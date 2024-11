Sony sviluppa il successore di PS Vita e PSP

Sony starebbe lavorando a un successore della PSP e della PS Vita. A differenza del Playstation Portal, la console portatile sarà in grado di riprodurre i giochi della PS5 in locale.

Dopo tutto sta accadendo. Dopo anni in cui i fan della Playstation hanno chiesto un successore per le amate PSP e PS Vita, i segnali sono buoni: il loro desiderio si avvererà. Secondo Bloomberg, Sony sta sviluppando una nuova console portatile Playstation. A differenza del Playstation Portal, uscito un anno fa, il nuovo dispositivo sarà autonomo. Ciò significa che potrà riprodurre i giochi della PS5 in locale. Il progetto è ancora in fase iniziale e si prevede che non verrà rilasciato prima di qualche anno.

Il Playstation Portal non può riprodurre PS5 in locale.

Fonte: Domagoj Belancic

Con la nuova console portatile, Sony risponde - un po' tardivamente - all'immenso successo di Nintendo Switch e probabilmente anche di Steam Deck di Valve. Anche l'imminente palmare di Microsoft avrebbe qualcosa da offrire.

PS Portal dovrebbe essere anche standalone

Il palmare si basa sull'idea del Playstation Portal, scrive Bloomberg. Il palmare da 8 pollici sta vendendo meglio del previsto, anche se trasmette solo giochi dalla PS5 locale. Sebbene di recente sia stata in grado di trasmettere giochi dal cloud, è probabile che il suo utilizzo principale rimanga all'interno delle proprie quattro mura. In origine, il PS Portal avrebbe dovuto essere un dispositivo indipendente. Tuttavia, questi piani sono stati accantonati.

Questa situazione è destinata a cambiare con il nuovo dispositivo. Si tratta di un successore diretto di PSP e PS Vita. Tuttavia, queste ultime non supportano i giochi per console ma, come il Nintendo DS, hanno una propria libreria di giochi. A differenza della console portatile pieghevole di Nintendo, Sony non è riuscita a riprodurre il successo della PSP. Il suo successore, la PS Vita, ha deluso le aspettative nonostante la sua superiorità tecnica. Ha venduto poco meno di 16 milioni di unità in tutto il mondo. La PSP ha venduto oltre 82 milioni di unità

La PSP è stata un successo, ma il suo successore ha floppato notevolmente.

Fonte: Shutterstock

Sony vuole raggiungere nuovi gruppi di clienti con la nuova console portatile Playstation. Sono già in corso sforzi simili con una maggiore attenzione al mercato dei PC e dei dispositivi mobili.