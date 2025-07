Novità e trend 10 2

"Solo Leveling": Netflix progetta una serie live-action con Byeon Woo-seok nel ruolo di protagonista

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 10.7.2025

Il materiale sembra fatto apposta per i grandi film: Dongioni, combattimenti con i boss e un eroe che sale di livello in livello. Con "Solo Leveling", Netflix adatta uno dei più noti webtoon e anime di maggior successo degli ultimi anni in una serie live-action.

Dopo «One Piece» e «All of Us Are Dead», Netflix continua a puntare sugli adattamenti di anime e webtoon popolari. Il gigante dello streaming ha ufficialmente commissionato un adattamento live-action del successo «Solo Leveling». L'attore sudcoreano Byeon Woo-seok assumerà il ruolo principale di Sung Jin-Woo.

L'annuncio sta provocando un grande successo.

L'annuncio sta facendo scalpore negli ambienti dei fan. Byeon Woo-seok, conosciuto in serie come «20th Century Girl» o «Lovely Runner», è considerato una star carismatica con una crescente fama internazionale. Netflix conferma il casting, ma non fornisce ancora alcun dettaglio sulla data di inizio, sul numero di episodi o sugli altri attori.

L'attore sudcoreano Byeon Woo-seo assume il ruolo principale del cacciatore Sung Jin-Woo.

Fonte: Netflix

Diretto da Lee Hae-jun e Kim Byung-seo (noti per film come «Ashfall», «Cold Eyes», «Castaway on the Moon»). La serie è prodotta in collaborazione con Kakao Entertainment (webtoon originale) e Sanai Pictures. Quest'ultima è una casa di produzione cinematografica sudcoreana i cui film e serie sono spesso rivolti a un pubblico maschile e sono principalmente noti per le produzioni orientate all'azione.

Dal fenomeno webtoon al successo anime

Non sorprende che Netflix abbia optato per una serie live-action. «Solo Leveling» è uno dei più grandi successi webtoon degli ultimi anni. È stato creato dall'autore Chugong e dall'illustratore Jang Sung-Rak (conosciuto con il nome d'artista Dubu). La storia è stata originariamente pubblicata come web novel nel 2016 prima di decollare come webtoon su piattaforme come KakaoPage, prima in Corea e poi a livello internazionale.

La trama ruota attorno a Sung Jin-Woo, un debole cacciatore in un mondo in cui i portali per i dungeon dei mostri sono diventati improvvisamente una realtà. Dopo una corsa quasi fatale in un dungeon, Jin-Woo riceve una misteriosa abilità: può aumentare il suo livello come un personaggio di un gioco di ruolo.» Passo dopo passo, il combattente più debole del mondo «diventa il combattente più potente di tutti.

Jin-Woo passa dall'essere il combattente più debole al combattente più potente dell'anime.

Fonte: A-1 Pictures

L'anime aumenta ancora una volta l'hype

La popolarità esplode ancora una volta quando l'adattamento anime viene lanciato all'inizio del 2024. La serie, prodotta dal famoso studio A-1 Pictures, è caratterizzata da combattimenti dal ritmo incalzante, da una moderna tecnologia di animazione e da una potente colonna sonora. Come spettatore, otterrai esattamente ciò che rende l'originale così attraente: una rapida ascesa da sfavorito a supereroe, tanti effetti visivi e un protagonista che distrugge sempre più spesso i suoi avversari con stoica freddezza.

La storia è accessibile anche ai neofiti perché traduce semplici meccaniche RPG in un mondo dark fantasy. I valori numerici, le abilità e il design dei mostri ricordano giochi popolari come «Dark Souls», «Diablo», «Elden Ring» o «Skyrim».

Alto rischio con gli adattamenti live-action

Netflix sta però correndo un grosso rischio con la serie live-action. I fan lo sanno: L'elenco degli adattamenti cinematografici di anime reali falliti è lungo. Titoli come «Cowboy Bebop» o «Death Note» spesso non sono riusciti a tradurre l'essenza dell'originale in un'ambientazione realistica. In particolare, le battaglie visivamente sbalorditive e gli elementi RPG potrebbero essere tecnicamente e narrativamente impegnativi in una versione live-action.

Nonostante questo, la tensione rimane alta. Byeon Woo-seok ha un carisma e una capacità di recitazione tali da rendere credibile la trasformazione di Jin-Woo da perdente a superuomo. Resta da vedere se questo sarà sufficiente per conquistare i fan e la critica.

Immagine di copertina: Crunchyroll

