Nintendo ha appena presentato questi nuovi giochi per Switch 2

12.9.2025

Nintendo rivela in una presentazione "Direct" quali saranno i nuovi giochi che verranno presto rilasciati su Switch e Switch 2.

La Switch 2 è sul mercato da oltre tre mesi. Da allora, Nintendo ha già rilasciato due esclusive con «Mario Kart World» e «Donkey Kong Bananza».

Ora l'azienda giapponese sta rivelando cos'altro gli appassionati potranno aspettarsi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Ora l'azienda giapponese svela quali altre novità attendono i fan nelle prossime settimane e mesi. Mario, la mascotte di Nintendo, riceverà un numero particolarmente elevato di giochi per celebrare il 40° compleanno di «Super Mario Bros.».

«Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2»

Nintendo sta riportando in auge i due classici per Wii «Super Mario Galaxy» e «Super Mario Galaxy 2». I giochi non sembrano essere stati rivisti in modo approfondito. Tuttavia, girano in modo più fluido e hanno una risoluzione più alta rispetto agli originali.

Nella nuova edizione, ci saranno nuovi contenuti nel libro di Rosalina - i fan ricorderanno i bei momenti passati a leggerlo. Particolarmente cool: Il libro uscirà presto anche come oggetto fisico da collezione.

Yoshiaki Koizumi, direttore di entrambi i giochi, presenta l'oggetto da collezione.

A febbraio saranno disponibili anche nuove figure Amiibo per i due giochi:

Il fatto che i giochi di «Super Mario Galaxy» vengano rilanciati non è una coincidenza. Nintendo ha anche annunciato nel corso del Direct che presto uscirà nei cinema un nuovo film di Mario. «Il film di Super Mario Galaxy» uscirà nel 2026. Puoi trovare tutte le informazioni sul film in questo articolo:

Data: 2 ottobre

Rilasciato per: Switch

«Mario Tennis Fever»

I giochi sportivi di Mario sono «un successo o una sconfitta». Alcuni giochi sono sensazionalmente buoni, mentre altri sembrano essere stati assemblati senza amore e con pochi contenuti. «Mario Tennis Fever» sembra molto, molto promettente nel primo trailer.

Mario e i suoi amici sono più agili che mai con nuove mosse. Ci sono oltre 38 personaggi tra cui scegliere, un numero mai visto prima. Puoi anche sperimentare oltre 30 racchette «Fever» con diverse abilità speciali offensive e difensive. Il pacchetto tennis è completato da diverse modalità di gioco e da una modalità avventura in cui Mario e co. si trasformano in bambini.

Sono già convinto: questo potrebbe essere uno dei migliori giochi sportivi di Mario di sempre.

Data: 12 febbraio 2026

Rilasciato per: Switch 2

«Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup a Bellabel Park»

Uno dei migliori giochi di Mario in 2D diventa ancora più bello su Switch 2. «Super Mario Bros Wonder» riceverà una versione Switch 2 graficamente migliorata e con nuovi contenuti. In «Bellabel Park» ci sono numerosi nuovi minigiochi multiplayer da scoprire. Ci saranno anche nuove sorprese nella parte a giocatore singolo, ma Nintendo non ha ancora rivelato quali.

Ma non è tutto. Nintendo rilascerà il fiore parlante del gioco come oggetto fisico da collezione. Naturalmente, anche il fiore reale di «» parla. L'uscita è prevista per la primavera del 2026.

Di cosa parlerà il fiore?

Fonte: Nintendo

Puoi leggere la mia recensione della versione Switch 1 del gioco qui:

Data: Primavera 2026

Rilasciato per: Switch 2

«Yoshi e il libro misterioso»

L'ultimo gioco annunciato nell'ambito del 40° «Super Mario Bros.» anniversario. Yoshi e i suoi amici trovano un libro magico in cui sono intrappolate strane creature. Queste creature hanno abilità speciali che Yoshi può utilizzare nella sua avventura. È bellissimo, come un libro illustrato. Chissà se anche Mario farà la sua comparsa?

Data: Primavera 2026

Esce per: Switch 2

«Metroid Prime 4: Beyond»

L'ultima avventura intergalattica di Samus ha finalmente una data di uscita nel nuovo trailer. Ma soprattutto, Samus riceve una moto. Per favore, cosa?

Il video dal ritmo incalzante mostra la cacciatrice di taglie in sella alla sua moto in un enorme deserto - una novità assoluta per la serie di giochi, altrimenti nota per i suoi stretti labirinti. A parte questo, c'è un sacco di azione in prima persona già collaudata. Non vedo l'ora che esca.

Data: 4 dicembre

Rilasciato per: Switch, Switch 2

«Fire Emblem: Fortunes Weave»

Torna la popolare serie strategica di Nintendo. Il trailer mostra le solite belle scene anime e frammenti di battaglie a turni. Tuttavia, probabilmente dovrai pazientare fino all'uscita del gioco.

Data: 2026

Rilasciato per: Switch 2

«Hyrule Warriors: Age of Imprisonment»

Anche questo gioco precedentemente annunciato per Switch 2 ottiene finalmente una data di uscita. Il trailer mostra nuove scene del prequel «Tears of the Kingdom»- incluse nuove armi e personaggi. È prevista anche una modalità split-screen per due giocatori. È supportato anche il Gameshare, in modo che due persone possano giocare insieme con una sola copia del gioco.

Data: 6 novembre

Rilasciato per: Switch 2

«Pokémon: Pokopia»

Un nuovo gioco «Pokémon» molto particolare. Impersona il Pokémon Ditto, che finge di essere umano. Il tuo obiettivo è trasformare un terreno vuoto in una nuova casa. Ditto impara vari attacchi dagli altri Pokémon e li usa per abbattere alberi, coltivare ortaggi e produrre oggetti. Più belli diventano i dintorni, più Pokémon vengono attratti. Sembra promettente e ricorda anche un po'«Animal Crossing».

Data: 2026

Rilasciato per: Switch 2

«Donkey Kong Bananza: DK Island + Emerald Rush»

L'eccellente platform 3D di Nintendo con Donkey Kong riceve un DLC a pagamento. Esplora l'isola di DK insieme a Pauline. C'è anche una nuova modalità roguelike: «Emerald Rush». Pazzesco. Ancora più pazzesco: il DLC è disponibile ora.

Puoi leggere la nostra recensione del gioco principale in questo articolo:

Data: a partire da ora

Rilasciato per: Switch 2

«Pokémon Legends: Z-A Mega Dimension»

Anche il nuovo «Pokémon» spin-off «Pokémon Legends: Z-A» sta ricevendo contenuti scaricabili a pagamento. Ma aspetta un attimo... il gioco non è ancora uscito. Eh? Non è chiaro nemmeno cosa ci sia dietro il DLC.

Data: dopo il lancio di «Pokémon Legends: Z-A» il 16 ottobre

Rilasciato per: Switch, Switch 2

«Resident Evil Requiem» e altro ancora

Ora è ufficiale: l'ultimo «gioco Resident Evil» uscirà anche su Switch 2. Nintendo mostra un nuovo trailer con scene di gioco mai viste prima.

Ma non è tutto. «Resident Evil: Biohazard» e «Resident Evil Village» usciranno anche su Switch 2 il 27 febbraio, compresi tutti i DLC.

Data: 27 febbraio 2026

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dragon Quest 7: Reimagined»

Il classico gioco di ruolo torna come remake e ha un aspetto assolutamente favoloso. Questo JRPG è stato originariamente pubblicato sulla prima Playstation nel 2000 ed è considerato uno dei più grandi giochi «Dragon Quest» di sempre.

Data: 5 febbraio 2026

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake»

E un altro remake. Il classico dell'orrore «Fatal Frame 2: Crimson Butterfly» è stato originariamente pubblicato su PS2 nel 2003. La particolarità della serie è che sei armato di una telecamera che usi per difenderti da ogni tipo di nemico soprannaturale.

Data: Inizio 2026

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Danganronpa 2x2»

Vuoi ancora più remake? Allora «Danganronpa 2x2» è la nuova edizione di un classico. La nuova versione della visual novel giapponese offre una storia rivista e uno scenario completamente nuovo.

Data: Inizio 2026

Rilasciato per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hades 2»

L'attesissimo sequel del successo indie a sorpresa «Hades» è da tempo in Early Access per PC. Ora il gioco ha ricevuto una data per il rilascio della versione 1.0.

Data: 25 settembre

Rilasciato per: Switch, Switch 2, PC

«Suika Game Planet»

Non conosci «Suika Game»? Allora è arrivato il momento di colmare questa lacuna di conoscenza. Il gioco giapponese è diventato virale su Switch nel 2023. Anch'io ne sono dipendente: questo gioco è puro crack. Ora il semplice gameplay è stato ampliato con la frutta che cade. I simpatici personaggi vengono ora rilasciati in una bolla rotonda invece che in un normale imbuto.

Data: Fine del 2025

Rilasciato per: Switch, Switch 2

Il ritorno di una leggenda

Con una sorpresa assoluta, Nintendo ha annunciato anche il ritorno del Virtual Boy. Puoi leggere tutti i dettagli in questo articolo:

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre alle grandi novità, sono stati mostrati anche trailer di giochi presentati in precedenza, titoli minori o port di titoli già usciti, anche in brevi filmati. Puoi trovare tutti gli altri giochi qui nella panoramica alfabetica:

