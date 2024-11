Playstation Portal kann jetzt Cloud Streaming

Sony bringt ein Update für den Playstation-Handheld. Damit kannst du einen Beta-Test für Cloud Gaming unabhängig von der Playstation 5 aktivieren.

Die Playstation Portal bekommt ein Update. Darin enthalten ist eine Verbesserung, auf die Fans gewartet haben: Cloud Gaming. Damit kannst du Games aus dem Spielekatalog des «PlayStation Plus Premium»-Abos streamen – auch ohne eine Playstation 5 als Basisstation. Laut Sony ist das Update in Europa ab dem 20. November verfügbar.

Vor rund einem Jahr brachte Sony die Playstation Portal mit 8-Zoll-Display und Dual-Sense-Controller-Griffen an den Seiten auf den Markt. Sie ist ein Remote-Player und keine Standalone-Konsole wie die Nintendo Switch. Stattdessen nutzt du die Playstation Portal, um deine Spiele zu streamen. Bislang war die Playstation Portal eine Erweiterung für deine PS5. Diese musste eingeschaltet oder auf Standby sein. Dann konntest du via WLAN-Streaming die darauf installierten Spiele auf dem Handheld spielen.

Spielkonsole CHF 200.– Sony PlayStation Portal Remote-Player 284

Redaktionskollege Domagoj hat die Playstation Portal im vergangenen Jahr getestet und das fehlende Cloud-Streaming-Feature bemängelt.

Cloud Streaming als Beta-Test

Sony will Zocken via Cloud zunächst testen. Um das Feature zu nutzen, musst du es unter «Cloud Streaming (Beta)» aktivieren. Der Test bietet Streaming-Zugriff auf mehr als 120 Spiele, darunter «Ghost of Tsushima» und «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales». Die Cloud hält 100 Gigabyte Platz für deine Speicherdaten bereit. Deine Savegames werden mit der PS5 synchronisiert, sodass du dort direkt weiterspielen kannst. Die Playstation Portal unterstützt auch beim Cloud Streaming Dual-Sense-Controller-Features wie haptisches Feedback, adaptive Trigger und das Touchpad.

Beim Streaming bekommst du – abhängig von deiner WLAN-Qualität und der Internetverbindung – eine Bildauflösung von bis zu 1080p bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Sony empfiehlt eine Verbindungsgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s.

Es gibt aber einige Einschränkungen. So stehen beispielsweise Game Trials und Gruppen-Voice-Chats nicht zur Verfügung. Spiele, die du im Playstation-Store kaufst, PS4- und PS3-Spiele kannst du nicht streamen.

Weitere Änderungen des Updates

Das Update bringt zudem zwei Änderungen an den Soundeinstellungen. Die Minimum-Lautstärke ist jetzt etwas leiser und du kannst in der Playstation Portal die Einstellungen deines Playstation-Link-Geräts anpassen. Das betrifft die allgemeine und die Sidetone-Lautstärke. «Sidetone» bezeichnet die Funktion, mit der du deine eigene Stimme im Headset hören kannst.