Novità e trend 2 0

Studio James: l'IA è diventata molto più importante per i giovani rispetto a due anni fa, ma lo stesso vale per la famiglia

Michael Restin Traduzione: tradotto automaticamente 19.11.2026

Dal 2010, lo studio James illustra ogni due anni la quotidianità dei giovani in Svizzera. La nuova edizione mostra che due terzi utilizzano regolarmente l'IA, tre volte in più rispetto al 2024. Per i ragazzi dai 12 ai 19 anni sta diventando sempre più importante anche il tempo trascorso con la famiglia.

I giovani stanno vivendo una massiccia spinta dell'IA nella vita quotidiana. Lo dimostra l'attuale edizione dello studio James della Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Per questo studio sono state intervistate 1088 persone di età compresa tra i 12 e i 19 anni in merito alla loro vita online e offline. Applicazioni come ChatGPT sono diventate una fonte di informazione regolare per il 66 percento degli intervistati. I motori di ricerca (86 percento) e i servizi di messaggistica come WhatsApp (76 percento) sono stati citati ancora più frequentemente. I social media hanno una rilevanza paragonabile, attestandosi al 60 percento.

In questo modo, i giovani seguono la tendenza dell'intera società: il numero di abbonamenti all'IA nelle famiglie degli intervistati è salito dal 12 al 35 percento tra il 2024 e il 2026. Il 21 percento dei giovani utilizza l'IA anche regolarmente per scopi di intrattenimento, mentre due anni fa la percentuale era solo del cinque percento.

Giochi, libri e le «Big Four» app

In media, i giovani dichiarano di essere online per tre ore durante i giorni feriali e per 4 ore e 50 minuti nel fine settimana. Circa l'80 percento gioca almeno occasionalmente. Il 70 percento dei ragazzi gioca ai videogiochi quotidianamente o più volte alla settimana, mentre tra le ragazze la percentuale è solo di un quarto. In compenso, il numero di ragazze che legge libri o utilizza audiolibri è doppio rispetto ai ragazzi. Anche gli e-book sono quasi tre volte più popolari tra loro rispetto ai ragazzi. Con l'avanzare dell'età, l'interesse per la lettura diminuisce.

Le preferenze dei ragazzi si riflettono nella top 5 dei giochi: si tratta di Brawl Stars, Minecraft, EA Sports FC, Fortnite e, come novità, la piattaforma di gioco Roblox. GTA esce dalla top 5 per la prima volta dopo dieci anni. Tuttavia, il sondaggio è stato condotto prima della pubblicazione di GTA 6. Le app più importanti sullo smartphone rimangono WhatsApp, Instagram, TikTok e Snapchat, che lasciano nettamente dietro di sé YouTube e Spotify. Più giovani sono gli intervistati, più TikTok è popolare: tra i 12 e i 13 anni, l'app è nettamente davanti a Instagram.

Questi abbonamenti sono comuni

In tutte le famiglie è presente uno smartphone e il 99 percento dei giovani intervistati ne possiede uno personalmente. Le differenze sociali si manifestano nella dotazione domestica di altri dispositivi come tablet, fotocamere digitali, smartwatch o fitness tracker. Gli intervistati possiedono abbonamenti soprattutto per lo streaming di musica e video.

Con l'avanzare dell'età dei giovani, aumenta soprattutto la quota di abbonamenti per lo streaming musicale. Esiste una differenza (prevedibile) tra i sessi: i ragazzi possiedono un abbonamento flat-rate per i giochi in misura cinque volte superiore rispetto alle ragazze.

Nelle famiglie con uno status socioeconomico più basso, gli abbonamenti sono più rari, sebbene questi giovani utilizzino i media elettronici con la stessa intensità. Lo studio interpreta questo dato come un indizio di un «divario digitale 2.0»: le fasce di reddito più basse sarebbero quindi costrette a fare affidamento su versioni gratuite o contenuti che comportano la cessione di dati, pubblicità o funzionalità limitate.

Insulti e molestie

Il numero di coloro che hanno avuto esperienze spiacevoli online rimane elevato. Negli ultimi due anni, il 59 percento è stato confrontato con insulti in messaggi privati e quasi un terzo con molestie sessuali. Le ragazze sono colpite molto più frequentemente quando si tratta di domande sull'aspetto fisico, intenzioni sessuali indesiderate o richieste di inviare foto erotiche di sé. Con l'avanzare dell'età, tali esperienze aumentano.

Il tempo con la famiglia diventa sempre più importante

Secondo i dati, il tempo trascorso davanti allo schermo ha raggiunto un plateau; è rimasto su livelli paragonabili a quelli rilevati nel 2022. Tuttavia, anche altre attività sono importanti per i giovani. Quasi tre quarti praticano sport regolarmente, escono all'aria aperta o incontrano amici. Le feste e le serate in discoteca vengono citate meno spesso rispetto al passato tra le attività ricreative regolari.

È degno di nota il fatto che sempre più giovani trascorrano regolarmente del tempo con la famiglia: il valore è salito dal 16 percento della prima rilevazione nel 2010, passando per il 29 percento nel 2020, fino all'attuale 38 percento. Si tratta di una bella tendenza: genitori e fratelli si trovano ora appena dietro gli animali domestici nella scala di popolarità.

Immagine di copertina: Shutterstock/Kostikova Natalia

Mi piace questo articolo! A 2 persone piace questo articolo







