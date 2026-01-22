Novità e trend 17 7

Nintendo presenta un fiore parlante per la tua scrivania

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 22.1.2026

Dopo la sveglia "Alarmo", Nintendo presenta il prossimo strano gadget per la tua casa: il "Fiore Parlante".

Ti ricordi ancora la simpatica chiacchierina di «Super Mario Bros. Wonder»? Le creature vegetali continuavano a incitarmi con frasi motivazionali nell'avventura a piattaforme.

Il fiore nel gioco.

Fonte: Nintendo / Youtube

Ora Nintendo porta le cheerleader virtuali nel mondo reale con un giocattolo. Dove «giocattolo» probabilmente promette un po' troppo. Il Chat Flower è un gadget alimentato a batteria che puoi posizionare in casa tua e... vivere con lui. vivere con lui.

Che cosa può fare il fiore?

I fiori di chat sono fatti per chiacchierare. Se lasci la pianta di plastica da sola, parla da sola circa due volte all'ora. Se premi il pulsante sul davanti, ti parlerà a comando. Se lo premi ripetutamente, puoi attivare frasi particolarmente rare. Chissà quali segreti nasconde la pianta?

Il chiacchierone può essere disattivato tenendo premuto il pulsante, ma dopo un po' ricomincerà a parlare da solo. Nintendo promette che il fiore non parlerà di notte. Ma per sicurezza, mi sto già preparando a un attacco di cuore nel caso in cui venissi svegliato alle tre di notte da un inquietante soliloquio proveniente dal salotto.

E cosa dice la pianta?

E di cosa parla la pianta? Grazie al suo sensore di calore integrato, ti dice se fa caldo o freddo, ti fa sapere che ora è o ti chiede se la tua casa è al sicuro da Bowser. Se è particolarmente di buon umore, riproduce musica e si aspetta che tu prema il suo pulsante a ritmo. Purtroppo, non puoi parlare con il fiore: ti farà solo un monologo.

Quando il fiore mi sveglia da un sonno profondo.

Fonte: Nintendo / Youtube

Puoi anche scegliere di utilizzare il fiore come sveglia. Se lo desideri, la pianta comincerà a chiacchierare a determinati orari e ti butterà giù dal letto con un «Buongiorno!» Se sei solo, può anche augurarti «Buona notte» ogni sera prima di andare a letto. Dolce.

Il chiacchierone è un vero poliglotta. Parla 11 lingue, tra cui tedesco, francese, italiano e inglese. Sarà disponibile direttamente sul My Nintendo Store dal 12 marzo. I preordini inizieranno a breve.

Perché Nintendo sta facendo questo?

Lo strano fiore fa parte delle celebrazioni di Nintendo per il 40° (!) anniversario di «Super Mario Bros». Nintendo ha pianificato altre attività per celebrare l'anniversario. Ad esempio, l'uscita del film «Super Mario Galaxy» (1 aprile), «Mario Tennis Fever» per lo Switch 2 (12 febbraio) e «Yoshi e il Libro Misterioso» per lo Switch 2 (primavera).

Il fiore strano fa parte dei festeggiamenti per il 40° anniversario di Super Mario Bros .

Anche «Super Mario Bros. Wonder» sarà rinnovato per l'anniversario. Il gioco originale del fiore chiacchierone riceverà un aggiornamento completo per Switch 2 con nuove sfide, boss, un nuovo personaggio (Rosalina) e una nuova modalità di aiuto per i principianti.

Immagine di copertina: Nintendo

