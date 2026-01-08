Novità e trend 2 2

Zohn-1: Breggz presenta degli auricolari da 1000 euro

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 8.1.2026

Al CES 2026 di Las Vegas, Breggz presenta Zohn-1, le prime cuffie in-ear con IMAX Enhanced - suono cinematografico senza ANC.

Il produttore olandese Breggz ha presentato delle nuove cuffie wireless in-ear alla fiera tecnologica CES 2026 di Las Vegas. Il modello si chiama Zohn-1 ed è il primo prodotto di questo tipo a ricevere la certificazione IMAX Enhanced. Finora questo marchio di qualità è stato utilizzato solo per i dispositivi home cinema più grandi, come i televisori o le soundbar. Con lo Zohn-1, questa tecnologia viene trasferita per la prima volta a cuffie piccole e portatili.

Il design insolito non è solo per gli occhi. Contribuisce al suono.

Fonte: Breggz

«IMAX Enhanced» indica i requisiti tecnici definiti per il suono. Questi includono un comportamento equilibrato del volume, una riproduzione pulita senza distorsioni e un'impressione uditiva spaziale. La certificazione mira a garantire che i film e la musica suonino come se fossero stati creati in studio. Con le Zohn-1, questo risultato è stato raggiunto per la prima volta in un formato in-ear completamente wireless.

Nessun ANC: la custodia si occupa della cancellazione del rumore

Nel modello Zohn-1, Breggz combina diversi approcci tecnici per ottimizzare il suono. Vengono utilizzati i cosiddetti driver ad armatura bilanciata. Questi sono ideali per voci chiare e dettagli fini. Invece di bassi forti, Breggz privilegia una riproduzione uniforme di tutte le frequenze. I toni bassi sono creati principalmente dall'aderenza delle cuffie all'orecchio. Le cuffie non amplificano i bassi in modo artificiale grazie all'elettronica, ma sfruttano la naturale tenuta del canale uditivo. Di conseguenza, il suono rimane controllato e non viene distorto. Il processore incorporato elabora i bassi artificialmente utilizzando l'elettronica, ma sfruttando la naturale tenuta del canale uditivo.

Il processore integrato elabora il segnale audio in modo digitale. Regola il volume, la distribuzione del suono e il tempo in tempo reale. Questo è particolarmente importante per i film in cui si verificano contemporaneamente effetti veloci, parlato e musica. Breggz evita volutamente la cancellazione attiva del rumore, poiché questa tecnologia può alterare il segnale audio.

Suono per i tuoi gusti

Lo Zohn-1 offre una personalizzazione del suono. Durante la configurazione iniziale, sentirai diversi toni di prova. Il sistema misura quali frequenze percepisci meglio o meno bene. In questo modo si ottiene un profilo uditivo personalizzato.

Questo profilo adatta il suono in modo specifico al tuo udito, ma le singole gamme sonore non vengono enfatizzate eccessivamente. Questo ti permette di compensare la perdita uditiva dovuta all'età, ad esempio. Il calcolo avviene direttamente nelle cuffie, non tramite l'app sullo smartphone. La connessione è wireless tramite Bluetooth. Puoi ricaricare le cuffie come di consueto nella scatola di ricarica. Il produttore non ha ancora fornito dettagli sui codec supportati o sulla durata della batteria.

La precisione ha il suo prezzo

Le Zohn-1 sono offerte in versione ready-to-wear e sono disponibili in diverse misure. Il prezzo è attualmente di circa 895 euro. Alcuni prototipi sono già stati venduti, ma ora dovrebbe iniziare la produzione in serie. Le date specifiche non sono ancora note.

Immagine di copertina: Breggz

