Super Mario World» (1990) dall'idea di far cavalcare a Mario un piccolo dinosauro.

Il simpatico dinosauro divenne subito il preferito dei fan. Di conseguenza, Yoshi divenne il protagonista di una serie di giochi tutta sua già nel 1991 e da allora è apparso regolarmente in altri giochi dell'universo di «Mario».

Di cosa parla il film?

La storia è un sequel diretto del primo film, alla fine del quale il cattivo Bowser viene rimpicciolito fino a diventare un animaletto gestibile. Il precedente trailer aveva già introdotto Bowser Jr, che vuole liberare il suo vecchio dalla prigionia degli idraulici, nonché la principessa Rosalina, che verrà rapita dal suo osservatorio conosciuto nei giochi «Super Mario Galaxy». Naturalmente, anche la Principessa Peach e il mago Kamek sono presenti nel gioco.

I trailer sono anche pieni di allusioni a vari giochi dell'universo di «Super Mario». Oltre a Yoshi, compare anche la variante rosa del dinosauro Netty - nota come Birdo in inglese - e una breve inquadratura mostra Baby Mario e Baby Luigi. Come ci si aspetta da «Galaxy», la trama porta i protagonisti ben oltre il Regno dei Funghi e sono coinvolti anche i Lumas di Rosalina.

Nintendo può rendere «colorato»: Rana Luigi, Yoshi e Mario.

Fonte: Nintendo/Illumination Studios

Quello che è certo, in ogni caso, è che ci si può aspettare uno spettacolo colorato e ricco di risate, che offrirà ancora di più il servizio ai fan dopo il successo del primo film di «Mario».

Immagine di copertina: Nintendo/Illumination Studios

