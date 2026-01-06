Soundcore AeroFit 2 Pro: l'archetto flessibile può essere regolato tra orecchio aperto e cancellazione del rumore.
Con le AeroFit 2 Pro, Soundcore combina il design open-ear con la cancellazione attiva del rumore, grazie al gancio regolabile.
La società Soundcore, affiliata di Anker, ha presentato le cuffie AeroFit 2 Pro al CES di Las Vegas. Come le Openfit Pro di Shokz, Soundcore combina un design aperto, come è comune per i cosiddetti dispositivi open-ear, con la cancellazione attiva del rumore (ANC).
L'open-ear incontra la cancellazione del rumore
Una caratteristica tipica delle cuffie open-ear è che non convogliano il suono direttamente nel canale uditivo. Al contrario, i driver si trovano davanti all'orecchio e permettono al rumore ambientale di passare senza ostacoli. In questo modo è più facile ascoltare le conversazioni o il rumore del traffico. Con le nuove AeroFit 2 Pro, Soundcore integra questo design con un sistema di cancellazione attiva del rumore che smorza elettronicamente il rumore ambientale.
A differenza dei classici dispositivi in-ear con una tenuta profonda, AeroFit 2 Pro non fornisce un isolamento acustico completo. Al contrario, è possibile spostare i driver tra due posizioni a seconda delle esigenze: in posizione aperta davanti all'orecchio o più vicino all'area di ingresso del canale uditivo per una migliore attenuazione passiva e un ANC attivo.
Earhook passa da ANC a orecchio aperto
Il modello è dotato di un gancio auricolare regolabile in cinque fasi che sposta la posizione dei driver. Nelle posizioni più basse viene mantenuta la tipica esperienza open-ear; quando gli auricolari vengono spinti verso l'alto, i driver si avvicinano al canale uditivo per attivare l'attenuazione passiva e attiva. I sensori riconoscono automaticamente la modalità di utilizzo delle cuffie e regolano la sintonizzazione del suono di conseguenza. Questo approccio adattivo serve a ridurre i segnali uniformi, come il ronzio dei ventilatori o il rumore del traffico, in modo più mirato quando non ne hai bisogno. Secondo i sensori, le cuffie sono in grado di attenuare i rumori di fondo.
Secondo il produttore, la durata della batteria è di circa sette ore in modalità aperta e fino a 34 ore con la custodia di ricarica. In modalità ANC, l'autonomia scende a circa cinque ore e fino a 24 ore in totale con la custodia. Le cuffie utilizzano anche il Bluetooth 6.1 e supportano il Multipoint per connettersi a più dispositivi contemporaneamente. La certificazione IP55 garantisce una resistenza limitata all'acqua e alla polvere.
Le AeroFit 2 Pro sono disponibili in vari colori come nero opaco, bianco, blu o viola. Il costo è di 179,99 euro - al momento non è previsto un prezzo in franchi svizzeri.
Da quando ho scoperto come attivare entrambi i canali telefonici sulla scheda ISDN per ottenere una maggiore larghezza di banda, sperimento con le reti digitali. Con quelle analogiche, invece, da quando so parlare. A Winterthur per scelta, con il cuore rossoblu.
