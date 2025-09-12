Novità e trend 4 0

"Super Mario Galaxy Movie": Nintendo annuncia un nuovo film su Mario

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 12.9.2025

Nintendo annuncia il sequel del film di Super Mario Bros. Non dovrai aspettare ancora a lungo.

Nel contesto della presentazione di «Nintendo Direct», l'azienda giapponese ha annunciato il «Super Mario Galaxy Movie» insieme a Universal Studios. Puoi vedere il trailer qui:

Il film, come il suo predecessore, è prodotto da Illumination Studios in stretta collaborazione con Nintendo e con il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto.

Come suggerisce il nome, «Super Mario Galaxy Movie» è un adattamento dei giochi «Super Mario Galaxy» originariamente pubblicati per la Wii - a mio parere i migliori giochi di Mario di sempre. Mario e i suoi amici viaggeranno nello spazio. Secondo Chris Meleandri, co-produttore del film presso lo studio d'animazione Illumination, ci saranno anche molti altri riferimenti ai 40 anni di storia dell'iconico idraulico.

Bryan Tyler è il protagonista del film.

Bryan Tyler è ancora una volta responsabile della colonna sonora del film. Torna anche il cast del suo predecessore: Chris Pratt (Mario), Anna Taylor-Joy (Principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) e Kevin Michael Richardson (Kamek).

Il film è stato realizzato in collaborazione con il regista di Mario.

I fan non dovranno aspettare ancora a lungo: il film uscirà nei cinema di tutto il mondo nell'aprile del 2026. È l'attrazione principale delle celebrazioni per il 40° anniversario di «Super Mario Bros.». Il primo gioco della serie «Super Mario Bros.» fu pubblicato in Giappone il 13 settembre 1985 per il Famicon (qui conosciuto come NES).

Per accorciare l'attesa, Nintendo porterà i due giochi «Super Mario Galaxy» su Switch a partire dal 2 ottobre:

Immagine di copertina: Nintendo / Illuminazione

