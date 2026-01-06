Novità e trend 0 0

Soundcore AeroFit 2 Pro: l'archetto flessibile può essere regolato tra orecchio aperto e cancellazione del rumore.

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 6.1.2026

Con le AeroFit 2 Pro, Soundcore combina il design open-ear con la cancellazione attiva del rumore, grazie al gancio regolabile.

La società Soundcore, affiliata di Anker, ha presentato le cuffie AeroFit 2 Pro al CES di Las Vegas. Come le Openfit Pro di Shokz, Soundcore combina un design aperto, come è comune per i cosiddetti dispositivi open-ear, con la cancellazione attiva del rumore (ANC).

L'open-ear incontra la cancellazione del rumore

Una caratteristica tipica delle cuffie open-ear è che non convogliano il suono direttamente nel canale uditivo. Al contrario, i driver si trovano davanti all'orecchio e permettono al rumore ambientale di passare senza ostacoli. In questo modo è più facile ascoltare le conversazioni o il rumore del traffico. Con le nuove AeroFit 2 Pro, Soundcore integra questo design con un sistema di cancellazione attiva del rumore che smorza elettronicamente il rumore ambientale.

Il gancio auricolare può essere spostato per passare da una modalità di ascolto all'altra.

Fonte: Anker

A differenza dei classici dispositivi in-ear con una tenuta profonda, AeroFit 2 Pro non fornisce un isolamento acustico completo. Al contrario, è possibile spostare i driver tra due posizioni a seconda delle esigenze: in posizione aperta davanti all'orecchio o più vicino all'area di ingresso del canale uditivo per una migliore attenuazione passiva e un ANC attivo.

Earhook passa da ANC a orecchio aperto

Il modello è dotato di un gancio auricolare regolabile in cinque fasi che sposta la posizione dei driver. Nelle posizioni più basse viene mantenuta la tipica esperienza open-ear; quando gli auricolari vengono spinti verso l'alto, i driver si avvicinano al canale uditivo per attivare l'attenuazione passiva e attiva. I sensori riconoscono automaticamente la modalità di utilizzo delle cuffie e regolano la sintonizzazione del suono di conseguenza. Questo approccio adattivo serve a ridurre i segnali uniformi, come il ronzio dei ventilatori o il rumore del traffico, in modo più mirato quando non ne hai bisogno. Secondo i sensori, le cuffie sono in grado di attenuare i rumori di fondo.

Secondo il produttore, la durata della batteria è di circa sette ore in modalità aperta e fino a 34 ore con la custodia di ricarica. In modalità ANC, l'autonomia scende a circa cinque ore e fino a 24 ore in totale con la custodia. Le cuffie utilizzano anche il Bluetooth 6.1 e supportano il Multipoint per connettersi a più dispositivi contemporaneamente. La certificazione IP55 garantisce una resistenza limitata all'acqua e alla polvere.

Le AeroFit 2 Pro sono disponibili in vari colori come nero opaco, bianco, blu o viola. Il costo è di 179,99 euro - al momento non è previsto un prezzo in franchi svizzeri.

Immagine di copertina: Shutterstock

