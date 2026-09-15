Novità e trend 10 2

Sony presenta due superteleobiettivi a focale fissa leggeri

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 15.9.2026

Il Sony FE 400mm F4.5 GM OSS e il Sony FE 600mm F6.3 GM OSS pesano appena un chilogrammo e costano parecchio. Se siano la scelta migliore rispetto agli zoom è una questione di priorità.

Sony ha presentato due nuovi obiettivi. L’EF 400 mm F4,5 GM OSS e l’EF 600 mm F6,3 GM OSS sono obiettivi a focale fissa pensati per la fotografia naturalistica e sportiva. Il bello è che, considerando la loro luminosità, questi due teleobiettivi pesano sorprendentemente poco. Eppure, essendo parte della serie G Master, dovrebbero garantire una qualità dell’immagine eccezionale.

Obiettivo Nuovo CHF 2399.– Sony Sony FE 400 mm f/4,5 GM Sony E, Full frame Obiettivo Nuovo CHF 3299.– Sony Sony FE 600 mm f/6,3 GM Sony E, Full frame

Entrambi gli obiettivi pesano poco meno di un chilo senza l’attacco per treppiede (994 grammi e 995 grammi). È meno rispetto, ad esempio, agli obiettivi Nikon con lunghezze focali e luminosità esattamente uguali. Lì, il 400 pesa 1160 grammi (+17 percenti), mentre il 600 arriva addirittura a 1360 grammi (+37 percenti).

Il Sony EF 400 mm F4,5 GM OSS è composto da 22 elementi ottici in 16 gruppi, mentre il Sony EF 600 mm F6,3 GM OSS da 24 elementi in 17 gruppi. Entrambi gli obiettivi hanno elementi con il rivestimento di ultima generazione (Nano AR Coating II), pensato per ridurre al minimo il ghosting e i riflessi. Le 11 lamelle del diaframma garantiscono un bokeh rotondo, mentre due motori lineari XD assicurano un autofocus fulmineo. Questi obiettivi a focale fissa sono resistenti alla polvere e all’acqua e sono compatibili con i teleconvertitori Sony.

Entrambi gli obiettivi funzionano sia con il teleconvertitore 1,4x che con quello 2x.

Fonte: Sony

Costosi o no? Una questione di prospettiva

Il produttore presenta i nuovi obiettivi come un’opzione premium leggera per soggetti come animali, uccelli, atleti, treni e aerei. Grazie al loro peso ridotto, dovrebbero poter essere utilizzati comodamente senza treppiede. Non sono però economici: L’EF 400 mm F4,5 GM OSS costa 2'399 franchi, mentre per l’EF 600 mm F6,3 GM OSS ne servono 3'299.

In termini assoluti sono tanti soldi, ma in termini relativi dipende dal punto di riferimento. Gli stessi obiettivi di Nikon costano più o meno lo stesso. Modelli ancora più luminosi come il Sony FE 400 mm F2.8 GM OSS (11'999 franchi) o il FE 600 mm F4 GM OSS (13'999 franchi) costano molto di più.

Una foto scattata con il nuovo Sony EF 400 mm F4.5 GM OSS.

Fonte: Sony / Petter Askø Næss

Relativamente conveniente (1'419 franchi) è invece il FE 200-600 mm f/5,6-6,3 G OSS di Sony, che all’estremità più lunga offre la stessa luminosità del più lungo dei due nuovi obiettivi a focale fissa – ed è decisamente più versatile in quanto zoom. Nonostante pesi più del doppio (2115 grammi), dovrebbe quindi rimanere il superteleobiettivo preferito da molti fotografi amatoriali. Anche se «appartiene solo» alla serie G e quindi non soddisfa gli stessi standard ottici degli obiettivi G Master.

Obiettivo CHF 1419.– Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS Sony E, Full frame 171 Obiettivo Nello showroom CHF 4199.– Sony FE 100-400 mm F4.5 GM OSS Sony E, Full frame 1 Obiettivo Nello showroom CHF 13 999.– Sony FE 600 mm F4 GM OSS Sony E, Full frame Obiettivo CHF 1419.– Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS Sony E, Full frame 171 Nello showroom Obiettivo CHF 4199.– Sony FE 100-400 mm F4.5 GM OSS Sony E, Full frame 1 Nello showroom Obiettivo CHF 13 999.– Sony FE 600 mm F4 GM OSS Sony E, Full frame

La scelta si complica un po’ con i 400. In questo caso, il Sony FE 100-400 mm F4.5 GM OSS è più costoso (4199 franchi) rispetto all’obiettivo a focale fissa e pesa anche un bel po’ di più (1840 grammi).

L’EF 400 mm F4.5 GM OSS e l’EF 600 mm F6.3 GM OSS sono già disponibili per l’ordine; la consegna è prevista a partire da ottobre.

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo







