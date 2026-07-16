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Sonos fa marcia indietro su una modifica controversa all'app

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 16.7.2026

Sonos torna sui propri passi riguardo a una delle modifiche più controverse della sua nuova app. La navigazione a schede torna, ma per ora solo su richiesta.

A circa due anni dal fallito rilancio della sua app, Sonos trae ulteriori insegnamenti da quella debacle. Con un nuovo aggiornamento ritrovi una navigazione familiare, puoi finalmente organizzare tu stesso i tuoi altoparlanti e regolare il volume con maggiore precisione. Per ora puoi attivare tutte le modifiche più importanti a tua discrezione tramite un interruttore nelle impostazioni.

La novità più evidente è la barra di navigazione fissa nella parte inferiore dello schermo. Questa suddivide l’app in tre sezioni: «Pagina iniziale», «Sistema» e «Ricerca». Sonos sostituisce così i gesti nascosti e le schede di contenuto sovrapposte con un’interfaccia che conosci già da tante altre app per Android e iOS.

La nuova vecchia barra di navigazione porta direttamente alla pagina iniziale, alla panoramica del sistema e alla ricerca.

Fonte: Sonos

Tramite «Pagina iniziale» puoi accedere ai tuoi contenuti e ai servizi musicali. Su «Sistema» gestisci i tuoi altoparlanti, le stanze e la riproduzione in corso. Anche la ricerca torna ad avere un posto fisso nella barra di navigazione.

Sonos aveva rimosso la navigazione a schede al momento del rilancio della sua app a maggio 2024. Al suo posto, l’azienda aveva puntato su una schermata iniziale centrale e su diversi gesti di scorrimento. La nuova interfaccia avrebbe dovuto semplificare il controllo della musica, ma per molti utenti ha comportato ulteriori complicazioni.

Per ora Sonos lascia a te la scelta

La navigazione rinnovata non appare automaticamente. Dopo l’aggiornamento, nelle impostazioni troverai l’opzione «Attiva navigazione migliorata». In questo modo attivi la nuova interfaccia e, per il momento, puoi anche tornare alla visualizzazione precedente.

Per ora devi attivare tu stesso la nuova navigazione nelle impostazioni.

Fonte: Sonos

Sonos sta procedendo con maggiore cautela rispetto al rilancio dell’app di due anni fa. L’azienda vuole raccogliere feedback e perfezionare ulteriormente la navigazione prima che diventi lo standard. In precedenza, Sonos aveva già testato le modifiche con i partecipanti al suo programma beta.

Finalmente puoi ordinare gli altoparlanti

Anche la panoramica del sistema offre più libertà. D’ora in poi potrai disporre tu stesso i tuoi altoparlanti e le stanze. I dispositivi che usi più spesso possono essere posizionati in alto, invece di dover seguire l’ordine predefinito da Sonos.

Questo dovrebbe rendere più chiara soprattutto la gestione dei sistemi più grandi. Se hai più altoparlanti in stanze diverse, puoi, ad esempio, ordinare il soggiorno, la cucina o il tuo ufficio in base alla loro importanza nella tua vita quotidiana.

Sonos sta inoltre rivedendo il controllo del volume. Su iOS compare un nuovo cursore dinamico che si ingrandisce durante l’uso. Inoltre, puoi regolare il volume gradualmente tramite i pulsanti più e meno. Anche la versione Android dovrebbe ricevere questa interfaccia in seguito.

A questo si aggiungono alcune piccole modifiche. Sonos ha rivisto la schermata di riproduzione in corso, ha aggiunto nuove visualizzazioni per l’iPad e ha semplificato alcune operazioni. Ad esempio, puoi eliminare i brani dalle playlist con un semplice gesto di scorrimento.

Una correzione a lungo attesa per il riavvio dell’app

Sonos aveva completamente riprogettato la sua app nel maggio 2024. All’inizio, però, mancavano diverse funzioni della versione precedente. Tra queste c’erano il timer di spegnimento, alcune parti della gestione delle code di riproduzione e le funzioni per le librerie musicali locali. Allo stesso tempo, gli utenti segnalavano problemi di connessione, altoparlanti scomparsi e un controllo inaffidabile.

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Il produttore ha aggiunto numerose funzioni in un secondo momento, ma non è riuscito a sfuggire alle critiche. I problemi hanno ritardato il lancio di nuovi prodotti, causato costi aggiuntivi e pesato sui risultati finanziari. A gennaio 2025, il CEO Patrick Spence ha dovuto lasciare il suo incarico. Poco dopo, anche il responsabile di prodotto Maxime Bouvat-Merlin ha lasciato l’azienda.

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Immagine di copertina: Maor_Winetrob / Shutterstock

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