L'auricolare aperto incontra l'ANC: Shokz presenta OpenFit Pro con cancellazione del rumore

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 6.1.2026

Shokz combina per la prima volta il design aperto con l'ANC nelle nuove OpenFit Pro, presentate al CES 2026 di Las Vegas.

Lo specialista di cuffie sportive Shokz ha presentato un nuovo modello di punta dei suoi auricolari aperti al CES 2026 di Las Vegas: gli Openfit Pro. La serie rimane fedele al principio dell'auricolare aperto, ma amplia il concetto con la cancellazione attiva del rumore per la prima volta. Shokz sta quindi cambiando radicalmente il proprio concetto.

Normalmente, le cuffie open-ear non si inseriscono nel canale uditivo. Il suono raggiunge l'orecchio attraverso i driver rivolti verso l'esterno, mentre il rumore ambientale rimane udibile. La versione Pro combina il design aperto con l'ANC.

ANC con orecchio aperto: come dovrebbe funzionare?

La cancellazione attiva del rumore normalmente richiede che l'orecchio sia schermato il più possibile. Le OpenFit Pro aggirano questo principio. Tre microfoni lavorano su ciascun lato per captare i rumori ambientali e la tua musica. Questi dati vengono analizzati. In base a questi dati, la tecnologia genera un contro-suono che attenua principalmente il rumore di fondo uniforme. Puoi controllare l'intensità di questa cancellazione del rumore tramite l'app Shokz.

Non nell'orecchio, solo sull'orecchio - e ancora senza rumore di fondo.

Fonte: Shokz

Puoi regolarle a seconda della situazione o disattivarle completamente. L'orecchio rimane aperto, l'effetto è creato esclusivamente dall'elaborazione digitale del segnale. L'ANC agisce quindi come un attenuatore di altri rumori, in modo che tu possa fare jogging in ambienti più rumorosi, ad esempio. Tuttavia, puoi comunque sentire i rumori improvvisi dell'ambiente circostante ed evitare il fastidioso rumore di calpestio dei veri tappi in-ear. Questo è causato dalle vibrazioni nell'orecchio, che a loro volta sono causate dall'impatto dei tuoi piedi sul terreno.

Dolby Atmos e suono spaziale

Le OpenFit Pro supportano anche il Dolby Atmos e il tracciamento della testa. I sensori rilevano i movimenti della testa e regolano la disposizione spaziale delle sorgenti sonore in tempo reale. Se muovi la testa, il campo sonoro virtuale si sposta di conseguenza invece di rimanere fisso sulla posizione della testa. Shokz utilizza il Dolby Atmos per la riproduzione del suono.

Shokz utilizza un sistema a doppio driver con diaframmi sincronizzati per la riproduzione audio. Questo design divide le frequenze e mira ad ampliare lo spettro di frequenze dei suoni rispetto ai modelli precedenti. Un equalizzatore nell'app ti permette di regolare ulteriormente il profilo sonoro e di intervenire in modo mirato.

Batteria da 50 ore e funzione di ricarica rapida

La durata della batteria dipende direttamente dall'utilizzo dell'ANC. Senza riduzione attiva, le OpenFit Pro raggiungono fino a 12 ore di riproduzione. Con la cancellazione del rumore attivata, questo valore scende a circa 6 ore. La custodia di ricarica aumenta l'autonomia totale fino a un massimo di 50 ore senza la cancellazione attiva del rumore - o circa 24 ore con essa. L'OpenFit Pro si ricarica anche rapidamente: Dieci minuti di ricarica permettono di ottenere circa tre ore di autonomia aggiuntiva. Le cuffie OpenFit Pro supportano il Bluetooth 6.0 e la cancellazione attiva del rumore.

Le cuffie supportano il Bluetooth 6.1 e il Multipoint, in modo da poterle collegare a più dispositivi contemporaneamente. Il rilevamento dell'usura integrato mette automaticamente in pausa la riproduzione quando le togli e la riprende quando le rimetti.

Progettate per lo sport

Shokz utilizza auricolari in titanio combinati con cuscinetti in silicone sulle superfici di contatto. Gli auricolari sono posizionati all'esterno dell'orecchio e pesano circa 12 grammi ciascuno. Il peso è distribuito sul gancio dell'orecchio, in modo da non creare pressione nel canale uditivo. Le OpenFit Pro sono certificate IP55. Questo significa che sono protette da polvere, sudore e spruzzi d'acqua.

Shokz lancia le OpenFit Pro in diverse varianti di colore, tra cui il bianco e il nero, e costano 249 euro - il produttore non ha ancora comunicato il prezzo in franchi svizzeri.

Immagine di copertina: Shokz

