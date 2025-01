Sonos: cambio di leadership dopo il fallimento dell'app

Sonos ha licenziato il suo CEO Patrick Spence e il responsabile dei prodotti Maxime Bouvat-Merlin. L'azienda sta così traendo le conseguenze della debacle dell'app dello scorso anno. Entrambe le persone erano in parte responsabili del fallimento del lancio.

In una fase di riorganizzazione, il produttore di altoparlanti Sonos ha licenziato sia il suo CEO Patrick Spence che, poco dopo, il suo responsabile di prodotto Maxime Bouvat-Merlin. Questi cambiamenti nel personale fanno seguito a un disastroso aggiornamento dell'applicazione rilasciato nel maggio 2024 e ha portato a massicce critiche da parte degli utenti.

I retroscena della debacle dell'app

La versione rivista dell'app di Sonos è stata afflitta da numerosi bug e funzioni mancanti fin dall'inizio. Gli utenti hanno segnalato l'impossibilità di eseguire funzioni di base come la consultazione delle librerie musicali, l'impostazione di timer per il sonno e persino il download dell'app. Questi problemi hanno portato a una significativa perdita di fiducia da parte dei clienti e hanno influito sui dati di vendita dell'azienda nei mesi successivi.

Nell'ottobre del 2024, Patrick Spence, che ricopriva il ruolo di CEO dal 2017, ha ammesso gli errori commessi nell'introduzione della nuova app e ha rinunciato al pagamento dei suoi bonus insieme ad altri sette dirigenti. Nonostante queste misure e l'annuncio di un piano d'azione completo per correggere i problemi, non è stato possibile ripristinare la fiducia dei clienti.

Maxime Bouvat-Merlin (sinistra) e Patrick Spence (destra) lasciano Sonos.

Fonte: Sonos

Le azioni dell'azienda sono scese di oltre il 13 percento dal lancio dell'aggiornamento dell'app e Sonos ha previsto un calo delle vendite fino al 22 percento nel primo trimestre del 2025. Solo nel quarto trimestre dell'ultimo anno finanziario, Sonos avrebbe registrato un calo delle vendite del 16 percento. Il costo dell'aggiornamento dell'app è stato di circa il 20 percento.

L'azienda ha stimato che i costi per la risoluzione dei problemi dell'app si aggirano tra i 20 e i 30 milioni di dollari.

Lascio di Patrick Spence e Maxime Bouvat-Merlin

Il 13 gennaio 2025, Sonos ha annunciato le dimissioni di Patrick Spence dalla carica di CEO. Riceverà una buonuscita di 1,875 milioni di dollari. Fino a giugno 2025, Spence continuerà a lavorare come consulente del consiglio di amministrazione di Sonos e riceverà 7.500 dollari al mese, come riporta Ars Technica, citando i documenti della SEC.

Invece, la società ha nominato Tom Conrad, membro del consiglio di amministrazione ed ex CEO di Zero Longevity Science, come CEO ad interim. Il nuovo CEO dovrà essere trovato entro febbraio. Un giorno dopo è stato annunciato che anche Maxime Bouvat-Merlin, responsabile dei prodotti, lascerà l'azienda.

Tom Conrad è stato nominato CEO ad interim di Sonos.

Fonte: Sonos

Fonti interne riferiscono, secondo The Verge, che Bouvat-Merlin è stato in gran parte responsabile della decisione di rilasciare la versione difettosa dell'app in un momento in cui erano ancora presenti numerosi bug. Questa decisione è stata presa per rendere l'app disponibile in tempo per il lancio delle prime cuffie wireless di Sonos nel giugno 2024. La riorganizzazione caotica e la risposta inadeguata ai reclami dei clienti hanno contribuito ulteriormente al danno reputazionale dell'azienda.